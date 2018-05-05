«Реальное время» — в списке самых цитируемых российских интернет-ресурсов

Как мы снова попали в топ-30 «Медиалогии»

«Реальное время» второй раз за свою непродолжительную (пока) историю вошло в топ-30 самых цитируемых российских интернет-ресурсов по версии «Медиалогии». На днях эта компания, специализирующаяся на мониторинге СМИ, опубликовала топ изданий за март этого года. Индекс цитируемости нашей газеты составил 67,02 пункта, и эта цифра позволила нам обойти сайты The Bell, Vesti.ru, Volga.news, E1.ru и Tjournal и занять 25-е место в рейтинге.

«Журналистки легкого поведения» и неистовый Фатих

Что же позволило «Реальному времени» превзойти свой собственный рекорд, установленный год назад, когда газета впервые попала в топ-30 самых цитируемых российских интернет-ресурсов (тогда мы заняли в нем 27-е место)?

Конечно, нам сильно помогла некрасивая, но шумная история с обвинениями депутата Государственной думы РФ Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. После решения парламентской комиссии по этике, не усмотревшей нарушений в поведении Слуцкого, редакция «Реального времени» не осталась в стороне от кампании осуждения посягательств на честь и достоинство коллег-журналистов и обязалась вплоть до разрешения ситуации маркировать каждую новость с упоминанием Госдумы специальной справкой.

И заодно поинтересовалась у обеих заинтересованных сторон — депутатов и коллег по журналистскому цеху — их мнением о произошедшем.

Резче всех ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин. Фото Максима Платонова

Резче всех эту ситуацию нам прокомментировал депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин. Фрагмент, в котором он назвал журналистов «слугами» (отнюдь не народными, а просто), разошелся по всему российскому медапространству:

— Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвертой властью. Володин сказал им: «Если не нравится, пусть освещают в другом месте». Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать. Я много прожил и много видел женщин. А тех журналисток не видел и видеть не хочу».

Эти слова вызвали огромный резонанс. Партия «Единая Россия», в которой состоит Сибагатуллин, посчитала свою репутацию запятнанной и устами замсекретаря генерального совета партии Евгения Ревенко высказала ему порицание за неуважительное отношение к журналистам. Однако Фатиха Саубановича это не остановило — напротив, он заявил (снова в нашей газете), что «не знает никакого Ревенко», а поднявших тему харассмента журналисток считает женщинами легкого поведения. Позже партия все-таки помирила депутатов, а начальник Евгения Ревенко секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил «Реальному времени», что «такие проявления есть, и они есть не только у «Единой России». Таким образом, татарстанский тяжеловес вновь устоял.

«Зеленая папка Минниханова» и топовые интервью

Впрочем, не «Россией Единой» жива наша газета. Счетчик просмотров материалов «Реального времени» показывает, что сразу несколько наших мартовских текстов были близки к «саге о Фатихе» — во всяком случае, по проявленному к ним читательскому вниманию.

Большой интерес вызвали материалы из антикоррупционного сюжета «Зеленая папка» Минниханова»



Так, большой интерес вызвал материал из антикоррупционного сюжета «Зеленая папка» Минниханова». «VIP-чиновник из Балтасей сядет на скамью подсудимых» — это о руководителе исполкома Балтасинского района Рамиле Шакирове, который отличился, среди прочего, разрешением на застройку территории скотомогильника домами для ветеранов Великой Отечественной войны. Резонанс вызвали и наши аналитические материалы: «Вы только не расслаивайтесь: непредсказуемые зарплаты директоров казанских школ» (в этом материале мы выяснили, что учебные заведения, руководители которых получают более 100 тыс. рублей в месяц, плетутся в хвосте рейтинга ЕГЭ), «Пенза и наследие «Кузьмича»: как, изгнав «евреев» ЮКОСа и «татар» из власти, область с Бабаевыми поднимала АПК» и «Обитатели Дворцовой площади: кому принадлежат апартаменты в домах «Антики».



В марте же нам удалось взять несколько топовых интервью: с авторами Telegram-канала «Незыгарь», известным хоккейным тренером Игорем Захаркиным, военным экспертом Семеном Пеговым (об оборонной тематике в послании Владимира Путина Федеральному собранию РФ) и генералом ФСБ в запасе Александром Михайловым (здесь повод был, к сожалению, трагический, а именно — пожар и гибель людей в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»).

Не подвели и колумнисты «Реального времени» — экс-владелец компании «Ромино» Роман Егоров написал бодрый текст о грустных пенсионных перспективах россиян (на его колонку отвечал татарстанский управляющий ПФР), а экс-помощник главреда «Эха Москвы» Леся Рябцева поделилась своим опытом общения все с тем же Леонидом Слуцким.

«Реальное время», безусловно, осознает огромную ответственность перед своими читателями, а потому не собирается останавливаться на достигнутом. За два года мы попали в тридцатку самых цитируемых интернет-СМИ, через год в нее вернулись — и с вашей помощью пойдем вперед.