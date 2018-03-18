«Потрясающе то, что выше пенсию поднять невозможно — никакими зарплатами!»
Экс-владелец компании «Ромино», основатель АНО «Дивергент» Роман Егоров — о грустных пенсионных перспективах
Чуть меньше 250 долларов — такая пенсия ожидает всех нас. Заработать на пенсию больше невозможно — будь ты хоть «белым воротничком», хоть богачом. В колонке «Реального времени» Роман Егоров рассуждает о российской пенсии в пугающей конкретике, которая побудит многих заняться финансовой грамотностью.
Я задумался о пенсии. Это для меня не характерно совершенно, трудно представить, что через восемь лет я буду поливать грядки не когда захочу (раз в два-три года), а каждый день, от нечего делать.
Но вдруг.
Полез на «Госуслуги» и на сайт Пенсионного фонда. Выяснил страшные подробности — стаж мой на сегодняшний день составляет 33 года, 9 месяцев и 23 дня.
Это ужасно, потому что я все надеялся, что молод не только душой, однако Большой Брат развеял иллюзии, тщательно вычислив все мои заработки и приработки, начиная с самого что ни на есть 1983 года. Тридцать три года, Карл! И еще надо почти восемь отбарабанить, чтобы получать «заслуженную пенсию».
Но — по порядку. Итак, я до 2014 года заработал расчетного пенсионного капитала 215 870 рублей. Что это такое — я не знаю. Накопительной части у меня нет, не тот год рождения. Зато с 2004 года мои средства очень удачно инвестируются каким-то пенсионным фондом, и принесли за это время 7755 рублей. Наверное, это можно назвать инвестицией, хоть и крайне сложно. Около одного процента в год, что ли. Ни больше ни меньше, супермастера инвестирования, в общем.
Ну да ладно, мы ж не навариваться хотим на пенсии, а просто спокойно существовать. А дальше на сайте Пенсионного фонда есть калькулятор, там можно поиграть вероятным заработком до пенсии и получить вероятную сумму будущей пенсии.
Подставляем минималку (меньше подставить нельзя, это незаконно и формула работать не будет). Ставим 9500, и, при стаже в 40 с небольшим лет, я буду получать в месяц… 8629 рублей.
Не то чтобы неожиданно, но, что называется, стремно как-то. Ставлю 25 тыс. в месяц, пенсия возрастает до 9668 рублей. Интрига… Ставлю 250 тыс. рублей в месяц (то есть столько, сколько зарабатывает богатый по российским меркам человек), гулять так гулять! Вуаля! Пенсия теперь — 13485 рублей, чуть меньше 250 долларов. Это потрясающе, но еще более потрясающе то, что выше пенсию поднять невозможно — никакими зарплатами, даже в полмиллиона рублей!
Несомненный плюс — мы не платим с пенсии НДФЛ, как в той же Голландии, и мы не платим с пенсии медстраховку. Несомненный минус — я не смогу на пенсию содержать даже то, что у меня есть сейчас, не хватит ни на коммуналку, ни на налоги.
«Выводов много. Главный — ну не рассчитывайте, что сможете на пенсию ездить загорать на Бали». Фото Максима Платонова
Выводов много. Главный — ну не рассчитывайте, что сможете на пенсию ездить загорать на Бали. Для этого надо инвестировать в более понятные проекты, чем ПФР, и те же европейцы не довольствуются социальной пенсией, а зарабатывают накопительную в частных фондах.
Предприимчивые россияне, которые не хотят довольствоваться нищенской пенсией и хорошо потрудившиеся в свое время, привыкли жить на ренту. Но это раньше. Не думайте, что ваша недвижимость — это ваше богатство навсегда. Она требует гигантских расходов, и квартира в центре большого города может быть попросту неподъемна для пенсионера — не по цене, а по содержанию. Есть и районы попроще, и жилье поменьше. Меня экскурсия по сайтам госуслуг заставила об этом задуматься.
комментарии
Я тоже этому удивляюсь, как будто бы они сами подталкивают нас уходить в серые схемы. Почему размер пенсий не зависит от пенсионных отчислений? Это ведь должно быть выгодно по идеи государству...Один богатый сможет обеспечить себя и еще армию пенсионеров! Парадокс)
Зачем пенсионеру богатый в будущем? Человек 30-40 лет ,как на сберкнижку ,перечислял Пенсионному фонду часть зарплаты, государство ими пользовалось, а процент добавлялся на счет этого гражданина. Просчитайте во сколько раз увеличиться сумма, даже при минимальном ежегодном проценте. Кроме того, ежегодные проценты вы ведь не получали (прибыль), поэтому на них тоже автоматически начислялись ежегодные проценты.. Здесь у пенсионера может быть только один вопрос:куда вы дели мои деньги?
Заместитель управляющего С.В.Адаева
На пенсию от государства - я не рассчитываю.
Хорошо сказал наш сатирик Михаил Жванецкий: "Нам не повезло с людьми,эпохой и страной..."
.Начальник управления супруга оператор нефтедобычи.Зарплата разница в 5 раз.Пенсия у нас одинаковая.Вот такая у нас пенсионная система.А все призывают людей к белой зарплате.И что самое интересное избиратели голосуют за такую жизнь,Как этим выборам можно верить?