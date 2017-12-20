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«За пять лет все объекты обманутых дольщиков в Татарстане будут доведены»

07:00, 20.12.2017 30 Сюжет: Крушение "ФОНа"

Депутат Госдумы заверил обманутых дольщиков Казани, что возобновленная стройка их объектов уже не встанет

«За пять лет все объекты обманутых дольщиков в Татарстане будут доведены» Фото: Василя Ширшова

Во вторник проблемные стройки Казани посетил депутат Госдумы Александр Сидякин. С утра зампред думского комитета по жилищной политике и ЖКХ поздравил дольщиков ЖК «Симфония» со сдачей первого дома. После полудня осмотрел ЖК «МЧС». Первый замглавы исполкома по градостроительной политике Азат Нигматзянов попросил парламентария помочь с пролонгацией договора аренды на федеральную землю под долгостроями «ФОНа», а также со строительством развязок, чтобы связать комплекс с проспектом Победы. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Даже сильный подрядчик будет строить эти дома 15—16 месяцев»

В этот раз о приезде Александра Сидякина в ЖК «МЧС» узнали поздно, да и то не все. Поэтому депутата Госдумы встретила не многолюдная группа дольщиков, как летом, а лишь несколько активистов.

Парламентарию рассказали, как продвигается стройка. Начали с 5-го дома, за достройку которого взялся «Ак Таш». Застройщика привлекли выделением участка по соседству, где он начал стройку жилого дома:

— Видите там строительные краны? Вот как раз за счет выделения этой федеральной земли 5-й дом ЖК «МЧС» будет сдаваться в первом квартале 2018 года, — пояснил первый замглавы исполкома по градостроительной политике Азат Нигматзянов.

В первом доме большая часть секций уже сдана. Незавершенными остались только два блока: блок Е на 92 квартиры планируют закончить до конца года, блок Г на 72 квартиры полагают сдать также в первом квартале. «То есть у нас активно идет достройка первого и пятого домов?» — уточнил Сидякин и получил утвердительный ответ.

В первом доме большая часть секций уже сдана

Во втором доме закрыли кровлю над блоками А, Е и Ж, выполнили динамические работы по сваям, заводят сети, сейчас строители хотят поднять каркас секции Б. «То есть у нас в следующем году идет достройка второго и пятого домов, а третий и четвертый, видимо, перенесутся на 2019 год. Распутаем комплекс до конца 2019-го», — обрадовался было Александр Сидякин, но представитель исполкома его осадил:

— До конца 2019 года, наверное, не получится. Потому что нормативные сроки строительства по этим домам — 24 месяца. Даже если очень сильный подрядчик зайдет, он будет 15—16 месяцев строить — это большие дома, там более 500 квартир, — пояснил Азат Нигматзянов.

В то же время выяснилось, что фирма «Стройтекс», которую критиковали на прошлых объездах за нежелание забить сваи на втором доме «МЧС» в счет долга «ФОНу», исправилась и выполнила работы.

— Следует отметить, что работы по забивке свай выполнены, и долг компании «Стройтекс» отработан. Также отмечаю, что у нас в республике можно пересчитать по пальцам руководителей строительных компаний, которые выполняют свои обещания и держат свое слово. В их числе бывший руководитель компании «Стройтекс», — заявила «Реальному времени» коммерческий директор «ФОНа» Диана Ахметзянова.

Новогодняя «Симфония» с оттенком грусти

— Да, есть свои сложности, но главное, что дольщики видят, что процесс идет. Сегодня мы уже сдали 180 квартир в ЖК «Симфония» — это настоящая новогодняя симфония для людей, хотя за эти годы она и приобрела не очень позитивный оттенок, — заметил парламентарий.

Скоро в «Симфонии» планируют сдать еще 300 квартир. Детсад в комплексе уже есть, решается вопрос по школе. Город рассчитывает на поддержку федералов и подаст заявку на участие в программе. Сидякин обещал и здесь посодействовать: «Будем дожимать. Там отличное место! Зоопарк рядом, я им марабу подарил».

Первый дом в комплексе был достроен компанией «Бриз» в условиях создания ЖСК. Такой кооператив создали в третьем доме «Симфонии» и могут создать в четвертом. По словам депутата, ЖСК — это лучшая форма для привлечения инвестора к завершению долгостроя, так достраивали проблемные дома российского застройщика СУ-155, у которого более 8 тысяч дольщиков. «Раньше это было сложно — передавать проблемные объекты в ЖСК, сейчас мы облегчили процедуру», — говорит Сидякин.

«Ваша помощь, Александр Геннадьевич, нужна будет в вопросе пролонгации договора аренды земельного участка с МЧС. Потому что в конце 2018 года этот срок завершается, и мы там должны будем найти вариант пролонгации», — попросил парламентария Нигматзянов

По продлению аренды земли «с федеральной стороны сопротивления не будет»

Депутат рассказал, что работает с правительственной комиссией во главе с Шуваловым по выделению федеральных земель регионам для завершения проблемных строек: «11 гектаров уже переданы, а еще есть заявки на другие участки, но они все в процессе».

— По земле то, что должны были сделать федералы, они свою работу сделали — землю выделили. Но сейчас предстоит провести определенную работу на республиканском уровне. Вот федеральная земля пришла. Но неподготовленной мы можем ее отдать, условно, за 5 копеек. Или же мы ее подготовим со всей градостроительной документацией и отдадим уже за 500 рублей. Разница есть? Именно этим мы и занимаемся, — добавил Азат Нигматзянов.

Этот разговор шел в одной из квартир блока Е первого дома, откуда комиссия перешла на стройку второго дома, чтобы уже воочию убедиться, что рабочие не простаивают: «Видите, мы уже тепло заводим, электроснабжение — сети подвели».

— Социальное напряжение снимается — это же судьбы людей. В каком году вам обещали сдачу квартир? — поинтересовался у дольщиков Сидякин, и ему ответили, что «МЧС» обещали сдать в 2015 году.

— Ваша помощь, Александр Геннадьевич, нужна будет в вопросе пролонгации договора аренды земельного участка с МЧС. Потому что в конце 2018 года этот срок завершается, и мы там должны будем найти вариант пролонгации, — попросил парламентария Нигматзянов.

— Решим, я со всеми в контакте, и с МЧС тоже, я их в Минстрой приглашал. С федеральной стороны сопротивления не будет, сделаем, — оптимистично пообещал Сидякин.

Еще одна просьба исполкома к депутату касалась помощи в строительстве двух развязок, чтобы связать комплекс с проспектом Победы. Существующий единственный выезд через улицу Зур Урам — не справится с нагрузкой, когда ЖК «МЧС» заселят жильцы: «Можно каким-то образом через вас попросить федеральное финансирование на будущие развязки?». Сидякин обещал переговорить в Москве.

Зампред думского комитета по жилищной политике заверил, что комплекс будет сдан даже с учетом того, что третий и четвертый дома займут больше времени

«В течение 5 лет все объекты точно будут доведены!»

По словам депутата, вопрос уменьшения квоты МЧС в комплексе сейчас — не основное направление в работе. Главное, что республике переданы федеральные земли.

— Эта земля сейчас через наши республиканские институты отходит инвестору, который берет на себя обязательства по достройке. В частности, конкретно этот подрядчик, СК «Атлант», под эти инструментарии сюда заходит, — заявил Александр Сидякин. — Я понимаю напряжение дольщиков, но мы и власть сейчас потихонечку несем за это ответственность. Хотя стороной по договору не являемся.

Зампред думского комитета по жилищной политике заверил, что комплекс будет сдан даже с учетом того, что третий и четвертый дома займут больше времени: «На нормативный срок где-то на начало 2020 года выйдем, но в течение пяти лет все объекты, которые мы зафиксировали, совершенно точно будут доведены».

Кроме того, парламентарий напомнил про задачу президента РФ — отказаться от долевого строительства вовсе. Рассказал про механизм работы компенсационного фонда: новых обманутых дольщиков будут спасать либо денежными компенсациями, либо достройкой их домов. Вводятся поправки в закон, чтобы застройщики аккумулировали все денежные потоки в одном и том же банке, а средства покупателей шли только на нужды конкретных строек. Есть наработки и по банковскому проектному финансированию взамен долевого. Словом, уход от «долевки» — вопрос, можно сказать, решенный. Но сейчас важно, чтобы это не взвинтило цены на рынке жилья.

— Потому что если мы быстро и резко это уберем, то дешевый ресурс исчезнет, квартиры вырастут в цене на 10%, а нам бы этого не хотелось. Поэтому речь идет о том, чтобы субсидировать либо процентные ставки по кредитам, либо вот эти издержки по банковскому сопровождению, — пояснил депутат.

«Я был тем подрядчиком, который все в срок сдавал, поэтому нахожусь здесь», — пошутил Нигматзянов

«Никто вас второй раз не обманет»

Речь зашла о работе Республиканского фонда поддержки, который пока не работает с дольщиками и помогает только погорельцам банков. В фонде поясняют это отсутствием правовых механизмов для оказания такой поддержки. Как уже писало «Реальное время», по инициативе РФП в Татарстане готовят законодательную инициативу, чтобы выделенные фондом средства на счета застройщика-банкрота не могли арестовать или направить на погашение других кредиторов, кроме как на завершение стройки.

— Вы правы, они сейчас готовят изменения в федеральное законодательство. Но я хочу одну цифру озвучить: на начало нашей работы по дольщикам было 30 проблемных объектов в Казани, сегодня 12 из них сданы. Осталось 18, и мы в плановом порядке работаем, — ответил корреспонденту «Реального времени» Азат Нигматзянов.

Подошедшие дольщики второго дома рассказали, что начали выкупать имущество долгостроя на 129 млн рублей. Но этих средств все равно не хватит для завершения стройки, когда же подоспеет помощь государства?

— Конкретные сроки названы. Вы хотите, чтобы мы день или час назвали? — удивился депутат. — Вы тоже не перетяните тетиву! Есть дорожные карты, в стройке не бывает конкретного дня. Если вы начнете строить дом, вы никогда не уложитесь в намеченные сроки. Потому что где-то подрядчик подведет, где-то — рабочие. Процесс невозможно до дня рассчитать.

— Не соглашусь, я был тем подрядчиком, который все в срок сдавал, поэтому нахожусь здесь, — пошутил Нигматзянов.

Люди пояснили свои опасения: они выкупят имущество, а без поддержки государства стройка снова встанет. «Опасения понятны, потому что вы уже были обмануты однажды. Но, поверьте, мы здесь все на контроле держим. Никто вас не будет за нос водить и обманывать второй раз», — заверил Сидякин.

По его словам, даже в случае банкротства застройщика выкупленное дольщиками имущество не уйдет в конкурсную массу: «Не надо чураться банкротства, как огня. Мы не позволим арбитражнику вывести ваше имущество».

Василя Ширшова, фото автора
Недвижимость
комментарии 30

комментарии

  • Анонимно 20 дек
    Свеевские дома как стояли десятилетиями так и стоят.
    Даже выделенные федералами земли направляются только для достройки Фоновских домов. Какая несправедливость!!!!
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    Анонимно 20 дек
    Один дом только и тот на 102 кв! Остальные за счет доплат! Скиньтесь и вас достроят! Как 3,4 дома Симфонии по 12-15 тыс с кв м
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  • Анонимно 20 дек
    Фоновские дома то же стоят, те у котрых свайные поля !!!
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  • Анонимно 20 дек
    Уважаемый м Александр Геннадьевич ! Посетите стройку ЖК Молодежный , ул Ноксмнский спуск!!!
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  • Анонимно 20 дек
    ЖК Молодежный поз5, наблюдаем свайное поле третий год , решений нет!!!
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  • Анонимно 20 дек
    ЖК Молодежный, ул Ноксинский спуск, строительные работы не ведутся!!!
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  • Анонимно 20 дек
    Свеевские дома все с высокой строительной готовностью, даже те которые имеют 80-85% не строятся. У властей такая нелюбовь к этим домам. Или установка такая, тянуть время...
    А в начале какие обещания давали.
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  • Анонимно 20 дек
    Бедные дольщики, жалко людей.
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  • Анонимно 20 дек
    ЖК Взлетная Полоса, тоже обратите внимание пжт
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    Анонимно 20 дек
    а что с ней? разве там тоже не строят?
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  • Анонимно 20 дек
    Сказка!
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  • Анонимно 20 дек
    Про Свеевские дома ни слова!
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  • Анонимно 20 дек
    До решения проблем всех долевых долгостроев в Казани еще очень далеко - это видно и из статьи и из комментариев дольщиков. Радует то, что дольщикам удалось заставить депутатов всех уровней, Республиканские и Федеральные органы исполнительной власти обратить внимание и заниматься решением возникшей проблемы. Надеюсь, что направленные на достройку квартир финансовые ручейки обманутых дольщиков, очень скоро вольются в мощные финансовые потоки органов исполнительной власти всех уровней, и многолетняя проблема долгостроев г. Казани будет решена.
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  • Анонимно 20 дек
    Поздравляю дольщиков 1 дома ЖК "Симфония". Радует активное движение вокруг домов СЖК МЧС. Неужели мы получим свои квартиры?
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  • Анонимно 20 дек
    Как не бояться, если один раз обманули. Хорошо, что сейчас начали помогать. Но в 1 доме не решается вопрос по вводу парковочных мест, а деньги дольщиками оплачены. Там ещё остались нереализованные парковки, пусть дешевле продают, тогда и купят. Нет спроса, уменьшай цену.
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  • Анонимно 20 дек
    ЖК МЧС, 3-й и 4-й дома , никаких подвижек. Ссылаются на дорожную карту где не указано :
    -источники финансирования
    -кто отвечает
    -сроки (график) работ
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  • Анонимно 20 дек
    Очередные сказки властей чтобы-заткнуть людей перед выборами!!
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  • Анонимно 20 дек
    Про дольщиков очень Интересно читать, разные судьбы людей и их борьба с с безответственными чиновниками.Терпения вам дольщики
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  • Анонимно 20 дек
    Верно сказал А.Сидякин "это судьбы людей...". Даже месяц жизни в таком стрессе очень дорого стоит дольщикам и в прямом смысле и в плане здоровья. Надеемся, что наши финансовые вливания и помощь со стороны властей поможет нам поскорее поставить точку в этом кошмаре и жить в собственной квартире. ЖК МЧС 2 ДОМ
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  • Анонимно 20 дек
    Одно вранье, говорят, чтобы успокоить людей. Они обещали до нового года ещё сдать несколько домов, а в итоге ничего. Даже в сданный дом ЖК Акварель люди не могут заселиться,а ведь сколько было совещаний с участием Нигматзянова, который обещал, что будет всё хорошо. Водили за нос, водят и будут водить. Это им выгодно. Когда же все ответят за все свои поступки...
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  • Анонимно 20 дек
    А Сидякин знает что такое доплаты по несколько тыс. руб. за кв.м. для обычных людей? Если читает, пусть подумает!
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  • Анонимно 20 дек
    5 лет это большой срок, трудно представить что может произойти за это время. Хотелось бы конкретных решений по каждому дому. Не просто задумок, а четких планов. Ждём ответа по Достоевского 57.
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  • Анонимно 20 дек
    Ждемс когда работы пойдут полным ходом. ЖК МЧС 2 дом. Уже крышу сделали за счет дольщиков в 3х секциях. Можно побыстрее внутренние работы сделать и "хоть кому-то будет теплее", как сказал А.Нигматзянов! ЖК МЧС 2 ДОМ. БЛОК Е.
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  • Анонимно 20 дек
    А что Свеевские объекты вообще не рассматриваются?
    Ещё 5 лет!! Боже, дай мне сил и терпения!! Дожить бы до этого дня, когда я со своей семьёй буду в своей квартире!
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  • Анонимно 20 дек
    Жк Мчс 3,4 ждем стройку!
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  • Анонимно 20 дек
    Сдали бы хоть готовые блоки! Сил нет ждать уже. Осталось то не так уж много напрячься. ЖК мчс 2 дом. Блок Е
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  • Анонимно 20 дек
    5 лет!!! Ещё 5 лет ждать неизвестно чего. ЖК молодежный. Про него даже не заткнулись.
    Ответить
    Анонимно 20 дек
    Ваши инвестиции прогорели. Долевое от слова доля в участии в бизнесе. В данном случае на строительство жилых помещений. Так же можно вложиться в покупку оптом конфет и ждать продажи в розницу на рынке. Истек срок годности конфет - всё доля во вложение в бизнес прогорела.

    Доплачивали и будете доплачивать это ещё не первая доплата. Ещё ежемесячные коммунальные платежи по 7000-9000 руб. будут.
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  • Анонимно 20 дек
    Спасибо А.Р.Нигматзянову за его труд и компетентность! Надеемся в Новом году благодаря Вам многие семьи обретут долгожданное жилье. ЖК МЧС 2 ДОМ
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  • Анонимно 21 дек
    Конфеты не защищены ФЗ, а долевое строительство защищено ФЗ-214!!! Вот так вот. Не пишите ерунду если не владеете ситуацией.
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