Средняя зарплата контент-менеджеров в Татарстане превысила московскую

Согласно исследованию, в РТ весной работодатели предлагали контент-менеджерам в среднем 108,6 тыс. рублей в месяц

Фото: Динар Фатыхов

Весной 2026 года Татарстан стал лидером среди российских регионов по уровню зарплатных предложений для контент-менеджеров, опередив Москву. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Авито. Работа», которые имеются в распоряжении ТАСС.

Согласно исследованию, в Татарстане работодатели предлагали контент-менеджерам в среднем 108,6 тыс. рублей в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 66%. В Москве средний уровень зарплатных предложений для специалистов этой сферы составил 97,2 тыс. рублей в месяц, что на 15% больше, чем годом ранее.

В целом по России средняя предлагаемая заработная плата контент-менеджеров весной 2026 года достигла 80,1 тыс. рублей в месяц. По сравнению с весной 2025 года показатель увеличился на 15%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что ранее замглавы Минэкономразвития России Тюпышев назвал топ востребованных профессий через пять лет. Так, например, популярны будут специалисты в области здравоохранения.

Наталья Жирнова