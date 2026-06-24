Зарплаты IT-специалистов без опыта начинаются от 60—80 тыс. рублей в месяц

Обучение на «айтишника» в колледжах Казани стоит от 42 тыс. до 325 тыс. рублей в год

Фото: Артем Дергунов

В 2026 году можно обучиться на IT-специалиста в 12 колледжах Казани, а также Иннополиса. Стоимость обучения в данных учебных заведениях варьируется от 50 тыс. рублей до 325 тыс. рублей. Однако есть в техникумах и бюджет — чуть более 180 мест. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Казанский радиомеханический колледж

В рамках программы изучаются математические основы, необходимые для анализа и проектирования цифровых систем, а также ключевые принципы электроники и схемотехники. Студенты осваивают разные процессы — от проектной идеи до монтажа и отладки, уделяя особое внимание работе микропроцессорных схем, являющихся сердцем любого вычислительного комплекса.



Реальное время / realnoevremya.ru

Казанский автотранспортный техникум им. А.П. Обыденнова

В рамках программы осваиваются актуальные подходы к веб-разработке, объединяющей как визуальный дизайн интерфейсов, так и серверную логику их работы. Математическая подготовка развивает строгое логическое мышление, необходимое для решения сложных алгоритмических задач и анализа данных.



Реальное время / realnoevremya.ru

Колледж при Казанском государственном аграрном университете

Обучение строится на глубоком освоении принципов функционирования современных вычислительных систем, включая их аппаратную часть, операционные среды и сетевые взаимодействия.

Реальное время / realnoevremya.ru

Колледж ТИСБИ

Программа готовит специалистов по информационным системам, администраторов баз данных, специалистов по тестированию в области ИТ.



Реальное время / realnoevremya.ru

Казанский авиационно-технический колледж им. П.В. Дементьева

В этом колледже учат будущих техников и специалистов по компьютерным системам.

Реальное время / realnoevremya.ru

Колледж Казанского филиала Российского государственного университета правосудия

В рамках одной из программ студентов научат обеспечивать кибербезопасность, диагностировать неисправности, оказывать пользователям техническую поддержку и эффективно управлять IТ-ресурсами организации. Особое внимание уделяется облачным технологиям, виртуализации и удаленному администрированию.

Реальное время / realnoevremya.ru

Казанский колледж технологии и дизайна

Здесь студенты освоят принципы работы операционных систем, серверного оборудования, локальных и глобальных сетей, а также научатся обеспечивать кибербезопасность. Особое внимание уделяется облачным технологиям, виртуализации и удаленному администрированию.

Реальное время / realnoevremya.ru

Казанский педколледж

Готовит специалистов в области информационных систем и программирования.

Реальное время / realnoevremya.ru

Казанский технологический колледж Казанского национального исследовательского технологического университета

Выпускники смогут разрабатывать программные модули, администрировать базы данных, проектировать интерфейсы и обеспечивать безопасность IT-инфраструктуры.

Реальное время / realnoevremya.ru

Колледж Иннополиса

Данное учебное заведение учит специалистов в области ИТ и инженерных наук.



Реальное время / realnoevremya.ru

Казанский нефтехимический колледж им. В.П. Лушникова

Тут студенты не только осваивают технические навыки, такие как разработка веб-приложений и оптимизация программных решений, но и изучают математический аппарат, компьютерные сети, основы дизайна и мультимедиа, а также разрабатывают программные модули, администрируют базы данных, проектируют интерфейсы и обеспечивают безопасность IT-инфраструктуры.

Реальное время / realnoevremya.ru

Казанский техникум народных художественных промыслов

Ведет подготовку специалистов среднего звена, которые смогут поддерживать работоспособность информационных систем.

Реальное время / realnoevremya.ru

Казанский политехнический колледж

Занимается подготовкой специалистов-практиков в области разработки, внедрения и поддержки решений на основе ИИ, а также работы с данными.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Зарплата у начинающих IT-специалистов в основном зависит от того, как себя покажет сам студент»

В Казанском нефтехимическом колледже направление, связанное с подготовкой IT-специалистов всегда востребовано, но и конкурс очень высокий. Например, в прошлом году на одно место претендовало девять человек. Об этом «Реальному времени» рассказала заместитель директора учебного заведения Елена Габдрахманова.



— Ребята начинают работать уже в период прохождения практики. Как правило, после окончания колледжа они трудоустраиваются туда, где и практиковались во время обучения. Зарплата у начинающих IT-специалистов, выпустившихся из нашего колледжа, в основном зависит от того, как себя покажет сам студент. У кого-то она начинается от 80 тыс. рублей еще в период учебы, а дальше, скорее, обсуждается индивидуально, — поделилась она.

При этом она добавила, что на данном направлении в нефтехимическом колледже одни из самых высоких проходных баллов — около 4,6.



«Средний балл аттестата при этом может меняться год от года»

В Казанском политехническом колледже на направление по подготовке IT-специалистов набирают группу 20—25 человек. Об этом «Реальному времени» сообщила секретарь приемной комиссии образовательного учреждения Альфия Каюмова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Средний балл аттестата при этом может меняться год от года. Когда-то он увеличивается, а когда-то — чуть-чуть уменьшается. Здесь все зависит в среднем от того, с какими баллами к нам приходят поступать выпускники девятых классов, — сказала она.

При этом Каюмова подчеркнула, что набор студентов на IT-обучение открыли в политехническом колледже только в прошлом году. В этой связи пока сложно отследить статистику по трудоустройству выпускников и уровню их зарплат. Однако собеседник издания допустила, что оплата труда у данных специалистов может быть от 100 тыс. рублей в месяц.



Жестких требований к уровню владения английским языком нет

Прием в колледж Иннополиса осуществляется на основе рейтинга абитуриентов по среднему баллу аттестата: чем выше средний балл, тем больше шансов на зачисление. Если у абитуриентов равное количество баллов, будут сравниваться их индивидуальные достижения. Фиксированного балла у программ нет. Из всех подавших заявки будут отобраны 50 человек с наивысшим средним баллом, следует из ответов, опубликованных на сайте образовательного учреждения.

Дополнительные баллы абитуриентов дают за призовые места в профильных олимпиадах и конкурсах по математике, физике, информатике и вычислительной технике, робототехнике, компьютерной и информационной технологии, компьютерной безопасности, а также чемпионатах «Абилимпикс» и «Профессионалы» по профильным предметам, Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, чемпионатах Европы, за военную службу и волонтерскую деятельность, подтвержденную в ЕИС.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Студенты стажируются в компаниях-партнерах из индустрий ИТ и робототехники. Они принимают участие в реальных проектах, учатся работать с актуальными технологиями и получают обратную связь от экспертов по окончании практики, — заявили в колледже.

Что касается знаний по английскому языку, то жестких требований к уровню владения нет, так как обучение ведется на русском языке. Однако его изучение входит в программу, так как это важно для IT-специалистов и робототехников.

В свою очередь, зарплаты IT-специалистов без опыта, согласно приведенным данным, начинаются от 60 тыс. рублей в месяц, у экспертов со стажем более 1,5 года доход повышается до 100 тыс., а с трехлетним опытом — от 200 тыс. рублей.

