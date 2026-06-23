Новости бизнеса

21:31 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Движение судов по Волго-Каспийскому каналу возобновили после ограничений

09:57, 23.06.2026

Они были введены 19 июня из-за обмеления

Движение судов по Волго-Каспийскому каналу возобновили после ограничений
Фото: Артем Дергунов

После временного закрытия для судоходства на участке 151–155 километров Волго-Каспийского морского судоходного канала возобновлено движение судов. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Ограничения были введены 19 июня из-за обмеления. На данном участке образовались сверхнормативные наносы грунта, причиной которых стали весенний паводок, сгонные ветры, сильное течение и снижение уровня Каспийского моря.

Для устранения последствий ФГУП «Росморпорт» проводит аварийно-восстановительные работы. В настоящее время на участке круглосуточно работают семь земснарядов, а также 26 вспомогательных судов. В работах задействованы 147 членов экипажей. С начала расчистки со дна канала поднято более 148 тысяч кубометров грунта.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

В ближайшее время группировку техники планируется усилить двумя дополнительными земснарядами.

— Плановый срок выхода на максимально востребованные осадки — 2 июля. Контроль за работами ведёт оперативный штаб с участием Росморречфлота, «Росморпорта» и Администрации морских портов Чёрного, Азовского и Каспийского морей, — сказано в сообщении Росморречфлота.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

БизнесОбщество

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть496.7
  • Нижнекамскнефтехим49.9
  • Казаньоргсинтез49.9
  • КАМАЗ51.4
  • Нижнекамскшина28.8
  • Таттелеком0.554