Перед саммитом Россия — АСЕАН вновь поднялся вопрос прямых рейсов между Казанью и Малайзией

Раис Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим обсудили расширение торгово-экономических связей

Фото: Динар Фатыхов

Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который прибыл в Казань на саммит Россия — АСЕАН. Стороны обсудили, как развивать взаимовыгодное сотрудничество.



Раис Татарстана сказал, что республика активно работает с Малайзией и регулярно обменивается делегациями. Главный упор, по его словам, делается на торговлю, инвестиции и совместные проекты. Татарстан готов поставлять свою продукцию и расширять сотрудничество, а к I кварталу 2026 года оборот составляет порядка $8,8 миллиона.

— Татарстан, как экспортно ориентированная республика с мощным промышленным потенциалом, готов поставлять самый широкий спектр продукции. Следует активнее работать над совместными инвестиционными проектами, — подчеркнул Рустам Минниханов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что рад приехать в Казань и участвовать в международных мероприятиях. Он поддержал идею открыть прямые рейсы между Казанью и Малайзией, чтобы больше туристов могло приезжать в республику.

— Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры объявила Казань культурной столицей исламского мира в этом году. Благодаря прямому сообщению больше туристов из Малайзии могли бы увидеть вашу прекрасную республику, — отметил Анвар Ибрагим.



Ранее Анвар Ибрагим опубликовал пост с трапа самолета в соцсетях перед вылетом в Казань. Свою запись глава малайзийского правительства сопроводил звуковой дорожкой из песни «Матушка» в исполнении Татьяны Куртуковой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, с 17 по 19 июня в Казани пройдет Международный саммит Россия — АСЕАН по случаю 35-летия сотрудничества сторон. В столице Татарстана ожидают президента РФ Владимира Путина и первых лиц стран из Юго-Восточной Азии. На данный момент в Татарстан прибыли глава МИД Индонезии Сугиано, генсек АСЕАН Као Кимхорн, а также премьер-министр Вьетнама. На встрече с ним раис Татарстана Рустам Минниханов предложил провести в РТ заседание российско-вьетнамской межправительственной комиссии и создать в Казани генконсульство.

Наталья Жирнова