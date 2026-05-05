ООО «ПЖКХ» оштрафовали на 250 тыс. рублей за скопление мусора в 11 селах

По итогам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении за несоблюдение санитарно‑эпидемиологических требований к транспортированию и накоплению отходов

Фото: Мария Зверева

Прокуратура Апастовского района в ходе проверки установила, что компания ООО «ПЖКХ», отвечающая за транспортирование твердых коммунальных отходов в Апастовском, Буинском, Дрожжановском, Камско‑Устьинском и Тетюшском районах, более 20 дней не вывозила мусор с мест накопления на территории 11 сельских поселений.

Это привело к массовому скоплению отходов и нарушило права местных жителей на благоприятную среду обитания. По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении ООО «ПЖКХ» дело об административном правонарушении по части 1 статьи 6.35 КоАП РФ — за несоблюдение санитарно‑эпидемиологических требований к транспортированию и накоплению отходов.

По результатам рассмотрения дела организация признана виновной и оштрафована на 250 тысяч рублей.

Наталья Жирнова