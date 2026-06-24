«Балтийский дом» на гастролях в Казани показал спектакль о блокаде Ленинграда

В татарстанскую столицу приехали инициаторы создания Ассоциации театральных фестивалей

Сергей Шуб. Фото: Пресс-служба Качаловского театра

В Казани проходят гастроли театра «Балтийский дом». После выезда в Северную столицу качаловцев в рамках федеральной программы «Большие гастроли» петербуржцы привезли в Татарстан четыре спектакля, начав показ 22 июня с документальной постановки «Живые картины блокады» режиссера Игоря Коняева. Директор театра Сергей Шуб также рассказал журналистам о Первом съезде Ассоциации театральных фестивалей. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Сергей Григорьевич меня приглашал, я жеманничал, но он меня уломал»

— Я искренне рад, что мы впервые участвуем в программе «Больших гастролей», — рассказал художественный руководитель — директор Качаловского театра Александр Славутский. — Я все время уходил, потому что — ну что это, четыре-пять дней гастролей... Но Сергей Григорьевич меня приглашал, я жеманничал, но он меня уломал.

В результате в Санкт-Петербург поехало 80 человек и пять трейлеров декораций, чтобы показать «Бал воров», «Ревизора», «Чужого ребенка» и «Гамлета». Отметим, что вместимость большого зала «Балтийского дома» — 873 человека, обе стороны несколько раз подчеркнули, что «залы были заполнены».

Вот и Александр Славутский опробовал «Большие гастроли». Пресс-служба Качаловского театра

Сейчас в Петербурге в «Балтийском доме» идут гастроли Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова — программу открыли спектаклем «Завтра была война» по роману Бориса Васильева.

В Казани же 22 июня показали документальную постановку, основанную на материалах, хранящихся в «Эрмитаже». Ее, помимо малой сцены «Балтийского дома», вывозят и в Эрмитажный театр, где прошла премьера 28 января 2024 года (27 января 1944 была снята блокада).

Режиссер Игорь Коняев Казани уже знаком — здесь он ставил «Укрощение строптивой» Шекспира и «Лес» Островского. Первый, в частности, запомнился обилием физической комедии и даже аллюзиями на хип-хоп. История, основанная на воспоминаниях работника Эрмитажа, совсем другая.

800-летие Низами и концерт для матери

Из декораций — лишь высокие столбы, которые выполняют роль проекционных панелей для нескольких легендарных экспонатов вроде «Данаи». Это рассказ через документалистику о том, чем жил один из главных музеев страны в 1940-е годы, от внезапного объявления войны до снятия блокады и Победы, от прощания с эвакуированными детьми, установления новых режимов работы, эвакуации экспонатов до концертов в филармонии и лекций в бомбоубежище.

Среди тех, чьи воспоминания используются, — египтолог Ревекка Рубинштейн, главный хранитель Отдела истории русской культуры Владислав Глинка, археолог Борис Пиотровский, специалист по культуре и искусству Средней Азии Глафира Балашова.

Спектакль о блокаде аскетичен, но пронзителен. Пресс-служба Качаловского театра

Коняев, как сценарист, избегает резких красок, но и в его спектакле можно услышать, как посреди дня рядом с театром умирают люди. Или что палка — это орудие дистрофика... Идет война, а работа с искусством продолжается, несмотря ни на что.

Артисты больше говорят в зал, чем друг с другом — все-таки в основе мемуары. При этом две самые пронзительные сцены решены драматургически. Это история проведения 17 октября 1941 года в Ленинграде 800-летнего юбилея поэта Низами Ганджеви. На этом настаивает в Смольном директор Иосиф Орбели, и в итоге такой праздник проходит только в Северной столице. Второй эпизод — как пианист Александр Каменский идет по просьбе одной из зрительниц к ее болеющей матери и играет на их инструменте прямо в квартире: «Молодая женщина тем же автоматическим движением, на которое я обратил внимание еще в Пушкинском, поднялась с низкого ложа, на котором покоилась ее мать, и, прежде чем я смог помешать этому, поклонилась мне до самой земли».

Кажется, все эти воспоминания можно найти и в Сети, но все вместе, вынесенное на сцену, звучит донельзя актуально. Особенно постоянные объявления о воздушной тревоге в современном казанском зрителе отзываются мгновенно.

Основа спектакля — воспоминания сотрудников. Пресс-служба Качаловского театра

Фестивалям нужна координация

Другой спектакль этих гастролей — «И никаких но!» по пьесе Робера Тома «Попугаиха и цыпленок», по этому материалу в 1982 году Алла Сурикова сняла комедию «Ищите женщину». В программе также инсценировка чеховской «Палаты №6» и классическая «Ханума» Цагарели. Рассказывая о постановках, директор «Балтийского дома» Сергей Шуб поделился новостью.

В Казань приехал из Омска — города, который носит статус культурной столицы России 2026 года. Здесь во время проведения «Дней «Золотой маски» состоялся Первый съезд участников Ассоциации театральных фестивалей. Инициатива создания ассоциации принадлежит «Балтийскому дому», поддержали ее и Союз театральных деятелей Российской Федерации», и дирекция «Золотой маски».

Шуб отметил, что в России сейчас столько же театров, сколько было в бывшем СССР, — более 600, а также более 200 фестивалей.

— Но они существуют разрозненно, в отсутствие координации, даже календаря, когда один фестиваль накладывается на другой. Возникают гастрольные спектакли, которые едут по всем фестивалям, а другие остаются в тени, — обозначил проблему Шуб. — Давно существовала необходимость координации действий, координации сроков.

Первыми членами ассоциации стали 40 участников. Дальнейшее принятие новых членов будет осуществляться общим собранием учредителей. Качаловский фестиваль также войдет в состав ассоциации.