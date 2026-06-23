Налоговые долги россиян и бизнеса продолжают расти, самозанятых поделят по уровням

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Фото: Реальное время

После решения вопроса с заморозкой значений предельного уровня выручки для уплаты НДС в налоговой сфере России установилось относительное затишье. Однако все проблемы это пока не решило. Налоговая задолженность россиян и бизнеса продолжает расти и достигла рекордных четырех триллионов рублей. Между тем усиливаются разговоры относительно трансформации режима самозанятых, которых могут разделить на два уровня. Подробности по самым наболевшим и острым налоговым темам недели — в материале «Реального времени».

Налоговая задолженность выросла до 4 трлн рублей

Совокупная задолженность российских компаний и граждан по налогам к апрелю 2026 года достигла около 4 трлн рублей. По данным Росстата, это примерно на треть больше показателя за аналогичный период прошлого года. Крупнейшая недоимка приходится на НДС — 648 млрд рублей. В топ-3 также долги за налог на прибыль организаций — 294 млрд рублей и за страховые взносы — 292 млрд рублей.

Рост недоимки связывают с ухудшением финансового положения части бизнеса. На деятельность компаний продолжают влиять высокая стоимость кредитов, увеличение операционных расходов и замедление экономической активности. В таких условиях организациям становится сложнее своевременно исполнять обязательства перед бюджетом. Рост задолженности сопровождается начислением пеней и штрафов, что дополнительно увеличивает нагрузку на налогоплательщиков. По оценкам экспертов, для отдельных предприятий накопление долгов может привести к серьезным финансовым трудностям и повысить риск неплатежеспособности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рост недоимки может стать одним из аргументов в пользу дальнейшего усиления налогового администрирования — для улучшения дисциплины граждан и организаций. Однако сами участники рынка связывают проблему прежде всего не с уклонением от уплаты налогов, а с ухудшением финансового состояния бизнеса на фоне дорогого кредитования и снижения деловой активности.

ФНС обновит состав сведений в реестре налогоплательщиков

С 16 июля 2026 года в России начнет действовать новый порядок ведения Единого государственного реестра налогоплательщиков. Соответствующий приказ Федеральной налоговой службы (ФНС) был опубликован 18 июня. Изменения предусматривают корректировку состава сведений, содержащихся в реестре. Так, для юридических лиц будет сокращен объем информации, дублирующей данные Единого государственного реестра юридических лиц. В частности, из реестра исключат сведения об учредителях компаний, руководителях, а также информацию о процедурах банкротства и решениях об исключении организаций из ЕГРЮЛ.

Одновременно расширится перечень данных о физических лицах. В реестре появятся сведения о постановке и снятии граждан с учета в качестве плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятые), а также пользователей патентной системы налогообложения (ПСН).

Для иностранных организаций дополнительно будут отражаться сведения о регистрации в качестве налогового агента при открытии счета в российском банке, а также информация о руководителе компании и банке, обслуживающем ее в стране регистрации.

Кроме того, из реестра исключат данные об объектах недвижимости и транспортных средствах, дате последней налоговой отчетности и сроках применения специальных налоговых режимов. В налоговой службе рассчитывают, что изменения позволят актуализировать структуру реестра и сократить объем избыточных сведений.

Практического влияния на порядок уплаты налогов изменения не окажут, однако показывают стремление ФНС отказаться от дублирующих сведений и сосредоточить реестр на данных, необходимых для налогового администрирования.

Слухи о трансформации режима самозанятости

Специальный налоговый режим для самозанятых в перспективе может быть существенно изменен или даже отменен. В экспертном сообществе одним из возможных сценариев называют разделение самозанятых на две категории или уровня. В первую могут войти граждане, оказывающие услуги физическим лицам, — арендодатели, репетиторы, таксисты, риелторы и специалисты по ремонту. Для них действующий порядок, вероятно, сохранится.

Во вторую группу, по оценке экспертов, могут попасть самозанятые, работающие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. В этом случае на заказчиков может быть возложена обязанность по уплате страховых взносов. При этом такое нововведение рискует увеличить расходы бизнеса и может привести к снижению стоимости услуг таких исполнителей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом не исключается и более радикальный вариант развития событий — постепенную отмену режима самозанятости с его интеграцией в другие формы налогообложения.



Режим налога на профессиональный доход изначально вводился как эксперимент по легализации неформальной занятости. Сегодня число самозанятых в России уже превышает 15 млн человек, поэтому любые изменения правил их работы способны затронуть как рынок труда, так и расходы бизнеса на привлечение внештатных специалистов. Между тем по итогам мая количество новых плательщиков НПД в стране впервые за год не превысило 400 тысяч в месяц.



Блогер Александра Митрошина получила условный срок

Тверской районный суд Москвы вынес приговор блогеру Александре Митрошиной по делу о легализации денежных средств. Суд назначил ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также штраф в размере 900 тыс. рублей. Кроме того, было принято решение о конфискации имущества на сумму средств, признанных легализованными. По версии следствия, речь шла более чем о 115 млн рублей.

Изначально Митрошина фигурировала в уголовном деле об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие полагало, что полученные доходы были выведены из-под налогообложения, а часть средств впоследствии использована для приобретения недвижимости. После погашения налоговой задолженности производство по налоговому эпизоду было прекращено, однако расследование по статье о легализации денежных средств продолжилось.

По всей видимости, российская правоприменительная практика по налоговым делам постепенно смещается от карательного подхода к компенсационному. Если ранее подобные процессы нередко ассоциировались с риском реального лишения свободы, то сегодня ключевым фактором становится возмещение ущерба государству. В результате даже резонансное дело Митрошиной заканчивается погашением недоимки, штрафами и условным сроком.