Движение судов по Волго-Каспийскому каналу возобновили после ограничений

Они были введены 19 июня из-за обмеления

Фото: Артем Дергунов

После временного закрытия для судоходства на участке 151–155 километров Волго-Каспийского морского судоходного канала возобновлено движение судов. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Ограничения были введены 19 июня из-за обмеления. На данном участке образовались сверхнормативные наносы грунта, причиной которых стали весенний паводок, сгонные ветры, сильное течение и снижение уровня Каспийского моря.

Для устранения последствий ФГУП «Росморпорт» проводит аварийно-восстановительные работы. В настоящее время на участке круглосуточно работают семь земснарядов, а также 26 вспомогательных судов. В работах задействованы 147 членов экипажей. С начала расчистки со дна канала поднято более 148 тысяч кубометров грунта.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

В ближайшее время группировку техники планируется усилить двумя дополнительными земснарядами.

— Плановый срок выхода на максимально востребованные осадки — 2 июля. Контроль за работами ведёт оперативный штаб с участием Росморречфлота, «Росморпорта» и Администрации морских портов Чёрного, Азовского и Каспийского морей, — сказано в сообщении Росморречфлота.

Наталья Жирнова