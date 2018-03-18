«Потрясающе то, что выше пенсию поднять невозможно — никакими зарплатами!»

Экс-владелец компании «Ромино», основатель АНО «Дивергент» Роман Егоров — о грустных пенсионных перспективах

Фото: Максим Платонов

Чуть меньше 250 долларов — такая пенсия ожидает всех нас. Заработать на пенсию больше невозможно — будь ты хоть «белым воротничком», хоть богачом. В колонке «Реального времени» Роман Егоров рассуждает о российской пенсии в пугающей конкретике, которая побудит многих заняться финансовой грамотностью.

Я задумался о пенсии. Это для меня не характерно совершенно, трудно представить, что через восемь лет я буду поливать грядки не когда захочу (раз в два-три года), а каждый день, от нечего делать.

Но вдруг.

Полез на «Госуслуги» и на сайт Пенсионного фонда. Выяснил страшные подробности — стаж мой на сегодняшний день составляет 33 года, 9 месяцев и 23 дня.

Это ужасно, потому что я все надеялся, что молод не только душой, однако Большой Брат развеял иллюзии, тщательно вычислив все мои заработки и приработки, начиная с самого что ни на есть 1983 года. Тридцать три года, Карл! И еще надо почти восемь отбарабанить, чтобы получать «заслуженную пенсию».

Но — по порядку. Итак, я до 2014 года заработал расчетного пенсионного капитала 215 870 рублей. Что это такое — я не знаю. Накопительной части у меня нет, не тот год рождения. Зато с 2004 года мои средства очень удачно инвестируются каким-то пенсионным фондом, и принесли за это время 7755 рублей. Наверное, это можно назвать инвестицией, хоть и крайне сложно. Около одного процента в год, что ли. Ни больше ни меньше, супермастера инвестирования, в общем.

Фото: расчет с сайта Пенсионного фонда России

Ну да ладно, мы ж не навариваться хотим на пенсии, а просто спокойно существовать. А дальше на сайте Пенсионного фонда есть калькулятор, там можно поиграть вероятным заработком до пенсии и получить вероятную сумму будущей пенсии.

Подставляем минималку (меньше подставить нельзя, это незаконно и формула работать не будет). Ставим 9500, и, при стаже в 40 с небольшим лет, я буду получать в месяц… 8629 рублей.

Не то чтобы неожиданно, но, что называется, стремно как-то. Ставлю 25 тыс. в месяц, пенсия возрастает до 9668 рублей. Интрига… Ставлю 250 тыс. рублей в месяц (то есть столько, сколько зарабатывает богатый по российским меркам человек), гулять так гулять! Вуаля! Пенсия теперь — 13485 рублей, чуть меньше 250 долларов. Это потрясающе, но еще более потрясающе то, что выше пенсию поднять невозможно — никакими зарплатами, даже в полмиллиона рублей!

Несомненный плюс — мы не платим с пенсии НДФЛ, как в той же Голландии, и мы не платим с пенсии медстраховку. Несомненный минус — я не смогу на пенсию содержать даже то, что у меня есть сейчас, не хватит ни на коммуналку, ни на налоги.

«Выводов много. Главный — ну не рассчитывайте, что сможете на пенсию ездить загорать на Бали». Фото Максима Платонова

Выводов много. Главный — ну не рассчитывайте, что сможете на пенсию ездить загорать на Бали. Для этого надо инвестировать в более понятные проекты, чем ПФР, и те же европейцы не довольствуются социальной пенсией, а зарабатывают накопительную в частных фондах.

Предприимчивые россияне, которые не хотят довольствоваться нищенской пенсией и хорошо потрудившиеся в свое время, привыкли жить на ренту. Но это раньше. Не думайте, что ваша недвижимость — это ваше богатство навсегда. Она требует гигантских расходов, и квартира в центре большого города может быть попросту неподъемна для пенсионера — не по цене, а по содержанию. Есть и районы попроще, и жилье поменьше. Меня экскурсия по сайтам госуслуг заставила об этом задуматься.

