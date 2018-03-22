Обитатели Дворцовой площади: кому принадлежат апартаменты в домах «Антики»

По расчетам аналитической группы, кадастровая стоимость 119 апартаментов в самых престижных многоквартирных домах столицы РТ превышает миллиард рублей

В продолжение популярной темы дорогой престижной недвижимости, которую развили расследования «Реального времени» в публикациях про «Поселок нефтяников» и волжский берег Борового Матюшино, аналитическая служба нашего издания выяснила хозяев самых дорогих казанских квартир в престижном центре. Речь идет о районе улиц Федосеевской и Касаткина. Благодаря сказочным дворцам от архитекторов стройкомпании «Антика» этот район некоторые окрестили Дворцовой площадью. Известные бизнесмены, спортсмены, деятели культуры и науки, а также государственные служащие — кто еще оказался среди владельцев элитной недвижимости в сердце Казани?

Что считать элитным

Споры о том, есть ли в Казани элитное жилье и какую недвижимость можно отнести к этой категории, можно вести бесконечно. Кто-то говорит, что такое жилье должно быть построено только с применением натуральных благородных материалов, типа гранита и мрамора. Кто-то говорит, что элитными могут считаться попросту просторные квартиры — свыше 100 метров. Третьи утверждают, что дело не в архитектуре, а в сервисе — своя управляющая компания, охрана, уборка, консьерж и тому подобное. Четвертые судят по цене — чем дороже, тем элитнее.

Пожалуй, на фоне прочих доводов наименее спорным будет такой: элитным в городе может считаться жилье, в котором обитает городская элита. Крупные бизнесмены, политики, спортсмены, деятели культуры — чем выше плотность такой публики на квадратный метр, тем более элитным этот метр можно считать. Так уж заведено: район, где живут и трудятся рабочие, называют рабочим районом, где живет больше всего городского населения и нет промышленных и деловых центров — спальным районом, а где обитает элита — элитным.

Безусловно, элитное городское жилье концентрируется в центре. Жить здесь престижно и дорого — два ключевых эпитета элитного жилья. Разумеется, в данном материале речь идет о многоквартирных домах в Казани, а не шикарных дворцах в пригороде, на юге или заграницей, каких у татарстанской элиты тоже немало.

Рыночная стоимость квадратного метра в самом престижном месте столицы превышает 300 тыс. рублей



Метр от 300 тысяч рублей

Пожалуй, почти каждый житель Казани и гости нашего города, прогуливаясь по Кремлевской набережной, задавался вопросом: кто обитает в самых необычных, для кого-то чересчур вызывающих с точки зрения архитектуры, «дворцах» под Кремлем? Некоторые даже прозвали этот район Дворцовой площадью. И, пожалуй, каждый мечтает обзавестись здесь уютной квартирой. Но по карману это лишь избранным — рыночная стоимость квадратного метра в самом престижном месте столицы превышает 300 тыс. рублей. Для, допустим, Москвы — это не деньги, но при средней по Казани стоимости и без того не самого доступного жилья в 60—65 тыс. за кв. метр подавляющему большинству праздно гуляющих по Набережной о собственной квартире во дворцах «Антики» нечего и мечтать.

За малометражную по местным меркам квартиру площадью 120 кв. метров в одном из трех самых известных домах застройщика на Федосеевской с прямым видом на правый берег Казанки просят 42 млн рублей. За парковочное место во дворе дома придется заплатить отдельно 2,5 млн рублей.

В самой большой из продающихся в настоящее время на Avito квартир в одном из домов «Антики», построенном в 2005 году поближе к зданию татарстанского Кабмина на Касаткина, — 5 комнат. Общая площадь апартаментов составляет 365 кв. метров. Двухуровневый пентхаус с черновой отделкой и индивидуальным отоплением стоит 45 млн рублей (годом ранее она же продавалась за сумму, превышающую 50 млн рублей). И это еще весьма по-божески — «всего» 123 тыс. за метр квадратный и два «закрепленных» за квартирой парковочных места во дворе дома. Шестикомнатная «студия» площадью 210 кв. метров в другом доме «Антики», тоже на Касаткина, обойдется на 20 млн дороже. Правда, она со «сделанным для себя» дорогим ремонтом.

А вот в доме комплекса «Ренессанс», который расположен прямо напротив входа в Госсовет, можно прикупить «двушку» площадью 120 квадратов за 40 млн.

В комплексе «Ренессанс», который расположен прямо напротив входа в Госсовет, можно прикупить «двушку» площадью 120 квадратов за 40 млн. Фото antica.co



Квартиры с античными героями

Самая большая квартира из имеющихся в казанских дворцах фирмы «Антика» — апартаменты площадью 743 кв. метра в доме с любимыми антиковскими скульптурами античных героев на фасаде на улице Касаткина — принадлежит Александру Николаевичу Колесову. Только кадастровая стоимость квартиры составляет рекордные 44,3 млн рублей.

Директор автодилера «КАН Авто», наследник империи промышленника и экс-губернатора Амурской области Николая Колесова, умеет жить на широкую ногу. Напомним, семья Колесовых является одним из ярких обитателей прибрежной зоны Борового Матюшино. Участок более 1000 кв. метров формально принадлежит также Александру.

Кстати, Николай Колесов тоже владеет элитной квартирой в одном из домов на Касаткина. Правда, ее площадь в три раза меньше, чем площадь апартаментов сына — «всего» 250 кв. метров.

Самая большая квартира из имеющихся в казанских дворцах фирмы «Антика» принадлежит Александру Колесову. Фото Максима Платонова

От Алекно до Медведева

Среди владельцев элитных квартир в самом центре много спортсменов. Почти полтысячи «квадратов» в одном из домов на Касаткина занимают апартаменты прославленного хоккеиста, двукратного чемпиона мира, одного из ветеранов «золотого» «Ак Барса» (2007—2015) Евгения Медведева. Ныне игрок выступает за омский «Авангард», однако о Казани, видимо, не забывает. Какова рыночная стоимость его квартиры и живет ли он в ней — неизвестно. Однако кадастровая палата оценила апартаменты в 30 с лишним миллионов рублей.

«Берлогу» площадью 277 кв. метров на Федосеевской имеет непрофессиональный, но оттого не менее успешный спортсмен — президент казанского любительского клуба «Казанские драконы» Юрий Жуков. Напомним, благодаря блистательному выступлению «драконов» в Ночной хоккейной лиге Казань получила 100 млн рублей на хоккейный дворец лично от покровителя лиги Владимира Путина. Впрочем, вряд ли Жуков заработал на квартиру в престижном центре своей игрой в хоккей, ведь задолго до успеха «драконов» он начал и довольно успешно продолжает заниматься бизнесом.

Квартиру в расположенном по соседству доме имеет и один из самых любимых казанскими фанатами хоккея игрок «Ак Барса» Данис Зарипов. Апартаменты площадью 264,4 кв. метра на Федосеевской оформлены на его маму. Известно, что недвижимость — один из инвестиционных инструментов богатых спортсменов, в том числе Даниса Зарипова, у которого только в Казани целый ряд объектов. Не так давно, судя по данным Росреестра, мама хоккеиста продала другую свою квартиру площадью 208 кв. метров в том же доме «Антики». Причем расположена она была чуть ли не на той же лестничной клетке, судя по номерам. Кстати, у коллеги Зарипова из «Ак Барса» Дмитрия Обухова тоже две квартиры в антиковских дворцах — на улице Касаткина. Одна площадью 162 кв. метра, другая — 93 кв. метра.

Апартаменты площадью 264,4 кв. метра на Федосеевской оформлены на маму Даниса Зарипова. Фото Максима Платонова



Не одним «Ак Барсом» центр Казани полнится. Имеет квартиру на Касаткина бывший вратарь нижнекамского «Нефтехимика», а ныне игрок узбекистанского клуба «Кызылкум» (неожиданный поворот судьбы) Евгений Черемисин. И его «земляк», первый номер драфта НХЛ 2012 года Наиль Якупов, тоже владеет апартаментами, причем в том же доме, только повыше этажом и чуть побольше площадью.

Есть в центре и небольшое «представительство» бывших игроков футбольного «Рубина». Так, экс-нападающий казанского клуба и сборной России Владимир Дядюн обладает квартирой площадью 135 кв. метров в одном из домов на Федосеевской. Верная соратница Ильсура Метшина, экс-руководитель исполкома Казани (успела поработать и на спортивной ниве) Зухра Нигматуллина имеет апартаменты в соседнем доме.

Выдающемуся тренеру, автору триумфа сборной России по волейболу на Олимпиаде в Лондоне, наставнику казанского «Зенита» Владимиру Алекно принадлежит квартира в доме на Федосеевской. Площадь апартаментов составляет 143 кв. метра. Прошлым собственником квартиры был главный спонсор «Зенита» — компания «Газпром трансгаз Казань». То ли Алекно получил квартиру в счет оплаты, то ли за особые заслуги — неизвестно. Так или иначе, он это однозначно заслужил. Как и другие герои данного материала.





В одном из дворцов на Федосеевской живет советник мэра Казани, основатель группы Fix Дмитрий Еремеев (справа). Фото Максима Платонова



Дом советников и бывших чиновников

В одном из дворцов на Федосеевской живет и еще один советник мэра Казани — основатель группы Fix Дмитрий Еремеев. Ему принадлежит квартира площадью почти 280 кв. метров и несколько автомобилей Tesla. Примерно такая же по площади квартира в соседнем доме принадлежит Галине Еремеевой.

Есть квартиры в домах «Антики» и у других бывших и нынешних чиновников. Например, апартаментами здесь владеют экс-замминистра транспорта РТ Павел Чернов, младшая дочь экс-мэра Казани Камиля Исхакова, директор МУП «Горводзеленхоз» Роза Заббарова, жена главы управления Росздравнадзора по РТ Рустэма Сафиуллина и другие.