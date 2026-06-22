Татарстан с начала года произвел почти 600 млн куриных яиц — +9,4% к прошлому году

За январь — май 2026 года в России было произведено 17 млрд яиц, что на 3% больше, чем годом ранее

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Крупные торговые сети предложили птицефабрикам снизить закупочные цены на яйца на 22–25% из-за роста производства и сезонного падения спроса, сообщает «Ъ». По словам участников рынка, производители рискуют столкнуться с продажей продукции ниже себестоимости, поскольку предложение продолжает расти, а потребление остается практически неизменным.

За январь — май 2026 года в России было произведено 17 млрд яиц, что на 3% больше, чем годом ранее. Из этой доли почти 600 млн (598 млн) было произведено на территории Татарстана. Согласно подсчетам «Ъ» по данным Росстата, производство яиц в республике выросло на 9,4% относительно прошлого года. Напомним, что на прошлой неделе, согласно Татарстанстату, цены на куриные яйца снизились на 1,5% — с 88,29 до 87,04 рубля.

Самый большой рост и самый большой вклад в количество произведенных яиц наблюдается у Ленинградской области — 1,7 млрд штук, и увеличение объема более чем на 13%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что в марте в республике ситуация с яйцами была напряженнее: в производстве они снизились на 1,6%, а также дорожали на 7%.

В Татарстане зафиксировано рекордное падение закупочных цен на молоко на фоне роста надоев. По данным Росстата, республика на втором месте в рейтинге регионов-антилидеров с наибольшим снижением стоимости — 21%, хуже только в Чувашии — 34%. Казалось бы, спрос на товарное молоко должен был подхлестнуть вступивший в силу в этом году закон об НДС 22% на продукты с заменителем молочного жира. Почему этого не произошло, где проходит граница рентабельности в молочном животноводстве и какие действия предпринимаются для вывода отрасли из тупика, выясняло «Реальное время».

Наталья Жирнова