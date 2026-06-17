Товарооборот России и АСЕАН составил 21 млрд долларов

За десять лет показатель вырос на 58%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников

Фото: Динар Фатыхов

За 10 лет товарооборот России и АСЕАН вырос на 58% и составил 21 млрд долларов. Это далеко не отражает весь потенциал сотрудничества, заявил на открытии саммита Россия — АСЕАН в Казани глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, российской экспорт вырос на 44%. Поставки минерального сырья и нефти Москва нарастила на 40%.

— Следующий шаг — долгосрочные контракты на поставки. Это обеспечит энергетическую безопасность и доступные цены партнерам, — приводит слова министра корреспондент «Реального времени».

Поставки мяса из России выросли в 50 раз, удобрений — более чем на треть.

— За 10 лет увеличили импорт из АСЕАН на 70%. Закупаем транспортные средства, химпром, текстиль, одежду и обувь. Результаты тем ценнее, что они достигаются в непростых условиях, — сообщил Решетников.

Напомним, с 17 по 19 июня в Казани проходит саммит Россия — АСЕАН с высокопоставленными чиновниками ряда зарубежных стран. На данный момент в столице республики идет официальное открытие саммита.

Галия Гарифуллина