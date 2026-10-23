«М7-Шали»: индустриальный парк со статусом «Халяль»

Индустриальный парк «М7-Шали» получил статус халяль — одним из первых в России. Зачем это нужно и что еще парк может предложить резиденту?

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Индустриальный парк «М-7 Шали»

Промышленная инфраструктура Татарстана — это более ста промпарков и индустриальных площадок, резиденты которых обеспечивают около десятой части регионального промышленного производства. Параллельно с ростом количества промпарков растут требования бизнеса к их промышленной инфраструктуре. Предпринимателям нужны не только земля и коммуникации, но и качественное управление объектами, и удобная логистика, и консультирование по вопросам операционного ведения бизнеса. Индустриальный парк «М7-Шали» в Пестречинском районе выделяется еще одной особенностью: он получил стутатс «Халяль».

Один из первых в России индустриальный парк со сатусом халяль

По итогам 2025 года в России насчитывалось 498 действующих и создаваемых индустриальных парков. Отрасль растет, но конкуренция за резидентов усиливается: бизнесу нужны не просто земельные участки, а готовые инженерные сети и инфраструктура, позволяющие быстрее запускать производство.

Татарстан — один из центров развития такой инфраструктуры. По данным Минэкономики Республики, на март 2026 года в регионе насчитывалось 107 индустриальных (промышленных) парков, а число резидентов на преференциальных территориях достигало 2 119 компаний. Парки специализируются на разных направлениях — от машиностроения и производства комплектующих до пищевой промышленности и переработки сельхозсырья.

Для бизнеса предусмотрены меры поддержки, включая льготное финансирование, налоговые преференции, лизинг и субсидии. В 2025 году федеральное финансирование получили еще шесть проектов развития промышленных и бизнес-парков республики.

предоставлено пресс-службой ООО «Индустриальный парк «М-7 Шали»





Более того, в Татарстане теперь есть индустриальный парк, который получил статус «Халяль». Председатель правления Индустриального парка «М7-Шали» Руслан Халилов, который и инициировал это событие, объясняет свое решение так:

— Татарстан развивает деловые связи со странами исламского мира, в том числе через международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum»*. Стандарты халяль в республике распространяются на широкий ряд продуктов и услуг, от производства до гостиничных и финансовых услуг. Для компаний, работающих в этой сфере, принципиально важно соблюдать требования ислама к сырью, технологическим процессам, хранению и перемещению продукции. Индустриальный парк может учитывать эти требования при организации инфраструктуры и условий для резидентов. Индустриальный парк «М7-Шали» стал одним из первых индустриальных парков в России, получившим сертификат соответствия стандартам халяль. Значит, предприниматели, которым важен статус халяль для своей продукции, смогут производить ее здесь или использовать под складские нужды. Сертификат Халяль упростит резидентам выход на желаемые рынки и снимет ряд вопросов к дозволенности их продукции для правоверных мусульман.

«М7-Шали»: что предлагается резидентам

Индустриальный парк «М7-Шали» расположен в селе Шали Пестречинского района. Проект стартовал в 2020 году, его общая площадь — 34,5 га. Это площадка формата Greenfield**: резиденты получают земельные участки промышленного назначения, чтобы построить там собственные предприятия.

Специализация. Переработка и складирование сельскохозяйственной продукции; производство продуктов питания; логистические центры и складские помещения; АЗС и объекты придорожного сервиса; переработка полимеров; производство строительных материалов; металлообработка.

Переработка и складирование сельскохозяйственной продукции; производство продуктов питания; логистические центры и складские помещения; АЗС и объекты придорожного сервиса; переработка полимеров; производство строительных материалов; металлообработка. Инженерная инфраструктура. На площадке предусмотрены инженерные сети достаточной мощности, чтобы обеспечить предприятия в периметре индустриального парка всем необходимым. Электроснабжение — 4,15 МВт, газоснабжение — 3500 куб. м в час, водоснабжение — до 100 куб. м в сутки, оптико-волоконная связь.

На площадке предусмотрены инженерные сети достаточной мощности, чтобы обеспечить предприятия в периметре индустриального парка всем необходимым. Электроснабжение — 4,15 МВт, газоснабжение — 3500 куб. м в час, водоснабжение — до 100 куб. м в сутки, оптико-волоконная связь. Управление. Управляющая компания сама обслуживает инженерные и ИТ-системы — у резидентов голова об этом болеть не будет. В случае необходимости будут предоставлены консультационные услуги, управляющая компания сможет взять на себя IT-аутсорсинг и аутсорсинг бизнес-процессов. Полное сопровождение оформления земельных участков — тоже к услугам резидентов.

Управляющая компания сама обслуживает инженерные и ИТ-системы — у резидентов голова об этом болеть не будет. В случае необходимости будут предоставлены консультационные услуги, управляющая компания сможет взять на себя IT-аутсорсинг и аутсорсинг бизнес-процессов. Полное сопровождение оформления земельных участков — тоже к услугам резидентов. Формат размещения. Земля под строительство собственного производственного или логистического объекта.

Для пищевого предприятия такая площадка может быть интересна возможностью разместить производство рядом со складскими и логистическими объектами. Для логистического центра — участком, уже переведенным под промышленное использование, и инженерными коммуникациями.

На площадке уже работает ряд бизнесов. ООО «ГУДПРОДУКТ», ООО «М-СЕТ» и ООО «Завод металлоконструкций АПОЛЛО». Во-первых, их присутствие — это признак того, что и сам промпарк, и локация — востребованы бизнесом. А во-вторых, это повод быстрее рассмотреть участок для себя — с введением сертификата халяль спрос продолжит расти, как и с развитием транспортной и торговой инфраструктуры.

Первая линия и разнообразие участков

Еще одно ключевое преимущество парка — «золотая» логистическая зона. Парк расположен на первой линии федеральной трассы М-7 «Волга», примерно в 40 км от Казани. Для производств, которым необходимы регулярные поставки сырья и отгрузка готовой продукции, это важное логистическое преимущество. Дополнительные перспективы связаны с развитием скоростной трассы М-12. Расширение дорожной сети создает предпосылки для улучшения транспортной доступности региона.

В зависимости от необходимой площади, инвесторам предлагаются участки от 0,3 до 5 га. Место найдется и для небольшого обрабатывающего цеха, и для крупного складского комплекса или сборочного производства. Актуальное количество свободных участков и их площадь необходимо уточнять у управляющей компании: опубликованный диапазон не означает, что весь объем земли доступен для покупки одновременно.

Реклама. ООО «Индустриальный парк «М-7 Шали». предоставлено пресс-службой ООО «Индустриальный парк «М-7 Шали»

Для потенциального резидента выбор площадки начинается с практических вопросов: хватит ли электрической мощности, газа и воды для будущего производства, сколько времени займет подключение, каковы условия приобретения земли и какие услуги входят в сопровождение проекта.

«М7-Шали» — это сразу несколько аргументов «за»: расположение рядом с Казанью и федеральной трассой, земля под промышленное использование, готовые инженерные коммуникации, специализация на пищевом производстве и агропереработке. Статус «Халяль» добавляет еще один критерий выбора для предприятий, работающих с соответствующей продукцией. В условиях растущей конкуренции между промышленными площадками именно сочетание инфраструктуры, логистики и понятной специализации может стать главным преимуществом проекта.

Интернет-газета «Реальное время»