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«Потрясающе то, что выше пенсию поднять невозможно — никакими зарплатами!»

07:00, 18.03.2018 41

Экс-владелец компании «Ромино», основатель АНО «Дивергент» Роман Егоров — о грустных пенсионных перспективах

«Потрясающе то, что выше пенсию поднять невозможно — никакими зарплатами!» Фото: Максим Платонов

Чуть меньше 250 долларов — такая пенсия ожидает всех нас. Заработать на пенсию больше невозможно — будь ты хоть «белым воротничком», хоть богачом. В колонке «Реального времени» Роман Егоров рассуждает о российской пенсии в пугающей конкретике, которая побудит многих заняться финансовой грамотностью.

Я задумался о пенсии. Это для меня не характерно совершенно, трудно представить, что через восемь лет я буду поливать грядки не когда захочу (раз в два-три года), а каждый день, от нечего делать.

Но вдруг.

Полез на «Госуслуги» и на сайт Пенсионного фонда. Выяснил страшные подробности — стаж мой на сегодняшний день составляет 33 года, 9 месяцев и 23 дня.

Это ужасно, потому что я все надеялся, что молод не только душой, однако Большой Брат развеял иллюзии, тщательно вычислив все мои заработки и приработки, начиная с самого что ни на есть 1983 года. Тридцать три года, Карл! И еще надо почти восемь отбарабанить, чтобы получать «заслуженную пенсию».

Но — по порядку. Итак, я до 2014 года заработал расчетного пенсионного капитала 215 870 рублей. Что это такое — я не знаю. Накопительной части у меня нет, не тот год рождения. Зато с 2004 года мои средства очень удачно инвестируются каким-то пенсионным фондом, и принесли за это время 7755 рублей. Наверное, это можно назвать инвестицией, хоть и крайне сложно. Около одного процента в год, что ли. Ни больше ни меньше, супермастера инвестирования, в общем.

Фото: расчет с сайта Пенсионного фонда России

Ну да ладно, мы ж не навариваться хотим на пенсии, а просто спокойно существовать. А дальше на сайте Пенсионного фонда есть калькулятор, там можно поиграть вероятным заработком до пенсии и получить вероятную сумму будущей пенсии.

Подставляем минималку (меньше подставить нельзя, это незаконно и формула работать не будет). Ставим 9500, и, при стаже в 40 с небольшим лет, я буду получать в месяц… 8629 рублей.

Не то чтобы неожиданно, но, что называется, стремно как-то. Ставлю 25 тыс. в месяц, пенсия возрастает до 9668 рублей. Интрига… Ставлю 250 тыс. рублей в месяц (то есть столько, сколько зарабатывает богатый по российским меркам человек), гулять так гулять! Вуаля! Пенсия теперь — 13485 рублей, чуть меньше 250 долларов. Это потрясающе, но еще более потрясающе то, что выше пенсию поднять невозможно — никакими зарплатами, даже в полмиллиона рублей!

Несомненный плюс — мы не платим с пенсии НДФЛ, как в той же Голландии, и мы не платим с пенсии медстраховку. Несомненный минус — я не смогу на пенсию содержать даже то, что у меня есть сейчас, не хватит ни на коммуналку, ни на налоги.

«Выводов много. Главный — ну не рассчитывайте, что сможете на пенсию ездить загорать на Бали». Фото Максима Платонова

Выводов много. Главный — ну не рассчитывайте, что сможете на пенсию ездить загорать на Бали. Для этого надо инвестировать в более понятные проекты, чем ПФР, и те же европейцы не довольствуются социальной пенсией, а зарабатывают накопительную в частных фондах.

Предприимчивые россияне, которые не хотят довольствоваться нищенской пенсией и хорошо потрудившиеся в свое время, привыкли жить на ренту. Но это раньше. Не думайте, что ваша недвижимость — это ваше богатство навсегда. Она требует гигантских расходов, и квартира в центре большого города может быть попросту неподъемна для пенсионера — не по цене, а по содержанию. Есть и районы попроще, и жилье поменьше. Меня экскурсия по сайтам госуслуг заставила об этом задуматься.

Роман Егоров
ОбществоБизнес Татарстан
комментарии 41

комментарии

  • Анонимно 18 марта
    Хорошая статья во время выборов!!!
    Я тоже этому удивляюсь, как будто бы они сами подталкивают нас уходить в серые схемы. Почему размер пенсий не зависит от пенсионных отчислений? Это ведь должно быть выгодно по идеи государству...Один богатый сможет обеспечить себя и еще армию пенсионеров! Парадокс)
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    Анонимно 18 марта
    Представьте, что размер пенсии зависит от пенсионных отчислений и богатый будет много отчислять в ПФ. По выходу на пенсию этот богатый будет претендовать на очень высокую пенсию, но что будет, если не найдётся в будущем такого же богатого, кто станет перечислять большие деньги в ПФ. Тогда высокую пенсию богача будут оплачивать несколько "середнячков" и баланс плательщиков-получателей нарушится.
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    Анонимно 19 марта
    Думаю, такая постановка вопроса ошибочная:"...но что будет, если не найдётся в будущем такого же богатого, кто станет перечислять большие деньги в ПФ".
    Зачем пенсионеру богатый в будущем? Человек 30-40 лет ,как на сберкнижку ,перечислял Пенсионному фонду часть зарплаты, государство ими пользовалось, а процент добавлялся на счет этого гражданина. Просчитайте во сколько раз увеличиться сумма, даже при минимальном ежегодном проценте. Кроме того, ежегодные проценты вы ведь не получали (прибыль), поэтому на них тоже автоматически начислялись ежегодные проценты.. Здесь у пенсионера может быть только один вопрос:куда вы дели мои деньги?
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    Анонимно 19 марта
    так он ее заработал ведь, перечислил деньги. а в чем справедливость тогда, что сейчас он один кормит десяток пенсионеров? Он СВОИ деньги хочет на пенсии тратить, не уворованные
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    Анонимно 20 марта
    Вы, похоже, не в курсе, как работала советская и работает современная пенсионная системы. Это принцип - следующее поколение трудящихся платит предыдущему пенсию. Государство не создаёт никаких фондов (кроме эксперимента с накопительной пенсией 2002-2013 гг.), всё поступающее в ПФ идёт на выплаты современным пенсионерам. Поэтому Вы тоже в этой системе зависимы от тех, кто будет работать и наполнять ПФ тогда, когда Вы выйдете на пенсию.
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    Анонимно 22 марта
    депутаты ГД получают 300000 пенсии.
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  • Damir Shavaleev 18 марта
    Это называется ПАД (падать) и МАТ (матерится) на наших правителей и законодателей....Действующий пенсионер 40 лет и 11831 пенсия... будем ВЫЖИВАТЬ....
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  • Анонимно 18 марта
    связист.стаж 42 года и все время на одном месте.пенсия 13400 и плюс1500 по инвалидности --онкология но пока живем.
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  • Анонимно 18 марта
    Пенсия - пирамида государственного масштаба. В то время, когда платящих в ПФ становилось больше, казалось, что так будет вечно, но такого не бывает, "деревья не растут до небес". Демография показывает, что платящих в ПФ будет всё меньше, а получающих - всё больше, надежда остаётся только на себя. Получение пассивного дохода с любого вида инвестиций - вот выход для тех, кто сейчас работает. Жить с ренты это ведь не только купить квартиру и сдавать её.
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  • Анонимно 18 марта
    Стаж 52 года, пенсия 19298, в том числе 2073 по инвалидности. Ничего, жить можно, если есть личное подсобное хозяйство.
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    Анонимно 19 марта
    сейчас мало кто работает до 70 лет....до пенсионного возраста уже не доживают....а чтоб уйти на пенсию в 70 лет(значит работа была приемлимой)
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  • Анонимно 18 марта
    Загорать можно и на сенокосе, не обязательно на Бали.
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    Анонимно 23 марта
    лучше всего загорать в шахте
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  • Анонимно 18 марта
    Уважаемые,может среди посетителей есть юристы? Скажите,а уральские на пенсию начисляются??
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    Анонимно 19 марта
    Нет, уральские были включены в зарплаты, кот. Вы получали в своё время, Я этот вопрос задавала напрямую в ПФРоссии, пришел официальный ответ-"... При этом в состав заработка для исчисления пенсии включаются все виды выплат, полученных в связи с выполнением работы, на которые начисляются страховые взносы в Пенсионный фонд России, в том числе, в состав заработка входят и суммы районного коэффициента......Нормами пенсионного законодательства не предусмотрено при установлении размера пенсии применение районного коэффициента как самостоятельной повышающей величины.

    Заместитель управляющего С.В.Адаева
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    Анонимно 22 марта
    ЩАААС
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  • Анонимно 18 марта
    исключили из стажа годы учебы,службу в армии по призыву,уход за ребенком,у северян - надбавки и исчисление стажа год за полтора,архивы по северным заработкам " потеряны",якобы, на суды и адвокатов уже нет ни сил,ни денег,ни здоровья.досрочной пенсии не добиться,причину найдут в пфр,все схвачено,у них железные юристы.
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  • Анонимно 19 марта
    Мне 29 лет, и я уже начал думать о пенсии...вложился в акции Русского Аллюминия (аллюминий нужен всегда и сейчас и через 30 лет), Ford Motors Company (компания с вековой историей) и торговую сеть "Лента" (продукты будут всегда покупаться), в планах вкладываться каждый месяц по 2% своего ежемесячного заработка в акции зарубежных компаний...
    На пенсию от государства - я не рассчитываю.
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    Анонимно 21 марта
    А если родится новый Сталин? Железный зановес ? И где все эти вклады будут? Это Россия! Страна не предсказуемая ! Ее не понять .Не предсказать! А с пенсиями? Нехватает на пенсии? Человек получает 8% -9% от того что заратотал! А остальное забирает государство . Тоесть мы!А где деньги за газ нефть да и все что добываем? Это ж народное? По конституции! Иденег этих хватит на хорошии пенсии!Да еще сколько из страны вывезли с помощю наших законов .Трилионы! Хороший хозяин в дом несет ! А у нас наоборот! Что поделаешь? РОССИЯ !
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    Анонимно 23 марта
    Вот именно об этом мало,кто задумывался перед выборами... Хотя и смысла небыло "задумываться"...
    Хорошо сказал наш сатирик Михаил Жванецкий: "Нам не повезло с людьми,эпохой и страной..."
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  • Анонимно 19 марта
    А вот судьи получают пенсию в размере зар.платы действующих судей.
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    Анонимно 20 марта
    судьи еще и выходное пособие в несколько млн получают по выходу на пенсию.
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  • Анонимно 20 марта
    Проработал На севере 28 лет
    .Начальник управления супруга оператор нефтедобычи.Зарплата разница в 5 раз.Пенсия у нас одинаковая.Вот такая у нас пенсионная система.А все призывают людей к белой зарплате.И что самое интересное избиратели голосуют за такую жизнь,Как этим выборам можно верить?
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  • Владислав Большаков 20 марта
    Не одной пенсией жив человек !
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    Анонимно 21 марта
    Дело в том ч то богатым пенсию начисляют по другому закону что вы разве не в курсе. Там пенсия порядка 375000 руб. А этот лохотрон создан как раз для того чтобы их обеспечивать пенсиями.8
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  • Анонимно 21 марта
    Стыдно должно быть президенту, премьеру за такое пенсионное обеспечение. Мне 70 лет. Работаю с 18 лет и чтоб просуществовать на пенсию я вынужден работать до конца своих дней
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    Анонимно 30 марта
    Им стыдно!!!
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  • Анонимно 21 марта
    Мы платим и работодатель за нас платит в ПФР. А у ИП (у его работников) с белой З/П платят так как нужно, а с серой З/П (у работников) ИП платит с его же серового заработка в Соцстрах (не как работодатель). Работники в убытке, зато если и зарабатывают, то "сегодня" а не потом. Ещё не известно, что будет потом в будущем.
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    Анонимно 24 марта
    Работодатель не платит за нас,он просто нам недоплачивает и эти недоплаченные деньги перечисляет в ПФР.Вот и все
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  • Анонимно 21 марта
    В итоге сам о себе не побеспокоишься никакой ПФ о тебе думать не будет. Система лишена логики, т.е. сколько не работай честно и сколько не зарабатывай тебя ждет полуголодное биологическое дожитие. Стаж 46 лет возраст 70 лет. инвалидность 3 гр., в итоге 16500 р. пенсия, работаю
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  • Анонимно 21 марта
    Получаю досрочную пенсию как учитель нач.классов 7800р за 30 лет стажа. Первый год назначили 7200р
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  • Анонимно 21 марта
    Но и с зарплатами тоже все неправильно. Разница между зарплатами минимальными и максимальными в десятки , а то и больше раз. Даже примерно за одну и ту же работу могут платить очень по-разному. Так что и от заработка в нашем случае платить кому-то больше неверно. Надо и разрыв между зарплатами менять и пенсию , конечно, увеличивать. ДЛЯ ВСЕХ
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    Анонимно 23 марта
    За разрыв между з/п депутаты подавали законопроект... Дума отклонила рассмотрение большинством голосов...
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  • Анонимно 21 марта
    НУЖНО ПЕНСИЮ ДЕПУТАТОВ РАСЧИТЫВАТЬ ПО ТЕМ ЖЕ БАЛЛАМ ЧТО ОНИ ДАЛИ НАМ
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  • Анонимно 21 марта
    зато какие пенсионные дворцы строят на деньги пенсионеров
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  • Анонимно 22 марта
    В Иркутске на пл. Декабристов года 3 назад построили 7ми этажное здание-Пенсионный фонд. На сегодня пенсионеров там нет. Для пенсионеров арендуют помещение в жилом доме ( ранее там было отделение сбербанка). В этом году во дворе построенного пенсионного фонда сутки разгружалась огромная фура. Вероятно менялась мебель. Так вот скажите: на какие деньги все это? Зачем построено такое большое, современное здание? И о каких повышениях пенсий говорить?
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  • Анонимно 22 марта
    Вчера, 21 марта, по "ящику" опять заговорили, что через несколько лет пенсий государственных по старости вообще не будет- в казне не хватает денег.
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  • Анонимно 23 марта
    пенсия 7200 как прожить,
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  • Анонимно 23 марта
    Потапенко сказал, что участвует в софинансировании чтобы показать как государство нас обманет.
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  • Damir Shavaleev 25 марта
    На это пенсию хватает только на хорошую верёвку мыло и табуретку и всё....
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  • Анонимно 27 марта
    "Это потрясающе, но еще более потрясающе то, что выше пенсию поднять невозможно — никакими зарплатами, даже в полмиллиона рублей!" Чиновнички наши читают эти стону и только вздыхают жалея нас.)))
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