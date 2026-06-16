В Татарстане 51% работодателей считают выпускников готовыми к работе

Наиболее положительные оценки получили молодые специалисты, претендующие на должности в сфере управления персоналом

Фото: Динар Фатыхов

Более половины работодателей Татарстана положительно оценивают уровень подготовки выпускников вузов и сузов. Согласно исследованию hh.ru, которое имеется у «Реального времени», 51% компаний считают, что молодые специалисты обладают достаточными знаниями для начала карьеры.

Высоко уровень подготовки выпускников оценили 15% работодателей республики, еще 36% назвали его средним. Наиболее положительные оценки получили молодые специалисты, претендующие на должности в сфере управления персоналом. Также работодатели высоко оценивают подготовку выпускников в области маркетинга и рекламы, квалифицированных рабочих специальностей, инженерных направлений и профессий физического труда.

Исследование показало, что при недостатке необходимых навыков работодатели чаще готовы обучать молодых сотрудников, чем искать новых кандидатов. Почти половина компаний предлагает выпускникам пройти стажировку для оценки их потенциала. Многие организации принимают молодых специалистов в штат и закрепляют за ними наставников или организуют внутреннее обучение.

— Сегодня работодатели оценивают выпускников не только по объему знаний, но и по тому, насколько быстро они могут осваивать новое и адаптироваться к рабочим задачам. В ходе исследования мы также спросили представителей компаний, нужна ли единая система оценки практических навыков выпускников перед выходом на рынок труда. Большинство участников опроса, а это 64%, уверены, что такая система нужна рынку труда и системе образования. При этом 96% уверены, что подобная система могла бы помочь образовательным учреждениям своевременно обновлять программы обучения в соответствии с запросами рынка труда, — заявила руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru Марина Дорохова.

Напомним, что КФУ занял 20-е место в национальном рейтинге университетов по итогам 2025 года. По условиям для получения качественного образования вуз расположился на 23-й позиции, по уровню востребованности выпускников работодателями также на 23-м месте, а по уровню научно-исследовательской деятельности занял 12-ю строчку, подтвердив высокие показатели в научной сфере.

Наталья Жирнова