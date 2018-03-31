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«А сколько составит пенсия, если получать в среднем 250 тысяч в месяц*? Почти $600!»

07:00, 31.03.2018 28

Управляющий отделением ПФР РФ по Татарстану Эдуард Вафин отвечает Роману Егорову на вопросы о низкой пенсии при высокой зарплате

«А сколько составит пенсия, если получать в среднем 250 тысяч в месяц*? Почти $600!» Фото: Олег Тихонов

18 марта «Реальное время» опубликовало колонку Романа Егорова «Потрясающе то, что выше пенсию поднять невозможно — никакими зарплатами!». Она вызвала огромный интерес, в том числе и в отделении Пенсионного фонда России по Республике Татарстан. Управляющий отделением Эдуард Вафин в своей колонке для нашей газеты дает свои расчеты вероятных пенсий для гипотетических персон: молодого специалиста, опытного профессионала и индивидуального предпринимателя.

Если вы когда-то услышите, что «нас всех ожидает пенсия чуть меньше 250 долларов» или что «заработать на пенсию больше невозможно — будь ты хоть «белым воротничком», хоть богачом» — не верьте!

Сегодня люди имеют возможность с первых дней самостоятельной трудовой жизни формировать будущую пенсию и влиять на ее размер.

Рассмотрим несколько примеров.

Возьмем студентов, которые только вступают в трудовые отношения. Идеальная модель — они получают зарплату «белую», официальную.

Сколько пенсионных баллов* за год может заработать студент с ежемесячной зарплатой в 10 тыс. рублей?

В 2018 году он может заработать 1,18 балла. Но так как он студент, и это только начало его карьеры, предлагаю рассмотреть его будущее — стаж работы 35 лет (средний по стране) и среднемесячную официальную заработную плату за весь стаж 25 тыс. рублей (в какие-то годы он может зарабатывать меньше, в какие-то больше).

С зарплаты 25 тыс. рублей он заработает 2,938 балла в год. Воспользуемся пенсионным калькулятором и подсчитаем, сколько баллов он накопит за 35 лет и какую пенсию получит.


13363,39 рубля составит пенсия нынешнего студента через 35 рабочих лет, в составе которой фиксированная сумма 4982,90 выплачивается всем в твердо установленном размере.

А сколько составит пенсия, если он будет получать в среднем 250 тыс. в месяц, ведь именно об этом шла речь в колонке Романа Егорова? Напомню: официально, не в конверте.

В таком случае его пенсия составит более 33 тыс. рублей. Почти 600 долларов! При этом с каждым годом стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата индексируются, и к моменту его выхода на пенсию их размер будет выше. А ведь кто-то еще вступил в программу софинансирования, что позволяет увеличить будущую пенсию за счет дополнительных взносов как самого гражданина, так и за счет средств государства.

Судьба студента нам ясна. Чем больше баллов накопится за жизнь, тем выше будет пенсия. И главное, работать только там, где платят «белую» зарплату.

Другой пример. Рассмотрим трудовой стаж немногим больше, чем у студента. Возьмем человека со стажем 30 лет, которому до пенсии осталось еще лет 10.

Все что гражданин заработал до 2002 года, сегодня также определяет размер пенсионного капитала и переводится в баллы, у каждого индивидуально, и зависит от стажа и заработной платы в те периоды. Предположим, что у него была маленькая зарплата, но стаж 27 лет. При конвертации до 2002 года и уплаченных за него страховых взносов с 2002 по 2014 год в сумме у него получается почти 30 баллов.

Как мы знаем, страховые взносы уплачиваются работодателем только с официальной зарплаты. Например, наш гражданин с 2015 года получает зарплату 15 тыс. рублей в месяц, а остальное — в конверте.

Он продолжает трудиться, получает приличную «серую» зарплату, а работодатель платит за него страховые взносы в размере всего 39 600 рублей в год (15 000 х 12 = 180 000 х 22% = 39 600). Из которых на страховую пенсию уходит 28 800 рублей. Это 1,76 балла в год х 10 лет (которые он еще планирует поработать) = 17,6 балла.

Складываем 30 баллов (до 2015 года), 5,28 балла (за 2015—2017 годы) и плюс еще 17,6 балла за последующие 10 лет работы = 52,88 балла. Стоимость одного балла в 2018 году — 81,49 рубля.

Проработал он 40 лет. Приходит оформлять пенсию, а она у него составляет 9,2 тыс. рублей (52,88 х 81,49 + 4 982,90 = 9 292,09). Гражданин, определенно, недоволен, но зарплата «в конверте» дала о себе знать.

Ситуацию можно было бы исправить, если бы работодатель хотя бы с 2015 года уплачивал страховые взносы за него в Пенсионный фонд со всей зарплаты. Ну, к примеру, 36 тыс. рублей, — это по 4,23 балла в год.

За десять лет 42,3 балла + 30 (которые до 2015 года сконвертированы) и 5,28 балла (за 2015—2017) = получаем уже 11,3 тыс. рублей пенсию (77,58 балла х 81,49 + 4982,90 = 11 304,89).

Мы видим, как могла бы измениться ситуация, если бы он не получал «серую» зарплату с 2015 года. А если бы с 2002-го? Пенсия определенно стремилась бы к увеличению.

Что касается индивидуальных предпринимателей. Его пенсия зависит не от зарплаты, а от фиксированного пенсионного платежа и дополнительного 1% от суммы сверх 300 000 рублей, которые ИП обязаны ежегодно уплачивать за себя в Пенсионный фонд.

Разберем индивидуальный пример.

Гражданин работает ИП на УСН (6%) без работников. Он ежегодно уплачивает в ПФР за себя на страховую пенсию 26% от МРОТ * 12 месяцев и 1% от дохода свыше 300 000 рублей.

При этом верхнее ограничение уплаты на страховую часть пенсии равно 8 МРОТ (МРОТ для ИП в 2017 году — 7 500 рублей) * 26% * 12 месяцев. В 2017 году это значение было 187 200 рублей.

Далее страховые взносы делятся следующим образом: 10% из 26% идут на солидарные выплаты и 16% идут на страховую пенсию ИП.

Максимальная годовая зарплата работника в 2017 году, с которых уплачивались взносы в ПФР, составляла 876 000 рублей. Следовательно, на будущую пенсию сотрудника работодатель уплатит 876 000 рублей * 16% = 140 160 рублей.

Посчитаем минимум. Возьмем ИП, который за 2017 год заработал 300 000 рублей.

Он заплатит в Пенсионный фонд 23 400 рублей (фиксированные МРОТ *12 *26%). Далее подсчитываем, сколько уйдет на страховую пенсию: берем 16%/26% от уплаченного умножаем на 23 400 рублей и получаем 14 399 рублей на формирование страховой пенсии.

Для того чтобы подсчитать баллы, необходимо 14 399 разделить на 140 160 и умножить на 10 = 1,02 балла за год может получить ИП с доходом 300 тыс. в год, если он в полном размере уплачивает за себя страховые взносы.

Вообще, формула расчета пенсии для ИП включает ранее использованные суммы МРОТ, а также величину предыдущих страховых годов.

Пенсионный калькулятор на сайте ПФР позволяет учесть все нюансы и индивидуальные особенности с момента начала формирования будущей пенсии. Будь человек наемным работником или самозанятым. За службу в армии, отпуск по уходу за детьми или уход за инвалидом можно получить дополнительные баллы, которые тоже формируют будущую пенсию. В калькуляторе можно указать, сколько, например, вы планируете детей, сколько вы планируете работать и кем.

А пенсионный калькулятор в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда производит расчет планируемого трудового периода с учетом уже прошедших лет работы. Значит, говорить о том, что пенсия у всех такая — невозможно. У каждого она индивидуальна и зависит полностью от того, как формирует ее сам человек.

*С 2015 года учет страховой пенсии всех граждан происходит не в реальных денежных единицах — рублях, а в так называемых пенсионных баллах. Сумма пенсионных баллов за весь период страхового стажа умножается на стоимость 1 пенсионного балла в год назначения пенсии и плюсуется к фиксированной выплате. Стоимость пенсионного балла ежегодно устанавливается Федеральным законом и зависит от многих экономических и финансовых составляющих в стране, которые действуют на момент установления этой самой стоимости. В 2016 году 1 пенсионный балл стоил 74,27 рубля, в 2017 — 78,28, в текущем — 81,49.

*250 тысяч рублей — такая зарплата взята для расчета в ответ наколонку Романа Егорова, где был упомянут именно такой доход.

Эдуард Вафин
ЭкономикаФинансыОбщество Татарстан
комментарии 28

комментарии

  • Анонимно 31 марта
    Почему в статье пенсия указана в американских долларах?!
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    Анонимно 01 апр
    Это ответ на ту статью ведь - поэтому как там писали, какие в той использовали суммы для примеров и здесь такие же взяли это очевидно ведь
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  • Анонимно 31 марта
    Были бы такие зарплаты
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    Анонимно 31 марта
    Где то в параллельной вселенной
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  • Анонимно 31 марта
    Итого, лучше вообще не отчислять никакие деньги ПФР а копить и вкладывать во что-то другое, у меня получается что за 5 лет на отчислениях покупается квартира, сдав которую можно получать 15 тысяч в месяц, а в ПФР выходит надо 35 лет отчислять
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    Анонимно 31 марта
    Губу закатай) Скоро всех, всех не всех, ну многих "инвесторов арендодателей" ожидает национализация.
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  • Анонимно 31 марта
    однажды решил изучить пенсионное законодательство и начал читать и наткнулся на такие слова, в советское время люди не могли получать достойную пенсию, а вот сейчас нет ограничений в пенсионном деле и люди могут получать столько сколько заработали. Мне стало смешно, в процессе дальнейшего изучения стало ясно, что наша пенсия дважды срезается, хот миллион получай а достойной пенсии не будет, Раньше на 80 рублей пенсию можно было в Сочи целый месяц отдохнуть, а сейчас попробуйте за 12-16 тысяч пенсии на море устроить отдых, даже в один конец на самолет не хватит.
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  • Анонимно 31 марта
    Надо зарабатывать так, чтобы в пенсии потом не нуждаться...
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  • Анонимно 31 марта
    600 долларов... всё равно не так уж и много
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  • Анонимно 31 марта
    Сколько не вкалывай пенсия кот наплакал. А вот у белых воротничков пенсия больше получается. Они и не распространгяются насчет суммы.
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  • Анонимно 31 марта
    А Вы уверены, что через 40 лет 33000 рублей будут равны 600 долларов?
    То есть 55 рублей за доллар? Он и сейчас уже больше 57 рублей.
    Егоров говорил о том, какую пенсию получают те, кто выходит на пенсию сейчас. А то , что будет через 40 лет никого не интересует.
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  • Анонимно 31 марта
    Абсурд какой то получается. Чтобы получить высокую пенсию надо получать большой оклад и иметь из него полноценные отчисления. Где взять такую работу? Ни один ИП не хочет платить за работкика зарплату и еще пол оклада всякие отчисления. Вот и приходится довольствоваться маленькой зарплатой белой.
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  • Анонимно 31 марта
    пенсию минимум если получишь-радуйся! Перспектива в 65 лет получить 5034,25 рублей-вот что ждет 80 % работников !
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    Анонимно 04 апр
    Тем, кому сейчас 30, и этого не будет, придумают еще что-то до этого. Скажут, пусть каждый сам себе накопит пенсию в частных пенсионных фондах. Или в банках. Потом те эти накопления обворуют и останутся люди в старости без единого рубля.
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  • Анонимно 31 марта
    Все расчёты, с учётом сложных перипетий жизни, самообман — если, дескать... Современный итог для абсолютного большинства звучит как средняя пенсия по стране примерно 13 тыс. руб (не путать читателя псевдовалютными рассуждениями). Пенсионное обеспечение нельзя рассматривать в отрыве от экономики и политических рисков.
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  • Анонимно 31 марта
    У меня дядя всю жизнь на грузовикее работал в АТП. Потом оно разорилось, а точнее его разорил Горлик и весь архив сожгли, не передав в республику. Теперь он не может доказать что он там работал и получает минимальную пенсию как никогда не работающий. Так что играть в эту рулетку с государством себе дороже
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  • Анонимно 31 марта
    Очень как то плачевно
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  • Анонимно 31 марта
    Кто из простых людей получает 250 тыс.р. в месяц?! Откуда эти цифры?! Из какой реальности?! Г-н Вафин! Каждый месяц отчисляет работодатель наши кровно заработанные, но пенсии, скорее всего, мы не увидим. Будет как в Китае. Надеяться остаётся только на детей.
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    Анонимно 01 апр
    Думаю, что Цифры взяты из той статьи, раз в той на основе их строили расчеты то для «корректного и сравнимого ответа» надо брать теже вводные.
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    Анонимно 01 апр
    Цифры Егорова вроде, нет? Он писал про 250 тыс. Видимо Роман так получает! Повезло мужику!
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  • Анонимно 31 марта
    Не убедили! Таких зарплат нет! 250 тыс.р. А-ха-ха!
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    Анонимно 01 апр
    Примеры же из статьи Егорова, как я понял. Видимо ответка.
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  • Анонимно 01 апр
    Во первых, почему госслужащим устанавливается пенсия в размере 70 %-в от зарплаты, а прочим работникам - обман с названием пенсионный калькулятор. Ты как долго не работай, он никогда не начислит более 35 %-в от средней зарплаты.
    Во вторых, автор просто лукавит, при расчете пенсии применяется коэффициент 1,2, какая бы высокая зарплата у вас не была, на калькулятор берется только то ее значение, которое не выше 20 %-в от средней зарплаты по стране. Лично у меня был коэффицинт 2,2, а на расчет брали только 1,2. Половину пенсии срезали.
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  • Анонимно 01 апр
    А зачем при такой зарплате нужна пенсия в полне на щитах на несколько
    поколении собранны деньги они же думают что можно прожить на 8 10 тысяч
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  • Анонимно 01 апр
    Скоро на пенсию выходить, последние лет 5 получал официально 35 т. в месяц, до этого Слав богу тоже работал не мало (32 года) пенсия почти 15 т.
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  • Анонимно 02 апр
    Через пять, десять, пятнадцать лет всё равно всё придёт к уравниловке , плюс минус звания, инвалидности и награды. Проще самому откладывать недоплаченное.
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    Прочтите на сайте Русская служба "Как живут губернаторы-тяжеловесы после отставки?". У каждого из них (Лужков, Рахимов и др) пенсия миллион руб в месяц (и более) + плюс спецохрана, дачи и т.д. Вот из-за этого и пенсии у бабушек 10 тыс руб.
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  • Роман Егоров 13 апр
    Уважаемый чиновник очень смело передёргивает факты, изложенные в моей статье. Я написал, и приложил скриншоты расчетов, о том, что было бы, если бы я получал 250 тысяч рублей с сегодняшнего дня до самого моего выхода на пенсию. При том, что у меня довольно большой трудовой стаж, который начат при Советском Союже, в 1983 году. И зарплату я всегда получал нелохую, белую. И в армии служил. И ИП был много лет, а там максимальные страховые отчисления. При всём этом моя пенсия ни за что не превысит 250 долларов (а при скачке доллара - уже гораздо меньше!). А что будет, если сейчас 20-летний юноша начнет получать 250 тысяч в месяц и доживет до пенсии - я не знаю. Только на моей памяти меняли пенсионную систему добрый десяток раз. Не это главное - главное, что даже ответить ПФ аргументированно не может. Не хочет. Не будет.
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