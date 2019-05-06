Минниханов: в Татарстане численность ветеранов за четыре года сократилась в два раза

Президент РТ Рустам Минниханов на заседании республиканского организационного комитета «Победа» рассказал, что численность ветеранов Великой Отечественной войны в Татарстане за последние четыре года сократилась в два раза.

Рустам Минниханов отметил, что сегодня в республике проживает чуть более 38 тыс. ветеранов.

«Тем важнее становится глубоко персональная адресная работа по решению насущных проблем ветеранов», — подчеркнул президент РТ.

Минниханов добавил, что в рамках празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в республике будут организованы торжественные мероприятия, в том числе акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк». Сегодня стартовала акция «Красная гвоздика», сообщает пресс-служба президента РТ.



Ранее министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова сообщила, что по состоянию на 17 апреля в республике проживают 38 тыс. 642 ветерана Великой Отечественной войны.

