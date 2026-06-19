ТПП призвала дать бизнесу на патенте гарантии, аналогичные плательщикам УСН

Такое решение может позволить малому и среднему бизнесу сэкономить порядка 50 млрд рублей в год

Фото: Динар Фатыхов

Бизнес на патентной системе налогообложения (ПСН), должен получить такие же условия, как и плательщики упрощенной системы (УСН). Такое мнение озвучил директор департамента развития предпринимательства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Денис Дыбов.

По его словам, решение может позволить малому и среднему бизнесу сэкономить порядка 50 млрд рублей в год.

— Предприниматели, работающие по патентной системе налогообложения, должны получить аналогичные гарантии по фиксации порога выручки, которые предложены для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения, — сказал Дыбов ТАСС.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что, по оценке Министерства финансов РФ, общее число субъектов МСП, которые будут освобождены от уплаты НДС в 2027–2028 годах, может составить более 360 тыс. за счет как компаний, так и ИП, не подпадавших под прежний порог.

Власти планируют заморозить порог доходов, при превышении которого возникает обязанность платить НДС, на текущем уровне в 20 млн рублей до 2029 года. Речь идет о компаниях, чьи годовые доходы находятся в диапазоне от 15 млн до 20 млн рублей. Без этой отсрочки они автоматически стали бы плательщиками НДС с 2027 года.

Зульфат Шафигуллин