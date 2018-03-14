Вы только не расслаивайтесь: непредсказуемые зарплаты директоров казанских школ

Учебные заведения, руководители которых получают более 100 тыс. рублей в месяц, плетутся в хвосте рейтинга ЕГЭ

Фото: prav.tatarstan.ru (на фото директор Лицея-инженерного центра Венера Хайрутдинова)

Аналитическая служба «Реального времени» вновь изучила данные о доходах директоров 165 казанских школ и, как и в прошлом году, составила собственный поименный рейтинг руководителей от среднего образования. Директора казанских школ зарабатывали в 2017 году в среднем 57 тыс. рублей в месяц, при этом зарплаты самых высокооплачиваемых специалистов и самых «бедных» по-прежнему различаются в пять-шесть раз в зависимости от престижности учебного заведения и количества учащихся.

Бывшая фигурантка дела о взятке получает больше всех

Согласно официальным данным, средняя заработная плата учителя в Казани составляет 32 304 рубля, и она снизилась за год на 173 рубля (или на 0,5%). Директора же официально получали, по данным на август 2017 года, 55,1 тыс. рублей.

Данные о среднемесячных зарплатах в 2017 году раскрыли директора всех школ Казани. Напомним, зарплата директора состоит из должностного оклада и выплат компенсационного и стимулирующего характера. Самую высокую зарплату, как и в 2016 году, получает Венера Хайрутдинова — 148,5 тыс. рублей. В 2016 году она получала 121,8 тыс. рублей, правда, в другом учебном заведении — тогда Хайрутдинова возглавляла казанский лицей №121 (или Центр образования №178), где обучается сегодня более 2200 учеников, и преподают 164 педагога (в 2016 году всего 128 учителей преподавали аж 2357 ученикам).

Это, как мы писали в прошлом году, одна из самых популярных и больших школ Казани. Лицей был построен в 2010 году в престижном микрорайоне «Казань XXI век», оснащен по последнему слову техники. С 2017 года его возглавляет Валентина Афонская, которая заняла в нашем рейтинге 15-е место с зарплатой 82 тыс. рублей (как видим, заметно меньшей, чем у Хайрутдиновой). Оба директора — заслуженные учителя Татарстана, обладают высшей квалификационной категорией. Правда, стаж у Хайрутдиновой выше — 44 года (у Афонской — 32 года), кроме того, она имеет степень кандидата педагогических наук. В 2005 году Хайрутдинова была избрана депутатом Казанской городской думы и стала членом политсовета партии «Единая Россия» в Советском районе.

Лицей №121 стал победителем национального проекта «Образование» — «за внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, привлечение педагогов и учащихся в учебно-исследовательскую, интеллектуально-творческую деятельность». Кроме того, он победил в конкурсе «Школа года РТ — 2005» в номинации «Социальное партнерство», в 2007 году стал лучшей школой по привлечению внебюджетных средств. В 2008 году лицей получил как победитель в городском конкурсе мобильный кабинет, кабинеты физики и биологии.

В 2015 году Венера Хайрутдинова стала фигуранткой уголовного дела: задержанная по подозрению в получении взятки в размере 275 тыс. рублей и обвиненная в превышении должностных полномочий, Хайрутдинова, признав вину и раскаявшись, была освобождена от уголовного преследования прямо в зале суда.

В «Лицей-инженерный центр» вошли детский сад, интеллектуально-лингвистическая школа для начальных классов и непосредственно лицей. Фото tatcenter.ru



С января 2017 года Хайрутдинова возглавила открытый в 2016 году «Лицей-инженерный центр» на улице Аделя Кутуя, в который вошли детский сад, интеллектуально-лингвистическая школа для начальных классов и непосредственно лицей. В нем учатся, впрочем, всего 264 ребенка, обучают их 37 педагогов. Возможно — только пока.

Согласно рейтингу образовательных учреждений Казани по итогам 2015/2016 года лицей №121 под руководством Хайрутдиновой занимал четвертое место среди лицеев и гимназий (рейтинги формируются отдельно для обычных школ, школ углубленного изучения предметов, гимназий/лицеев и нетиповых школ). В рейтинге учебных заведений Казани по итогам 2016/2017 учебного года новенький «Лицей-инженерный центр» занял пока всего лишь 43-е место среди лицеев/гимназий. Сам лицей — «инновационное образовательное учреждение с разработанной образовательной концепцией», которое должно обеспечить сетевое взаимодействие с КНИТУ-КАИ, ОАО «КМПО», ОАО «НПО ГИПО» и АО «КОМЗ».





Элитная гимназия после коррупционных скандалов потеряла лидерство

Второе место, как и по итогам 2016 года, занимает Андрей Талманов, возглавляющий гимназию №19 — теперь он получает на 9% больше, или 138,5 тыс. рублей в месяц. Любопытно здесь то, что педагогический стаж Талманова — всего четыре года, а стаж директора — и вовсе только два! Объясняется это просто: Талманов возглавил гимназию (основана в 1987 году) лишь в феврале 2016 года, перейдя туда с должности замруководителя аппарата исполкома Казани. Чтобы, по всей видимости, решать проблемы гимназии, которую не первый год сотрясают коррупционные скандалы.

Саму гимназию с углубленным изучением английского языка в народе зовут «метшинской» (утверждается, что мэр Казани отправил учиться в нее своих детей). С 2007 года в гимназии действует так называемый «благотворительный фонд». В 2012 году прокуратура РТ потребовала уволить тогдашнего директора гимназии Нияза Гафиятуллина за многочисленные и незаконные поборы.

Андрей Талманов возглавил гимназию в феврале 2016 года. Фото gymn19.ru

Впрочем, приход аппаратчика гимназии, похоже, не помог: в ноябре 2016 года стало известно, что в тот самый «благотворительный фонд» родители учеников систематически перечисляли по 5,5 тыс. рублей «на услуги охраны и клининга». Часть родителей, однако, «пожертвования» одобряет и призывает «отвязаться» от гимназии. Другая же часть сборам противится и возмущается тем, что купленные на деньги родителей учебники работники гимназии в конце учебного года «просят оставить в библиотеке».

В ноябре 2017 года здесь вновь разгорелся скандал: теперь уже департамент надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ заявил, что «из муниципального учреждения сделали коммерческую структуру».

В гимназии №19 учатся 1486 учеников, преподают 102 педагога. Скандалы ли тому виной, или новый директор, — но если в 2016 году гимназия занимала первое место в рейтинге казанских лицеев/гимназий, то в 2017-м она опустилась на 7-е. А в рейтинге учебных заведений по числу баллов, набранных учениками, гимназия №19 заняла в 2017 году лишь 22-е место по русскому языку и 19-е — по математике.

Школы плетутся в хвосте по рейтингу ЕГЭ, а их директора получают более 100 тыс. рублей

Тройку самых высокооплачиваемых руководителей среднего образования закрывает директор школы №146 (основана в 1991 году как СОШ с углубленным изучением отдельных предметов — 94 педагога преподают 1413 ученикам) Диляра Каримова, зарплата которой в 2017 году выросла на 12% и составила 128,4 тыс. рублей.

Каримова — кандидат педагогических наук, обладатель республиканских грантов «Лучший директор школы — 2011», «Лучший директор школы — 2012» и призер всероссийского конкурса «Директор школы — 2016». Школа №146, как и лицей №121 и гимназия №19, в прошлом году вошла в перечень 500 лучших образовательных организаций России. Как следствие, в рейтинге казанских учебных заведений по разряду школ с углубленным изучением предметов 146-я поднялась в 2017 году с 6-го места на первое.

С другой стороны, «если мерить в попугаях», то есть по заработанными учениками школы баллами, заведение Каримовой по знанию детьми русского языка заняло в 2017 году 16-е место (набрав 78,5 балла), а по знанию математики — лишь 40-е со средним баллом 56,8.

Тройку самых высокооплачиваемых руководителей среднего образования замыкает Диляра Каримова. Фото magarif-uku.ru



Четвертая «стотысячница» — директор СОШ № 179 Эльвира Наумова, получавшая в 2017 году 109,4 тыс. рублей в месяц (ее зарплата за год выросла сразу на 32%). Школа №179 на улице Абсалямова была открыта в 2015 году. Рассчитана на 1375 детей, но сегодня здесь учатся уже 1720 человек (преподает 99 педагогов); с 8-го класса здесь начинается профильное обучение — физико-математические и медицинские классы (первые на базе КАИ, вторые связаны договором с медицинским университетом). На строительство школы потратили почти 1 млрд рублей. Педагогический стаж Наумовой — 21 год, директором прежде она никогда не была.

Так как учебное заведение новое, неудивительно, что в рейтинге казанских школ с углубленным изучением оно занимало лишь 32-е место в 2016 году. Зато по итогам 2017-го поднялось до 11-го места. Впрочем, в рейтинге школ по ЕГЭ 179-я заняла лишь 110-е место по знанию математики (46,4 балла) и 87-е — по знанию русского языка (69,1 балла).

Директор лучшей школы РТ получает меньше 100 тыс. рублей

Пятерку высокооплачиваемых директоров замыкает Ильдар Имамов, зарплата которого выросла в 2017 году на 17% и составила 98,9 тыс. рублей. Он возглавляет лицей №177 с углубленным изучением предметов — первый лицей, построенный по нетиповому проекту (в 2008 году). Здесь 114 педагогов преподают 1693 детям. Стаж Имамова в должности директора — 22 года, он обладатель всевозможных наград, в том числе «почетного звания общественного признания «Лучший педагог России», присвоенного ему в 2011 году.

В рейтинге казанских лицеев лицей №177 в 2017 году поднялся с 12-го места сразу на 4-е. По знанию учениками математики в рейтинге по ЕГЭ лицей в 2017 году занял 21-е место, по русскому языку — 14-е.

Шестую по величине зарплату в Казани получает директор школы №165 с углубленным изучением предметов, где 104 педагога преподают 1646 учащимся, Айдар Шамсутдинов. Его стаж в должности директора — 9 лет (педагогический — 19 лет), он получает в месяц 92,8 тыс. рублей (зарплата с 2016 года сократилась на 4%). Школа прославилась в прошлом году, когда 90% родителей учеников выразили желание, чтобы их дети продолжили изучать татарский язык. В рейтинге школ с углубленным изучением предметов №165 в 2017 году поднялась с 10-го места на 9-е. Правда, в рейтинге ЕГЭ по знанию русского языка школа занимает лишь 36-е место (74,7 балла), по знанию математики — 30-е.

Альфия Хабибуллина, педагогический стаж которой составляет 26 лет, директором работает 11 лет. Фото kzn.ru

На седьмом месте — директор «Физико-математического лицея №131» Альфия Хабибуллина, зарплата которой в 2017 году выросла на 11% и составила 90,7 тыс. рублей (в прошлом году в рейтинге зарплат она занимала 11-е место). Хабибуллина, педагогический стаж которой составляет 26 лет, директором работает 11 лет. Она обладательница почетных грамот министерств образования РФ и РТ, в том числе за подготовку победителей и призеров олимпиад по химии. Сам лицей хорошо известен в Казани, он основан в 1961 году, здесь обучается 690 учеников. К слову, именно лицей №131 занял самое высокое место среди татарстанских школ — в том самом топ-500, составленном Минобразом РФ, он 23-й.

В Казани всего восемь «нетиповых лицеев»: в 2016 году 131-й занимал среди своих собратьев первое место, а вот в 2017-м уступил первенство IT-лицею при КФУ (находится в деревне Универсиады). В рейтинге же по ЕГЭ лицей №131 занимает первое место по знанию учениками что математики, что русского языка.

Как директор школы, преобразованной в лицей, стала получать на 21% меньше

На восьмом месте — директор лицея №83 («Центр образования») Диляра Бикуева. Лицей с естественно-научным и техническим уклоном был основан еще в 1973 году, сегодня в нем 90 педагогов преподают 1535 ученикам. Бикуева — победитель республиканского конкурса «Лучший директор школы» в 2016 году. Размер ее зарплаты — 87,9 тыс. рублей. В рейтинге казанских лицеев/гимназий лицей №83 в 2017 году поднялся с 16-го на 13-е место. В рейтинге ЕГЭ по знанию учениками лицея русского языка лицей занимает 29-е место (75,7 — средний балл), по знанию математики — 24-е место (средний балл — 62,6).

На девятом месте по величине зарплаты — Елена Глухарева, зарабатывающая в месяц 87,9 тыс. рублей. За год ее зарплата упала на 21% (в 2016 году она составляла 111,35 тыс. рублей, и занимала Глухарева в нашем рейтинге четвертое место). Кандидат социологических наук, обладательница различных почетных грамот и дипломов возглавляет лицей №35, построенный не так давно — в 2012 году. Сегодня здесь 131 педагог преподает 1700 детям.

С чем связано такое резкое падение зарплаты, не совсем понятно. Еще в 2016 году лицей №35 был средней школой с углубленным изучением предметов (каким он и представлен в нашем рейтинге) — во всяком случае, в рейтинге казанских учебных заведений №35 соревновалось со школами с углубленным изучением предметов, занимая в этом рейтинге 4-е место. В 2017 году, назвавшись лицеем, в рейтинге гимназий/лиццев №35 занял 17-е место. Впрочем, в рейтинге по итогам ЕГЭ лицей №35 по знанию его учащимися русского языка занял лишь 58-е место (71,9 балла), а по знанию математики — и вовсе 63-е.

Десятку самых высокооплачиваемых директоров казанских школ закрывает Ирина Проценко, возглавляющая знаменитую гимназию №102, основанную еще в 1966 году. Здесь 1800 учащихся и 92 педагога. Проценко получает почти столько же, сколько Бикуева и Глухарева, — 87,9 тыс. рублей в месяц. В рейтинге лицеев/гимназий гимназия №102 в 2016 году занимала 7-е место, а вот в 2017 году опустилась, увы, на 15-е. В рейтинге ЕГЭ по русскому языку гимназия заняла по итогам 2017 года 21-е место (77,3 балла), по математике — 16-е место (65,3 балла).

Ирина Проценко (Бакова) возглавляет знаменитую гимназию №102. Фото Михаила Козловского

Иные директора лучших школ получают меньше 50 тыс. рублей

Мы ознакомились также с зарплатами директоров заведений, ученики которых набрали высокие баллы по ЕГЭ за математику и русский язык. Так, учащиеся гимназии №7 обеспечили ей второе место в рейтинге по ЕГЭ за русский язык, набрав в среднем 83,2 балла. Директор этой гимназии, где учится 941 ребенок (основана в 1981 году), Любовь Кочнева, в рейтинге зарплат занимает лишь 27-е место, зарабатывая в месяц всего 66,5 тыс. рублей. Между тем, гимназия №7 в рейтинге казанских лицеев-гимназий в 2017 году поднялась с третьего на первое место.

Средняя школа №12 благодаря своим 628 ученикам и 55 педагогам в рейтинге ЕГЭ по русскому языку заняла 4-е место, набрав 82,9 балла. Ее директор Ольга Трупп получает всего 43,8 тыс. рублей — 136-е место в нашем рейтинге. Между тем, школа №12 тоже поднялась с третьего на первое место в 2017 году в своем «школьном» разряде.

Леонид Мурысин, директор гимназии №94 (основана аж в 1933 году, более 1000 учеников), в рейтинге ЕГЭ по русскому языку занявшей 7-е место (80,6 балла), в рейтинге гимназий — 10-е место, получает 65,2 тыс. рублей и находится на 32-м месте с зарплатном рейтинге.

Школа №175 (здесь учатся 1255 человек) заняла в рейтинге ЕГЭ по математике 6-е место (69,7 балла), в 2016 году в рейтинге школ Казани она занимала первое место, в 2017 году — третье. При этом ее директор Амина Валеева занимает в нашем зарплатном рейтинге лишь 87-е место, получая 53,8 тыс. рублей в месяц (и ее зарплата сократилась на 6% по сравнению с 2016 годом).

Лицей-интернат №7 (учатся 229 человек) в рейтинге ЕГЭ по математике занял в 2017 году 5-е место (71,5 балла), в рейтинге нетиповых лицеев — тоже 5-е место. Директор лицея Альберт Ахметов получает в месяц всего 45,7 тыс. рублей (127-е место в зарплатном рейтинге).





Павел Шмаков в нашем зарплатном рейтинге занимает лишь 138-е место. Фото Олега Тихонова

Средняя общеобразовательная школа-интернат «Специализированный олимпиадно-научный центр «СОлНЦе» (обучается 129 учеников) заняла в рейтинге ЕГЭ по математике третье место (73,1 балл). Директор школы Павел Шмаков в нашем зарплатном рейтинге занимает лишь 138-е место, получая в месяц 43,7 тыс. рублей.



Впрочем, частично такие «ножницы» могут объясняться количеством учащихся.

Так, меньше всех своих коллег получает директор средней школы №25 Юлия Егорова — 23,5 тыс. рублей. В этой школе учится всего 241 учащийся. Школа №25 занимала в рейтинге казанских школ в 2016 году последнее место, в 2017 году — 6-е место с конца. Ленар Нуранеев получает всего 24,2 тыс. рублей в месяц — он директор школы №108 (обучается всего 112 человек), которая занимала в рейтинге казанских школ в 2016 году 5-е место с конца, в 2017 году поднявшись на 16 позиций. Лилия Сафиуллина получает 30,3 тыс. рублей в месяц, она возглавляет вечернюю (сменную) школу №34 (учатся 56 человек).

Зарплаты директоров школ Казани

№№ Наименование учреждения Должность Фамилия, имя, отчество (полностью) Среднемесячная заработная плата за 2017 год за счет всех источников финансирования Среднемесячная заработная плата за 2016 год за счет всех источников финансирования 1 МАОУ " Лицей-Инженерный центр" Советского района г. Казани Директор Хайрутдинова Венера Кашфиевна 148.597,25 — 2 МАОУ «Гимназия № 19» Директор Талманов Андрей Львович 138.515,40 126.632,40 3 МАОУ «СОШ № 146 СУИОП» Директор Каримова Диляра Салиховна 128.433,00 115.007,44 4 МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 179 СУИОП» Директор Наумова Эльвира Викторовна 109.474,79 83.094,74 5 МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 177 СУИОП» Директор Имамов Ильдар Фаизович 98.978,76 84.699,91 6 МАОУ «Средняя (полная) общеобразовательная школа № 165» Директор Шамсутдинов Айдар Ильдарович 92.861,03 97.095,70 7 МАОУ «Физико-математический лицей № 131» Директор Хабибуллина Альфия Блигвардовна 90.708,21 81.557,14 8 МБОУ «Лицей № 83 — Центр образования» Директор Бикуева Диляра Динаровна 87.976,90 —