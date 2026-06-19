ЦБ РФ зафиксировал замедление роста цен, инфляция за год не превысит 5,5%

В апреле — мае рост цен с поправкой на сезонность снизился в среднем до 2,1% в пересчете на год после 8,7% в первом квартале

Фото: Динар Фатыхов

Банк России по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике сохранил свой прогноз по инфляции на 2026 год. Как говорится в пресс-релизе регулятора, ожидается, что рост потребительских цен составит 4,5–5,5%.

В Центробанке по-прежнему рассчитывают, что устойчивое замедление инфляции приведет к тому, что во втором полугодии 2026 года показатель сложится вблизи целевого уровня в 4%. В 2027 году и далее годовая инфляция, согласно прогнозу, не будет отклоняться от цели.

Текущая динамика цен демонстрирует замедление. В апреле — мае рост цен с поправкой на сезонность снизился в среднем до 2,1% в пересчете на год после 8,7% в первом квартале. Аналогичный показатель базовой инфляции составил в среднем 4,2% против 6,2% кварталом ранее.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Регулятор отмечает, что на динамику цен в этот период значимо влияли волатильные компоненты. В июне они могут привести к временному ускорению текущих темпов роста цен.

По состоянию на 15 июня годовая инфляция составила 5,6%. Оценка устойчивой инфляции (трендовой компоненты) в последние месяцы несколько снизилась, но по-прежнему находится в диапазоне 4–5% в пересчете на год.

Напомним, сегодня совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку с 14,5 до 14,25% годовых. Это четвертое понижение с начала года.

Зульфат Шафигуллин