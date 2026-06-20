С 16 июля сведения о недвижимости и транспорте исчезнут из госреестра ФНС

Но будет дополнен данными о статусе самозанятости

Фото: Артем Дергунов

Федеральная налоговая служба (ФНС) России объявила об изменении состава сведений, содержащихся в Едином государственном реестре налогоплательщиков. Приказ ведомства от 15.05.2026 № ЕД-1-14/315@, опубликованный 18 июня, устанавливает новый порядок ведения реестра, который вступит в силу с 16 июля 2026 года.

Ключевые изменения направлены на оптимизацию данных и повышение их актуальности для пользователей системы:

Для юридических лиц: из реестра будет исключен значительный объем дублирующей информации из ЕГРЮЛ. В частности, перестанут отображаться сведения об учредителях (участниках), о лице, имеющем право действовать без доверенности, а также данные о возбуждении дел о банкротстве или принятых решениях об исключении компании из реестра. Это позволит сфокусировать информацию на ключевых налоговых идентификаторах организации.

Для физических лиц: реестр будет дополнен данными о статусе самозанятости. Теперь в нем будут фиксироваться сведения о постановке на учет и снятии с учета граждан как плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) и патента (ПСН).

Для иностранных организаций: появится информация о регистрации компании в качестве налогового агента при открытии счета в российском банке, а также данные о руководителе и обслуживающем банке в стране инкорпорации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рамках унификации структуры данных из реестра для всех категорий налогоплательщиков будут полностью удалены следующие блоки информации:

Сведения о принадлежащих объектах недвижимости и транспортных средствах (вместо этого будут указываться только данные о постановке на учет по месту их нахождения).

Дата последней сдачи налоговой отчетности.

Даты начала и окончания применения специальных налоговых режимов (УСН, ПСН) российскими организациями и ИП.

Эти нововведения призваны систематизировать реестр, сделать его более функциональным для целей налогового администрирования и снизить нагрузку по обработке избыточных данных.

Напомним, ранее стало известно, что ФНС рекомендовала регионам увеличить налоговые сборы на торговые помещения и транспорт. Меры подготовлены во исполнение поручений президента, связанных со снижением дефицита региональных бюджетов.

Зульфат Шафигуллин