Пенза и наследие «Кузьмича»: как, изгнав «евреев» ЮКОСа и «татар» из власти, область с Бабаевыми поднимала АПК

Фото: pnzreg.ru (Иван Белозерцев и Игорь Бабаев)

Аналитическая служба «Реального времени» завершает свое исследование бизнес-передела и бизнес-климата регионов ПФО анализом небольшой и слаборазвитой экономики Пензенской области. Из-за почти полного отсутствия на территории региона полезных ископаемых, активы области редко интересовали ФПГ в 1990—2000-х, главным «царем пензяков» был всесильный губернатор Василий Бочкарев, которому молва приписывала создание семейной ФПГ. Бочкарев в свое время обвинял татар и ЮКОС «еврея» Ходорковского в кризисе АПК области, в отместку приглашал на пензенские пастбища кормиться ЛУКОЙЛ. Ссорился с главой столицы, который уйдя в энергокомпанию, теперь «наезжает» на племянника покойного губернатора. Основными игроками на местном рынке в итоге стали Игорь Сечин, братья Бабаевы, создавшие благодаря пашням области две крупнейшие российские агроимперии, Сергей Чемезов, которому принадлежит не только ряд оборонных предприятий, но и часть энергосбытовой компании, и владелец киосков, где в неположенное время, как говорят злые языки, продавали «Ягуар» школьникам.

Экономика Пензенской области одна из самых слабых в ПФО. Прибыль всех предприятий региона за 10 лет в среднем не превышала отметки в 5,8 млрд рублей, и в этом смысле область так же скребется по «дну», как и Ульяновская область (5,5—5,6 млрд), Мордовия (5,8 млрд), Марий Эл (4 млрд рублей). Для примера: в 2007 году совокупная прибыль пензенский компаний составляла 7,9 млрд рублей, в 2014 — 4,6 млрд, в 2015 — 8,7 млрд рублей. Только 2016 год дал хоть какую-то надежду на будущее развитие — прибыль составила 20,8 млрд рублей, увеличившись сразу в 2,4 раза. Тем не менее пока доля пензенской экономики в ПФО не превышает 1%. Совокупная прибыль компаний РТ в 2016 года составила 311,8 млрд, Пермского края — 188 млрд, Самарской области — 186 млрд. Есть к чему еще стремиться.

Несмотря на замечательный рост прибыли, совокупный оборот 100 крупнейших компаний Пензенской области вырос в 2016 году всего на 1,25% и составил 278,8 млрд рублей. Показатель, опять же, сразу относит регион к «отстающим». Он близок к совокупному обороту ста крупнейших ульяновских компаний (240 млрд рублей), Мордовии (250 млрд рублей), Марий Эл (190 млрд рублей), Чувашии (180 млрд рублей), Кировской области (157,5 млрд рублей) и уступает Удмуртии (444,4 млрд рублей).

«Пензанефтепродукт»: как «Кузьмич» обвинял в кризисе АПК двух татар и «еврея Ходорковского»

Крупнейшая компания Пензенской области — АО «Пензанефтепродукт», оборот которой в 2016 году вырос на 11%, составив 12,9 млрд рублей. Собственник предприятия — «дочка» «Роснефти» ООО «Нефть-Актив» (владеет 87,74% акций). Компания занимается сбытом топлива, ей принадлежит сеть из 46 АЗС. В составе хозяйства — три нефтебазы. На рынке нефтепродуктов компания работает не только в Пензенском регионе, но и в Мордовии. Общество образовано и работает на рынке с 1988 года.

Крупнейшая компания Пензенской области – АО «Пензанефтепродукт», оборот которой в 2016 году вырос на 11%, составив 12,9 млрд рублей. Собственник предприятия — «дочка» «Роснефти» ООО «Нефть-Актив». Фото pnzreg.ru



Почти с самого начала «Пензанефтепродукт» вошла в состав ЮКОСа, когда компания была создана в 1993 году (тогда сам будущий владелец Михаил Ходорковский еще занимал должность замминистра топлива и энергетики РФ) приказом премьера РФ Виктором Черномырдиным. Напомним, в ЮКОС сразу вошли «Юганскнефтегаз», сеть НПЗ «Куйбышевнефтеоргсинтез» («Сызранский НПЗ», «Куйбышевский НПЗ», «Самаранефтехимпроект» и «Новокуйбышевский НПЗ») и восемь сбытовых предприятий: «Воронежнефтепродукт», «Самаранефтепродукт», «Орелнефтепродукт», «Брянскнефтепродукт», «Пензанефтепродукт», «Липецкнефтепродукт», «Тамбовнефтепродукт», «Ульяновскнефтепродукт». К концу 1995 года долг ЮКОСа перед бюджетом из-за тяжелой экономической ситуации российской экономики превысил $1 млрд, и власти РФ приняли решение о продаже госпакета акций. В 1995 году ЮКОС в ходе залоговых аукционов был приватизирован банком «Менатеп», основанным Ходорковским. После перехода ЮКОСа под контроль «Менатепа» (к 1996 году он выкупил 85% акций ЮКОСа), Ходорковский возглавил нефтяную компанию. Полную структуру компании, в состав которой вошли предприятия нефтедобычи, переработки и сбыта, можно посмотреть здесь.

«Пензанефтепродукт», конечно, не был самым лакомым активом к кубышке Ходорковского. Тем не менее как и в других регионах, подпавших под влияние ЮКОСа, его топ-менеджеры активно влияли на политическую повестку. Бывший главный бухгалтер «Пензанефтепродукта» Евгения Крашенникова в 1999 году стала замминистра сельского хозяйства Пензенской области (довольно значимый пост для преимущественно аграрного региона). В 2007 году Крашенникова возглавила Минфин области. Любопытный казус случился в 1999—2000 годы из-за ЮКОСа в агросекторе области, рулить которым пригласили выходцев из Татарстана Наиля Зарипова и Монира Хусаинова: первый стал вице-премьером, курирующим АПК, второй — непосредственно министром сельского хозяйства. Год спустя регион не подготовился к уборке урожая, и «обоих татар из ларца» с постов прогнали. К слову, 12 лет спустя АПК Пензы вновь был обезглавлен, и вновь в центре скандала оказался татарин (не везет татарам в Пензенской области!): министра сельского хозяйства Марата Фаизова — экс-министр сельского хозяйства Саратовской области – «приняли» оперативники ФСБ за взятку: дело скоро прекратили, но в итоге «саратовского татарина вышибли из пензенской обоймы».

Впрочем, «вышибание» татар в 2000 году не помогло. Потому что еще год спустя выяснилось, что урожай убирать нечем — «нет бензина». Колоритный губернатор области, 17 лет ее возглавлявший (1998-2015), Василий Кузьмич Бочкарев, ныне покойный, был известен в 1990-х антигайдаровскими выступлениями и коммунистическим прошлым, дружбой с Александром Лукашенко, «лужковскими симпатиями», быстро сменившимися «путинофильством». В народе его называли «нескучным губернатором», «Кузьмичем» или «Лесником» (ранее он работал главным лесничим области). Статус «нескучного» Бочкарв в очередной раз подтвердил, когда заявил, комментируя агрокатастрофу, что «бензина в области хоть залейся, это у руководителей хозяйств нет мозгов». Позднее «Кузьмич» вынужден был признать, что бензин в регионе есть, а нет денег. Бочкарев нашел козла отпущения, и на сессии Заксобрания области назвал все руководство регионального отделения нефтяной компании ЮКОС «ворами и мафиозниками», а областному прокурору поручил с ними разобраться. Дело в законной плоскости кончилось ничем. Только «попало» редактору местного СМИ, усомнившемуся в версии вины ЮКОСа. Приведем колоритную речь Бочкарева против нефтяного гиганта почти полностью: «Заправки были пустые по области. Я что, генеральный директор ЮКОСа? Я — русский, а там — еврей. Ну, я знаю, Ходорковский — еврей. Но он, чего, он тебя нанял? — Не стесняясь своего антисемитизма публично налетел «Кузьмич» на редактора. — Ну, правда, коммунисты всегда с евреями заодно были. Да, всегда заодно были они. А ЮКОС — это евреи, все руководство — Ходорковский, Шахновский. Он должен своевременно поставлять горючее, продавать клиенту, правильно? Не он для клиента, а клиент для него. А он раком поставил. Ну так е… (ненормативная лексика). […]Народ весь трясло, «скорую помощь» заправить нечем было. И ты пишешь, б… (ненормативная лексика), что, значит, ЮКОС хороший. У него всегда евреи хорошие, б… (ненормативная лексика). Раком всю жизнь страну ставят, и всегда хорошие...».

В народе его называли «нескучным губернатором», «Кузьмичем» или «Лесником» (ранее он работал главным лесничим области). Фото pnzreg.ru



От ссоры с ЮКОСом и дружбы с ЛУКОЙЛом до странной перекупки активов «Роснефтью»

Самого Бочкарева в чем только не обвиняли. Его супруге приписывали 25% ОАО «Биосинтез» (30-е место в нашем рейтинге с оборотом в 3 млрд рублей, ныне принадлежит Sun Pharma (Netherlands B.V)). Самому губернатору «шили» принудительное банкротстве ряда предприятий для перепродажи: якобы, так сменили хозяев «на «Пензаспиртпроме» (путем банкротства), «Пензанефтепродукте» (договоренность с руководством ЮКОСа), «Пензаэнерго» (договоренность с РАО ЕЭС) и т. д. Что это не совсем так видно по «Пензанефтепродукту», к продаже которого Бочкарев не мог приложить руку при всем желании — актив «уплыл» к «еврею» Ходорковского еще до него. В Пензе «злые языки» говорили, что в регионе нет пришлых ФПГ, а есть только одна ФПГ — так называемая «губернаторская семья», состоящая из родственников, друзей и компаньонов Бочкарева: утверждали, что она контролировала все привлекательные сферы бизнеса: хлеб, бензин, крупные супермаркеты, связь. И, опять же, утверждения, мягко говоря, преувеличены, что видно хотя бы по бензину. Будь губернатору подконтролен бензин, не срывал бы он свою злость на ЮКОСе.

С другой стороны, наблюдатели отмечают, что именно из-за Бочкарева компания Ходорковского почти сразу после скандала с отсутствием топлива для уборки урожая была отчасти вытеснена с пензенского бензинового рынка, но часть освободившегося рынка в итоге не была занята «губернаторской семьей», а ушла конкуренту ЮКОСа — ЛУКОЙЛу. ЮКОС лишь утратил «монопольное положение», оставшись на первом месте, сохранив за собой 37% рынка даже в первой половине 2004 года. ЛУКОЙЛ и тогда был лишь на втором месте, охватывая 30% топливного рынка области. Команда Бочкарева прямо заявляла о том, что «в течение 10 дней на заправках ЮКОСа не было бензина, а после этого цены на него подскочили в 10 раз»: «внезапно» в том же году в Пензе ЛУКОЙЛ профинансировал разведку нескольких месторождений на территории области, а менеджеры компании провели ряд переговоров с губернатором Василием Бочкаревым. Итогом встреч стало соглашение о сотрудничестве на 2001—2004 гг. между компанией Вагита Алекперова и администрацией Пензенской области. Факт нелюбви «Кузьмича» к «евреям» из ЮКОСа, впрочем, не мешал показному сотрудничеству региона с компанией: в 2001 году компания Ходорковского в Пензе открыла региональный центр Федерации интернет-образования. На открытии был и губернатор Бочкарев.

Когда Ходорковского приговорили к 9 годам лишения свободы, в интервью изданию «Коммерсант-Власть» на вопрос, что бы он сказал экс-главе ЮКОСа, Василий Бочкарев отрезал: «Что он перебрал! Надо любить свою страну и людей, которые здесь живут. И нельзя все грести только под себя и своих партнеров».

Ходорковский был арестован в 2003 году по обвинению в хищении чужого имущества и уклонении от уплаты налогов. С 2003 по 2007 год компания существовала в «антикризисном режиме», что било по регионам. В конце 2005 года из Пензенской области ушел «Торговый Дом ЮКОС-М», закрыв свой филиал. В итоге область ежегодно стала недополучать от ЮКОСа налоговых поступлений на 500 млн рублей. Начавшая свою работу в 1998 году как «дочка» ОАО «НК ЮКОС», с целью осуществления оптовых продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке, «Торговый Дом «ЮКОС-М» стал к 2005 году крупнейшей трейдерской компанией по продаже нефтепродуктов с сетью филиалов в 37 регионах РФ. В компании «Пензанефтепродукт» объяснили факт ухода ТД из Пензы реструктуризацией и минимизации затрат (связанных в т. ч. с процессом над Ходорковским и падением стоимости акций ЮКОСа на фондовом рынке), мол, Самарская область не далеко от Пензенской, «чтобы содержать две структуры на такой небольшой площади, тем более что большую часть нефтепродуктов Пенза получает из Самарского региона». В итоге в Самарскую область «ушел» и налог на прибыль в размере 55 млн рублей, и акцизы на 420 млн рублей. В команде Бочкарева сей факт вызвал возмущение. Власти области заявили, что кроме потери отчислений в бюджет будет утрачен и контроль над ценообразованием (см. скандал в АПК выше), появятся лишние посредники между производителями и потребителями, в конечном итоге, изменится доля компании на оптовом рынке». В области боялись и распродажи стратегически важных для региона нефтебаз. К тому моменту была продана Нижнеломовская нефтебаза, самарской компании продавалась Сердобская нефтебаза, а, «если учесть намерения ЮКОСа продать менее значимые активы, то на очереди будут Пензенская, Каменская, Кузнецкая нефтебазы» — переживали в команде губернатора. Возможно, влиянием Бочкарева вызвано было и решение местной ФАС, обвинившей ЮКОС-М в создании дискриминационных условиях доступа на оптовый рынок светлых нефтепродуктов в Пензенской области. Правда, незаконно полученный доход в размере 824 657 рублей ФАС предписала вернуть в федеральный бюджет, и денег Пенза все равно не увидела.

В итоге «Роснефть» приобрела-таки у «Юнитекс» лот 12, но уже за 16,3 млрд рублей: ей досталась группа предприятий, располагающих сетью из 495 АЗС. Фото lsnrctl.livejournal.com



В 2004—2007 годах прошла распродажа активов ЮКОСа. Основными покупателями стали «Роснефть» и «Газпром». Общая сумма вырученных средств составила 859,044 млрд руб., при том что к 2006 году сумма долга ЮКОСа перед бюджетом, «Юганскнефтегазом» и «Роснефтью» составила $18 млрд. Собранных средств от продажи, отмечают наблюдатели, хватило на выплату 2/3 от суммы долга. «Пензанефтепродукт» был продан в мае 2007 года, в составе лота 12, в который вошло более 500 АЗС и нефтебазы ЮКОСа. Купить активы должна была «Роснефть», но на аукцион представители компаний не пришли, объяснив, что не успели изучить имущество, включенное в лот. В результате лот 12 был куплен неизвестной компанией ООО «Юнитекс», заплатившей за активы 12,46 млрд рублей при стартовой цене 7,7 млрд рублей. Эксперты и сегодня полагают, что компания эта «подставная». Тогда ее связывали с «Газпромбанком», хотя в последнем все отрицали. То, что «Роснефть» сразу не приобрела активы, объяснялось просто: в компании не было на это денег (после покупки предыдущих активов у «Роснефти» появился долг в $34 млрд). «Роснефти» даже пришлось разместить евробонды на $5 млрд и продать часть непрофильных активов ЮКОСа. В итоге «Роснефть» всего через месяц, через свою «дочку» ООО «Нефть-Актив», приобрела-таки у «Юнитекс» лот 12, но уже за 16,3 млрд рублей: ей досталась группа предприятий, располагающих сетью из 495 АЗС и находящихся вблизи терминалов для перевалки нефтепродуктов. Кто положил в карман разницу в 4 млрд рублей достоверно до сих пор неизвестно.

В 2009 году оборот «Пензанефтепродукта» составлял 5,4 млрд рублей (прибыль — 141,2 млн), в 2013 году уже 9,5 млрд (прибыль — 326 млн). К 2016 году прибыль при выручке в 13 млрд рублей составила 413,2 млн рублей. Компания входит в «пул» основных инвесторов пензенской экономики: в первой половине 2017 года в регион бизнес вложил 5 млрд рублей, самый ощутимый вклад был, в т. ч., со стороны «Пензанефтепродукта». Пензенская компания по итогам 2017 года стала и лидером в сегменте биржевой мелкооптовой реализации моторного топлива (19 «дочек» «Роснефти» осуществляют ее в 28 регионах РФ), по данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи.

«ТНС энерго Пенза»: как экс-мэр Пензы, став главой энергокомпании, поругался с губернатором и «наехал» на его племянника

Второе крупнейшее предприятие Пензенской области — ООО «ТНС энерго Пенза», оборот которой составил в 2016 году 11,7 млрд рублей с ростом к 2015 году на 10%. Это — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории области: компания обслуживает 620 528 физических и 14 735 юридических лиц. Объем рынка — 80%. «ТНС энерго Пенза» — 100%-я дочка ПАО ГК «ТНС энерго», о которой мы подробно рассказывали в нашем материале о 100 крупнейших предприятиях Марий Эл. Марийское и пензенское предприятие были выкуплены наряду с пятью другими сбытовыми энергокомпаниями регионов в 2010 году, составив базу для крупнейшей независимой энергосбытовой компании РФ, обслуживающей потребителей в 11 регионах. Напомним, «ТНС энерго» была основана бывшим политтехнологом Дмитрием Аржановым. Деньги на скупку энергоактивов у него появились после создания компании «Транснефтьсервис С», поставлявшей энергию на объекты «Транснефти». К созданию «Транснефтьсервиса» был причастен и близкий к Анатолию Чубайсу (тогда главе РАО «ЕЭС») Михаил Абызов, ныне министр без портфеля РФ. «ТНС энерго» сегодня обвиняют в выводе из российской энергетики миллиардов рублей, в т. ч., из сбытовых компаний. Якобы, из группы «ТНС энерго» выведено в офшоры 1,4 млрд рублей. Критики отмечают, что после прихода «ТНС энерго» тарифы на электроэнергию в регионах взлетают: рост тарифов за электроэнергию в Марий Эл с 2013 по 2016 годы составил 581%. Объясняют это ростом сбытовых надбавок сравните, к примеру, рост надбавок «ТНС энерго» и тарифов на передачу энергии «МРСК Центра» и инфляции с 2011 по 2015 год.

В Нижнем Новгороде за «дочку» «ТНС» в 2016 году взялся Следственный комитет, отыскавший долги на 2 млрд рублей. Но о том, что у федералов есть серьезные претензии к Аржанову, заговорили еще осенью 2015 года, когда УФАС РФ возбудила дело в отношении ООО «ТНС энерго Пенза» — «в связи с совершением ООО «ТНС энерго Пенза» действий, направленных на одностороннее расторжение договоров энергоснабжения с управляющими компаниями, которое влечет ущемление интересов других лиц». Выяснилось, что пензенское энергопредприятие Аржанова, будучи единственным гарантирующим поставщиком энергии на территории области внезапно направило письма 53 управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК о расторжении договоров, заключенных в целях энергоснабжения потребителей — собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании указанных лиц. Тогда как действующими законами подобное расторжение со стороны гарантирующего поставщика не предусмотрено. Наблюдатели уверяли, что таким образом представители Аржанова пытались вынудить коммунальщиков заключить новые контракты с ООО «ТНС энерго Пенза», но уже по более высоким ценам. И это отнюдь не просто спор хозяйствующих субъектов: увеличение нагрузки на коммунальные организации со стороны предприятия-монополиста обязательно влечет за собой и повышение тарифов для областного населения.

Второе крупнейшее предприятие Пензенской области – ООО «ТНС энерго Пенза», оборот которой составил в 2016 году 11,7 млрд рублей с ростом к 2015 году на 10%. Фото penzanews.ru



Аржанов, полагают в Пензенской области, в итоге мог подставить и экс-мэра Пензы Романа Чернова, ныне управляющего директора пензенской «дочки» «ТНС энерго». Чернов знаковая фигура региона, бывший ФСБ-шник (работал там с 1995 по 1998 годы в отделе экономической безопасности), одно время близкий Василию Бочкареву. В 1998—2002 гг. он был помощником губернатора, в 2003—2005 гг. первым заместителем «Кузьмича», пересев затем в кресло главы Пензы. В 2014 году Бочкарев попросил Чернова вернуться в областные структуры и стать первым зампредом правительства, курирующим вопросы транспорта. 19 июня депутаты Пензенской гордумы приняли отставку Чернова, а уже 14 июля Чернова в должности первого зампреда публично раскритиковал Бочкарев, обвинив в том, что тот, будучи мэром Пензы, «снял с себя ответственность за благоустройство города». Чернов «огрызнулся», заявив, что Бочкарев уже «всех затюкал». Губернатор за словом в карман, как обычно, не полез и разразился грубой тирадой: «Роман Борисович, идите отсюда из кабинета, пожалуйста. Идите отсюда на хрен. Идите, затюканные все. Иди со своей точкой зрения!». Чернов вышел и не вернулся. Через полгода он занял пост замгендиректора всей группы «ТНС энерго», возглавив пензенскую «дочку».

В новой должности Чернов развил бурную деятельность. В декабре 2017 года стало известно, что его «ТНС энерго» банкротит две пензенских компании — ООО «Пензагазкомплект» и МУП «Зеленое хозяйство Пензы». При этом у ООО «Пензагазкомплект» более 50% доли на пензенском рынке передачи электроэнергии. А после смерти Бочкарева Чернов пошел в атаку на его племянника, главу Агентства ипотечного кредитования (АИК) Вениамина Бочкарева. Тем более что влияние семьи экс-губернатора основательно к тому времени пошатнулось: осенью 2017 года на племянника «Кузьмича» завели уголовное дело о хищении 150 млн рублей бюджетных средств (ныне экс-глава АИК под домашним арестом). Как отмечают местные наблюдатели Чернов, не оставшись в стороне, «отыгрался на племяннике экс-губернатора за все свои унижения». К АИК требования кредиторов исчисляются миллионами. Агентство должно было и ООО «ТНС энерго Пенза» — правда, всего сотни тысяч рублей (за потребленную электроэнергию в несостоявшемся жилом комплексе в селе Рамзай), что не помешало Чернову выставить АИК претензии. Уколоть напоследок когда-то влиятельную семью.

Тем временем сама группа компаний «ТНС энерго» с 2014 года активно скупается группой ВТБ. В 2014 году ВТБ купил 5% акций империи Аржанова за $30 млн. В 2017 году «ВТБ-Капитал» приобрел у офшора Sunflake Limited, которому принадлежит «ТНС энерго», почти 20% акций. По состоянию на конец 2016 года, 64,5% акций ПАО «ГК «ТНС энерго» принадлежало Sunflake, 10,55% — ООО «Гарант Энерго», 8,88% — банку «Российский капитал». Таким образом, доля кипрской компании снизилась до 39,5%. Расстаться с акциями Аржанову пришлось из-за нехватки средств для погашения обязательств — крупнейший долг образовался перед «Альфа-банком» (на 1,1 млрд рублей). Примечательно и то, что «вырученные средства будут направлены на пополнение оборотного капитала сбытовых компаний группы для погашения их долгов». Почти «уплыли» от Аржанова и 25% плюс одна акция (блокпакет), который перешел в доверительное управление ООО «ИК «Технопромэкспорт». Отметим, что фактически на крупную частную энергокомпанию таким образом накладывает руки Сергей Чемезов — 51% «Технопромэкспорта» принадлежат ГК «Ростех». О том, что влияние Аржанова в созданной им энергоимперии уменьшается говорит и тот факт, что в феврале прошлого года он покинул пост гендиректора «ТНС энерго», войдя в совет директоров компании. Его пост занял бывший вице-губернатор Ростовской области Александр Гребенщиков.

Про местную региональную «дочку» компании Алексея Миллера «Газпром Межрегионгаз Пенза», занимающую третье место в рейтинге крупнейших компаний области, мы распространяться особо не будем: ничего отличающего от «сестер» в других регионах в ней нет. С 2012 года компания «катится» на американских горках (во многом из-за долгов перед газовиками местных предприятий): 2013 год она закрыла с убытком в размере 170 млн рублей, 2014 год — с прибылью в 10 млн рублей, в 2015 году вновь покатилась под откос, показав убыток в 420 млн рублей, в 2016 году вновь была прибыль (правда, всего в 8 млн рублей). Несмотря на формальный рост оборота в 2016 году на 4% (он составил 10 млрд рублей), до финансовой стабильности далеко: долги перед компанией почти никогда не снижаются ниже отметки в 1 млрд рублей (в 2016 году – почти ровно 1 млрд), кредиторская задолженность достигла уже 1,6 млрд рублей.

Компания принадлежит группе «Черкизово» Игоря Бабаева, крупного производителя и переработчика мяса птицы и свинины. Фото progorod58.ru



ПФ «Васильевская»: как «Черкизово» Игоря Бабаева поднимает пензенский АПК за счет птицефабрик и свинокомплекса

На четвертом месте — птицефабрика «Васильевская», оборот которой в 2016 году, снизившись на 1%, составил 9,7 млрд рублей. Компания принадлежит группе «Черкизово» Игоря Бабаева, крупного производителя и переработчика мяса птицы и свинины, который возглавил в середине 1990-х годов открывшийся еще в 1974 году в Москве Черкизовский мясоперерабатывающий завод (ЧМПЗ), став позднее его владельцем. Группа основана в 2005 году как объединение АПК «Черкизовский» и АПК «Михайловский». Пензенская птицефабрика входит в «Михайловский».

В 2007 году «Черкизово» приобрела компанию «Куриное царство», крупного производителя птицы с активами в Брянской и Пензенской областях. В 2008 году Бабаев приобрел еще один пензенский актив — птицеводческую площадку «Вертуновка». В 2009 году начат проект по удвоению производственных мощностей по птицеводству в Брянской и Пензенской областях (завершен в 2013 году). Тогда же консолидированная выручка группы компаний пересекла отметку в $1 млрд. В 2010 году «Черкизово» приобрела свинокомплексы в Липецкой и Пензенской областях и пензенскую птицефабрику «Заречная». ГК «Черкизово» в Пензенской области принадлежат также Ардымский комбикормовый завод (и «Ардымская зерновая компания»), Михайловский комбикормовый завод, Лунинский элеватор, «Пензенская зерновая компания», «Пензмясопром», пять агрофирм, «Пензенский комбинат хлебопродуктов» (16-е место в нашем рейтинге с оборотом в 5 млрд рублей) и т. д. Таким образом, Игорю Бабаеву принадлежат компании с совокупным оборотом более 15 млрд рублей.

Впрочем, первым пензенским активом Игоря Бабаева стал приобретенный в 1998 году мясокомбинат. К 2004 году у Пензенской области было уже два свинокомплекса. Из-за проблемы с зерном, Бабаев приватизировал в области и 100 тыс. га пашни, получив в 2004 году урожай 100 тыс. т зерна. В 2005 году Бабаев заявлял, что уже к 2006 году совокупная производственная мощность пензенских птицефабрик АПК «Михайловский» составит не менее 40 тыс. тонн мяса птицы в год. До 2008 года цифру собирались увеличить до 100 тыс. т мяса птицы в год. Для реализации программы реконструировали птицефабрики холдинга, расположенные в Пензенской области, их к тому времени было четыре: ПФ «Васильевская», ПФ «Ольховская», ПФ «Кувак-Никольская», ПФ «Пензенская». Объем инвестиций только в 2005—2006 годах составил $60 млн долларов. В дополнение к существующим объектам намеревались построить 44 птичника под родительское стадо, инкубатор, 160 птичников по выращиванию бройлеров и убойный завод. Еще $30 млн Бабаев собирался вложить в возобновление производства на Зареченской птицефабрике, «доведенной до состояния банкротства политикой собственника, проживающего за пределами региона».

Сегодня в структуру «Черкизово» входит 8 птицеводческих комплексов мощностью 400 тыс. тонн в год, 14 свинокомплексов мощностью 180 тыс. тонн в год, 6 мясоперерабатывающих предприятий мощностью 190 тыс. тонн в год, 6 комбикормовых заводов мощностью до 1,4 млн тонн в год и элеваторы мощностью свыше 700 тыс. тонн единовременного хранения и более 140 тыс. га сельскохозяйственных земель. Свинокомплексы «Черкизово» расположены в Липецкой, Тамбовской, Воронежской и Пензенской областях. Выручка «Черкизово» выросла в 2016 году на 7%, до 82,4 млрд рублей благодаря сегментам птицеводства и мясопереработки. Всего в 2016 году «Черкизово» произвела 903 000 тонн мясной продукции. Прибыль в сегменте птицеводства составила 1,2 млрд рублей (реализовано 500,3 тыс. тонн) Прибыль по свиноводству составила 3,6 млрд рублей (реализовано 184,7 тыс. тонн).

В ходе визита на Васильевскую птицефабрику Игора Бабаева и нового губернатора области Ивана Белозерцева в 2015 году стало известно, что инвестиции в предприятие за 15 лет превысили 11,5 млрд рублей. Фото cherkizovo.com



В ходе визита на Васильевскую птицефабрику Игора Бабаева и нового губернатора области Ивана Белозерцева в 2015 году стало известно, что инвестиции в предприятие за 15 лет превысили 11,5 млрд рублей и позволили увеличить объем производства бройлеров в 45 раз — с 2,8 тыс. тонн в 1998 году до 130 тыс. тонн в 2013. Масштабная модернизация сделала в итоге Пензенскую область одним из крупнейших производителей мяса птицы в РФ. Бабаеву этого показалось мало и он заявил, что компания планирует в Пензенской области нарастить объемы производства в свиноводстве до 500 тысяч поросят и «выйти по птице на 140 тыс тонн в живом весе в год». По данным самой компании, группа «Черкизово» остатеся лидером по объему инвестиций в экономику Пензенской области. А доля компании в товаробороте региона в сфере АПК превышает 60% и приближается к 24 млрд рублей в год. На встрече Бабаева с Белозерцевым в 2017 году выяснилось, что компания уже приступила к строительству в Пензенском районе свинокомплекса из двух откормочных ферм на 40 тысяч голов в год каждая, в первую очередь которого вложат 1,35 млрд рублей. Кроме того, ГК «Черкизово» планирует строительство еще пяти откормочных площадок. Общий объем инвестиций по свинокомплексам составит 3,5 млрд рублей. Бабаев намерен провести реконструкцию и двух «дочек» — птицефабрики «Васильевская» и Пензенского мясокомбината.

«Дамате»: как брат Игоря Бабаева, уйдя из «Черкизово», сделал Пензу столицей своей молочной империи

На пятом и шестом месте — пензенские активы АПК «Дамате» — ООО «Новые фермы» и ООО «Пензамолинвест», оборот которых вырос соответственно на 68% и 56%, составив 8,4 млрд и 8 млрд рублей. ООО «Новые фермы», ООО «Пензамолинвест», ОАО «Молком» (22-е место в нашем рейтинге с оборотом в 3,7 млрд рублей) и ТД «Молком» (23-е место — оборот в 3,6 млрд рублей), «Пачелмское хозяйство» (42-е место — оборот 2,25 млрд рублей), ООО «Агротрейд» (48-е место — оборот 1,9 млрд рублей), ООО «Наровчатское» (84-е место — 1 млрд рублей), ООО «Хлебресурсы» (34-е место — оборот 2,8 млрд рублей) — компании с совокупным оборотом 31,65 млрд рублей — тоже активы Бабаева. Только не Игоря, а его двоюродного брата Наума, который пришел работать на Черкизовский мясоперерабатывающий завод в 19 лет финансовым аналитиком, а спустя 4 года, в 2000 году, стал первым замгендиректора АПК «Михайловский», где был консолидирован птицеводческий бизнес семьи, и начал заниматься «корпоративным строительством холдинга». В 2007 году Наум Бабаев покинул империю брата с намерением создать новый бизнес. Уже в октябре того же года Наум Бабаев создал «Русскую молочную компанию» («Русмолко»). К 2008 году «Русмолко» объединяло уже девять хозяйств и имело аж пять «дочек» на территории Пензенской области: ООО «РАО «Троицкое», ООО «Пензаагрорегион», ООО «Агрокомплекс», ООО «Мегаферма» и ООО «Пензамолинвест» в поселке Пачелма. Хотя первым приобретением в регионе стали 90 тыс. га земли.

Осенью 2008 года Бабаев прибыл в Пензенскую область на встречу с губернатором Бочкаревым, результатом которой стало обнародование планов Бабаева по строительству в регионе двух молочных комплексов на 3,6 тыс. коров каждый, для чего он готов был инвестировать 3,2 млрд рублей. Для команды Бочкарева это означало снижение цены на молоко в регионе. К 2010 году Наум Бабаев с нуля построил две мега-фермы в Пензенской области на 1 200 и 3 600 голов, а «Русмолко» стала крупнейшим производителем молока в регионе. Позднее Бабаев не скупился на похвалы Пензе. В 2011 году, объясняя, почему империя его стартовала в этом регионе, он сообщил, что ранее работал в области на «одном из подразделений предыдущей компании» («Черкизово»), «и проводил очень много времени, по 3 месяца в году или больше». «Мы там много чего строили и развивали. Собственно говоря, отсюда и такая любовь к Пензе, потому что я ее знаю. Кроме того, считаю, что инвестиционный климат в Пензе один из лучших в РФ, особенно для пищевых аграрных предприятий», — льстил Наум Бабаев команде Василия Бочкарева. Для строительства новых комплексов «Русмолко» старалась использовать и материалы местных компаний: «фундаменты у нас пензенские, металлокаркасы частично немецкие, частично пензенские», говорил Бабаев. К тому моменту именно Пенза стала столицей новой агроимперии, где сам Наум Бабаев жил по 3 дня в неделю. Любопытно, что, по словам Бабаева инициатором идеи о строительстве в регионе молочно-товарных ферм был губернатор Василий Бочкарев. А в основу масштабного проекта комплекса в селе Потодеево было положено трехстороннее соглашение между ООО «Русская молочная компания», правительством Пензенской области и администрацией Наровчатского района региона: общая сумма инвестиционных вложений компании в проект составила 1,6 млрд рублей.

В 2012 году «Русмолко» передала свои молочные и зерновые активы в Пензенской области в совместное предприятие с сингапурской OLAM, последняя вложила в проект $75 млн, получив долю в 75%. Для создания «самого большого молочного хозяйства в РФ» (если поголовье ферм составит 50 тыс. голов) партнеры намеревались инвестировать в проект $500 млн. Так появилась СП «Дамате», которому передали комплекс по производству индейки в Пензенской области с мощностью около 15 000 т мяса и выходом на 60 000 т в 2015 году, «Пензамолинвест», которой принадлежало 9 000 га пашни и 800 голов молочного стада, элеватор и еще 24 700 га сельхозземель. Помимо производства индейки, холдинг собирался создать комплекс по выращиванию и переработке КРС. Бабаев собирается сделать «Дамате» и одним из лидеров по производству говядины: мощность запланированного перерабатывающего комплекса должна была составить 70 000 голов в год. Инвестиции в «Дамате» планируются в размере 10,4 млрд рублей.

К 2010 году Наум Бабаев с нуля построил две мега-фермы в Пензенской области на 1 200 и 3 600 голов, а «Русмолко» стала крупнейшим производителем молока в регионе. Фото биомедиа.рф



В 2014 году группа компаний «Дамате» при участии «Кузьмича» запустила завод по производству сыра в городе Белинском Пензенской области стоимостью свыше 200 млн рублей. Проект оказалася не совсем удачным, так как в конце 2017 года «Дамате» продала «Белинский сыродельный завод» голландской компании Hochland (99,9% акций завода теперь принадлежат «Хохланд Русланд» — ранее 100% предприятия владел входящий в «Дамате» молочный комбинат «Пензенский»). Основатель «Дамате» Наум Бабаев заявил тогда: «Это оказался другой бизнес. Производство молочной продукции и производство сыра — разные вещи. Даже молоко закупается разного качества». Эксперты отмечали, что причиной продажи стала нехватка сырья для обеспечения рентабельности бизнеса: «текущее производство имело низкие показатели рентабельности, итоги операционной деятельности убыточны».

«Дамате», по-началу, вела активную экспансионистскую политику в регионах. В Тюменской области у компании появился молочно-товарный комплекс на 8 800 стойломест (в 2015 году вышел на производство 50 тонн молока в сутки). В Башкортостане компания собиралась построить молочный комплекс на 10 тысяч голов дойного стада. Однако «Дамате» впоследствии отказалась от башкирских планов, и на ее месте оказалась вьетнамская TH Group, заявившая в прошлом году о готовности вложить $220 млн в строительство комплекса на 6 тыс. голов.

Выручка «Дамате» в 2016 году составила 20,2 млрд руб., чистый убыток — 203 млн руб.

Седьмое крупнейшее предприятие области — ООО «ГИФТ», показавшее двукратный рост выручки в 2016 году, которая составила 7 млрд рублей. Компания, ныне носящая название «Русские перцы» — крупный дистрибьютор по реализации алкогольных и безалкогольных напитков, работающий на рынке с 2006 года. Принадлежит компаний «темной лошадке» Эрнесту Акопову, ему же принадлежит и ООО «Дал», занимающееся производством водки и т. п. (43-е место в нашем рейтинге с оборотом в 2,2 млрд рублей), расположенное в городе Городище Пензенской области (основанное еще в 1920-30-х годах как пищекомбинат). Об Акопове более ничего неизвестно, кроме того, что он родился и вырос в Грузии, а гражданином РФ стал в 1998 году.

АО НПП «Рубин»: от создания аналоговых математических машин и советского мультипроцессора до продукции для нефтепроводов под крылом «Ростеха»

Восьмое крупнейшее предприятие области — АО НПП «Рубин», оборот которого, снизившись в 2016 году на 11%, составил 6,7 млрд рублей. Предприятие входит в радиоэлектронный концерн «Вега» (принадлежит ГК «Ростех» Сергея Чемезова), основным направлением которого являются радиолокационные средства авиационного, наземного и космического базирования, системы разведки и управления. Создано пензенское предприятие было в 1948 году, когда оно начало заниматься электронными вычислительными устройствами. В 1952 году КБ было преобразовано в отдел аналоговых математических машин, став родоначальником Государственного научно-производственного предприятия «Рубин». До 1980 года здесь разрабатывали аналоговые вычислительные машины: были созданы универсальные сеточные модели, позволявшие исследовать физические процессы, описываемые дифференциальными уравнениями. В модели УСМ-1 была реализована возможность широкого изменения масштабов времени автоматическое измерение и регистрация (печать) значений искомых функций. География поставок моделей УСМ-1 была обширна: в нее, наряду с Краснодаром, Киевом, Москвой, вошла и Казань (здесь она использовалась для решения задач разведки и эксплуатации нефтяных месторождений), модель использовали и для решения задач разработки космических аппаратов, и для решения задач атомной энергетики, и для решения задач мерзлотоведения. В 1980-х годах был разработан макет мультипроцессора, но «из-за сложности изготовления прецизионных массовых микросборок преобразователей опытно-конструкторская работа по созданию спецпроцессора ЕС ЭВМ не нашла дальнейшего продолжения: при количестве узловых процессоров 2048 необходимое число микросборок составляло более 5 000 шт. Их изготовление оказалось очень сложным».

«Рубин» вошел в структуру холдинга «Концерн радиостроения «Вега» и занялся созданием автоматизированных систем и комплексов управления. Фото vega.su



В новое время переорганизованный в НПП в 1991 году «Рубин» вошел в структуру холдинга «Концерн радиостроения «Вега» и занялся созданием автоматизированных систем и комплексов управления: опытных образцов подсистем управления ПВО, тылового и технического обеспечения Единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) ВС РФ, разрабатываемой по приоритетной президентской программе «Созвездие». В 2004 году НПП «Рубин» вошел в инвестиционную стратегию Пензенской области на период до 2021 года. На тот момент ассортимент продукции обновился значительно — на 30,5%.

В утвержденной в 2015 году Стратегии развития Пензенского приборостроительного кластера «Безопасность» на 2015—2020 годы НПП «Рубин» упомянут одним из первых: «Поскольку рынок датчиков давления олигополичен, а атомная и нефтегазовая отрасли избрали своим приоритетом работу по возможности с отечественным производителем, можно рассчитывать на освоение значительной доли этого рынка предприятиями кластера, имеющими сходный опыт (в т. ч. НПП «Рубин»)». К тому моменту компания показывала годовую выручку более 1 млрд рублей. В Стратегии отмечалось, что по состоянию на 2014 год в компании работали 1 179 сотрудников, объем производства предприятия по ключевым направлениям ежегодно увеличивается: в 2009 году объем производства составил 1 млрд. руб, в 2011 году показатель вырос до 1,2 млрд руб., в 2013 году до 2 млрд. Основными видами продукции «Рубина» стали: командно-штабные и специальные машины на колесной и гусеничной базе; комплексы общесистемного и специального программного обеспечения; средства телекоммуникации (мультиплексоры, устройства преобразования сигналов, устройства временного разделения каналов связи и др.); стационарные и переносные АРМ для обмена документальной закрытой информацией по открытым каналам связи (телефонным, проводным, сотовым и радиоканалам); автоматизированные комплексы цифрования рельефа местности и т. п. Помимо выполнения оборонных заказов, в НПП разрабатывались элементы оборудования для нефте- и газопроводов. Губернатор Василий Бочкарев считал «Рубин» «примером грамотной, правильно выстроенной экономической стратегии».

Несмотря на падение оборота в 2016 году с 7,5 до 6,7 млрд рублей, прибыль «Рубина», напротив, выросла, составив 354 млн рублей (в 2015 году было 311 млн.).

«Ростеху» в Пензенской области принадлежат также ППО ЭФТ им. В.А. Ревунова (19-е место в нашем рейтинге — оборот 4,3 млрд рублей), ПО «Электроприбор» (20-е место в рейтинге — оборот 4,2 млрд рублей), АО «ПНИЭИ» (51-е место — оборот 1,6 млрд рублей), АО «НЛЭМЗ» (67-е место с оборотом 1,3 млрд рублей),

ОАО «ПТПА»: как арматурному заводу, из-за ухода нефтехимических компаний в глубокую переработку, приходится строить работу по западным принципам

Девятое крупнейшее предприятие Пензенской области — АО «ПТПА» или «Пензтяжпромарматура», оборот которого вырос в 2016 году на 40% и составил 6,7 млрд рублей. Компанией владеет Александр Чернышев: непосредственно ему принадлежит 40,9% и еще 30,4% через ООО «НЭЛС» (99% которой принадлежит Чернышеву). Это один из ведущих российских производителей крупногабаритной трубопроводной арматуры для объектов атомной и тепловой энергетики, газовой, нефтяной, металлургической, химической и других отраслей промышленности. Среди заказчиков такие гиганты, как «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Росэнергоатом», «Сургутнефтегаз», «Атомстройэкспорт», ОАО «Северсталь». Образовано оно было в сталинские годы, в 1951 году, как Второй арматурный завод. В 1958 году здесь была выплавлена первая пензенская сталь. В 1972 году завод преобразован в ПО, в которое вошли также Первый арматурный завод, пензенский филиал «Центрального конструкторского бюро арматуростроения» (ЦКБА) и литейный корпус завода «Химмаш», ставший позднее ЛАЗом — литейно-арматурным заводом. В 1992 году НПО, в который входило уже пять заводов и пензенский филиал ЦКБА, был приватизирован и акционирован. 52% было распределено между коллективом, госпакет составил 13%.

Александр Чернышев пришел на ПТПА в 2000 году на должность первого замгендиректора, а уже в 31 год молодой бизнесмен возглавил предприятие. Фото penzanews.ru



Бывший директор внешнеэкономического предприятия «Юнион» Александр Чернышев пришел на ПТПА в 2000 году на должность первого замгендиректора, а уже в 31 год молодой бизнесмен возглавил предприятие. В 2004 году начался процесс реструктуризации компании, после чего был создан холдинг ОАО «Пензтяжпромарматура». В 2007 году на модернизацию было потрачено 526,2 млн рублей, в 2008 году — более 1 млрд рублей. Оборот в 2007 году составил 2,5 млрд рублей, кредитный портфель — 1,5 млрд рублей («ЮниКредитБанк» — 35%, ВТБ — 14%, «Райффайзенбанк» — 11%). В 2008 году компания разместила облигационный займ на 1 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Тем более, что динамика объема рынка трубопроводной арматуры в РФ впечатляла: с 2001 года объем вырос в пять раз. При объеме потребления арматуры нефтяной отраслью — в $248 млн и газовой — в $140 млн. Сотрудничал пензенский холдинг и с «Нижнекамскнефтехимом» — на химическую отрасль приходился объем потребления в $55 млн. Уже к моменту размещения облигаций основным собственником завода был Чернышев (72,35%). В 2009 и 2011 годах ПТПА признавалось лучшим промышленным предприятием Пензенской области.

В последние годы Чернышев занят новой реструктуризацией бизнеса. Дело в том, что до сих пор ПТПА был известен как завод, который производил арматуру больших диаметров. Однако рынок этот падает, и, как отмечает сам глава компании, будет падать дальше, так как «Россия достроила или заканчивает строительство основных веток трубопроводов». И хотя «общепромышленная, стандартная арматура сейчас, безусловно, востребована, в ЖКХ, на водоканалах», но на рынке нефтегазопереработки приходится производить разные изделия. А тенденции таковы, что российские нефтегазовые компании уходят в глубокую переработку, это привело к тому, что у ПТПА почти все заказы сегодня «единичные»: «создать широкую серийную номенклатуру невозможно, поэтому меняется сам принцип работы завода, от проектирования до выпуска». Цель Чернышева: построение работы конструкторского отдела по тем же принципам, по каким действуют зарубежные компании, где технологии настолько развиты, что позволяют избегать лишней работы и выдавать изделия оперативно.

Предприятие по-прежнему остается одним из самых эффективных в Пензенской области. Достаточно посмотреть на финансовые показатели компании с 2012 года: несмотря на кризис и временное падение выручки с 2012 по 2014 год (с 4,3 млрд до 3,7 млрд рублей), прибыль компании все эти годы только растет. С 2012 по 2014 год она выросла с 17,8 млн до 81,2 млн рублей, а в 2016 году, при росте выручки сразу на 40% (с 4,8 млрд до 6,7 млрд рублей), прибыль выросла до 155,5 млн рублей.

«Караван»: как торговец алкоголем в киосках пробрался в депутаты Заксобрания и попал в «фавориты» нового губернатора

Десятку пензенских крупнейших предприятий закрывает ООО «Караван», принадлежащий местному бизнесмену Дмитрию Лаврентьеву, ставшему в 2017 году предпринимателем года Пензенской области. Оборот компании в 2016 году вырос на 6%, до 6,6 млрд рублей. «Караван» начинался как ООО «Дионис» в 1996 году, где Лаврентьев прошел путь от работника до учредителя. «Дионис» занимает в нашем рейтинге 13-е место с оборотом в 5,9 млрд рублей (со снижением к 2015 году на 10%). ТД «Дионис» занимает 91-е место с оборотом в 913,6 млн рублей. «Дионис» также полностью принадлежит Лаврентьеву. Как и «Русские перцы», «Дионис» занимается дистрибьюцией алкоголя, табака и продуктов питания. Доля рынка алкогольной продукции по области, приходящейся на «Дионис», — 65%.

Десятку пензенских крупнейших предприятий закрывает ООО «Караван», принадлежащее местному бизнесмену Дмитрию Лаврентьеву. Фото penzanews.ru



К 2012 году Лаврентьев стал акционером (2%) Федерального закупочного союза ЗАО «Система «Т3С»: к тому моменту под маркой «Караван» было открыто 36 магазинов (17 — в Пензе и 19 — в районных центрах Пензенской области). Сеть работала в трех форматах: супермаркет, магазин «у дома» и дискаунтер. Общая торговая площадь объектов «Каравана» насчитывала 12 тыс. кв. м с покупательским трафиком в 1,7 млн человек ежемесячно. В состав сети входило пять магазинов самообслуживания, специализирующихся на торговле алкоголем и работающих под брендом «DutyFree Пенза» (40-е место в нашем рейтинге с оборотом в 2,3 млрд рублей), магазин товаров для животных «Любимчик», открытый по франшизе компании «Марс», и две пиццерии. В 2012 году планировалось открыть не менее 25 новых магазинов по Пензе, Пензенской области и за ее пределами. Численность сотрудников ГК «Дионис» на 1 января 2017 года составила 5 056 человек. В 2015 году «Дионис» занял первое место в регионе по выручке (6,7 млрд рублей) и третье (498,9 млн рублей) — по стоимости бизнеса в категории «Оптовая торговля алкогольными и другими напитками». «Караван» по объему выручки в 6,1 млрд рублей занял тогда 12-е место в регионе.

Одно время Лаврентьев был депутатом Пензенской городской думы четвертого и пятого созывов от «Единой России», а 14 октября 2012 года был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области, войдя в десятку богатейших народных избранников с доходом в 11 млн рублей (и доходом супруги — 15 млн рублей). К 2015 году у Лаврентьева были не только «Дионис» и «Караван» и сеть магазинов «Дьюти-фри», но и сеть киосков по реализации воды «Ключ здоровья», агрофирма «Раздолье» и «Пензавторсырье». В наследство от депутатства остался официальный сайт, на котором теперь отчитывается о депутатской работе Ольга Чистякова. Объясняется это тем, что Чистякова «лаврентьевский» депутат, работавшая в «Дионисе» с 2007 года в должности директора по персоналу, а с 2013 года возглавившая благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел» (лаврентьевское «детище»). На сайте можно найти биографии еще двух депутатов, также входящих в «лаврентьевский» круг: это депутат Пензенской городской думы Александр Панин (начальник юридической службы ООО «Ключ здоровья») и Александр Пичугин.

В последние годы Лаврентьев то и дело попадает на страницы местных СМИ, оказываясь в центре скандалов. Несколько лет назад его критиковали за продажу алкоголя в неустановленное время, в т. ч. несовершеннолетним (полки «лаврентьевских» киосков, якобы, были забиты напитком «Ягуар»). В 2015 году, будучи еще депутатом от «Единой России» Заксобрания бизнесмен оказался замешан в конфликте из-за участков вокруг Валяевских озер, где в 2010 году он приобрел прилегающую к водоему землю, после чего «представители ООО «Агрофирма «Раздолье», которая принадлежит депутату Лаврентьеву, обратились в Минлесхоз Пензенской области с требованием о разрешении забора воды из пруда для орошения собственных полей». Лаврентьева и его компании обвинили в том, что те не только распахали водоохранную зону вокруг водоема, но и осуществляли забор воды для 200 гектаров картофеля (для собственных магазинов), тем самым уничтожая оздоровительный комплекс «Валяевские озера».

В 2016 году на Лаврентьева ополчилась мэрия Пензы, потребовав снести 31 киоск «Ключ здоровья». Ранее мэрия Пензы уже трижды судилась с ООО «Ключ здоровья» по поводу самовольного занятия участков и установки на них киосков, и дважды, в мае 2012 и сентябре 2013 года, выигрывала процессы, поскольку участки использовались без каких-либо документов. Однако бизнесмены обратили внимание на то, что «Ключ здоровье», как «социальный проект», был спланирован и реализован с подачи бывшей мэрии во главе с Романом Черновым (тем самым, который сегодня возглавляет «ТНС энерго Пенза»). Некоторые считают, что на стороне Лаврентьева в этой «войне» выступает новый губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, и даже называют владельца «Диониса» и «Каравана» «фаворитом новой губернской власти». Недовольные бизнесом Лаврентьева отмечали «странный феномен»: расположенных на остановках общепитовских киосков «Точка» и «Точка аппетита», принадлежащих Лаврентьеву, «не коснулась карающая десница городской администрации, тогда как все другие точки были благополучно ликвидированы».

Топ-100 предприятий Пензенской области

№ Наименование компании Совладельцы Вид деятельности Выручка за 2016 год, руб. Выручка за 2015 год, руб. 1 ПЕНЗАНЕФТЕПРОДУКТ, АО НЕФТЬ-АКТИВ, ООО 87.74% Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 12 953 430 000 11 689 172 000 2 ТНС ЭНЕРГО ПЕНЗА, ООО ТНС ЭНЕРГО, ПАО ГК 100% Торговля электроэнергией 11 745 329 000 10 726 266 000 3 ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЕНЗА, ООО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ, ООО 78.46%

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСИМУЩЕСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 15.38%

ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК, ООО 6.15% Торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям 9 916 420 000 9 501 410 000 4 ВАСИЛЬЕВСКАЯ, ОАО ПТФ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС «МИХАЙЛОВСКИЙ» (n/a Разведение сельскохозяйственной птицы 9 739 849 000 9 837 103 000 5 НОВЫЕ ФЕРМЫ, ООО АПК ДАМАТЕ, ООО 100% Торговля оптовая мясом и мясными продуктами 8 415 779 000 5 016 310 000 6 ПЕНЗАМОЛИНВЕСТ, ООО АПК ДАМАТЕ, ООО 100%

Выращивание однолетних культур 8 013 586 000 5 127 657 000 7 ГИФТ, ООО Акопов Эрнест Рубенович 100% Торговля оптовая напитками 6 993 161 000 2 362 487 000 8 НПП РУБИН, АО КОНЦЕРН ВЕГА, АО 68.94%

РОСТЕХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 31.06%

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие 6 745 145 000 7 542 135 000 9 ПТПА, АО Чернышев Александр Анатольевич 40.90%

НЭЛС, ООО 30.40% Производство прочих кранов и клапанов 6 733 636 000 4 822 555 000