На заправках «Татнефти» временно ограничили продажу топлива
Ограничения действуют по всей сети АЗС, сообщили в компании
На заправках «Татнефти» временно ограничили продажу бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей компании.
— На данный момент на всей сети АЗС «Татнефти» введены ограничения, — сообщает горячая линия компании.
Помимо лимита на продажу топлива, на заправках «Татнефти» начали принимать только наличные деньги.
Напомним, в пятницу Закамская часть Татарстана подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В Нижнекамске БПЛА попал в жилой дом. После этого на некоторых АЗС республики ввели временные лимиты на топливо.
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