Из-за логистических проблем Минсельхоз меняет пути поставок зерна и масла
В приоритете — порты Балтийского и Каспийского морей
В Минсельхозе приняли решение скорректировать маршруты транспортировки сельскохозяйственных товаров в связи с текущими логистическими сложностями.
— Ведется работа по переориентации грузовых потоков на альтернативные направления. В их числе — порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные маршруты, — сообщают социальные сети ведомства.
Это позволит избежать задержек с отгрузкой зерна и масложировой продукции на внешние и внутренние рынки.
Ранее сообщалось, что в Татарстане уборочная кампания набирает обороты: обмолочено 348 тыс. га зерновых (32% от плана), намолочено 1 млн 380 тыс. т зерна при средней урожайности 39,6 ц/га.
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