На заправках «Татнефти» временно ограничили продажу топлива

Ограничения действуют по всей сети АЗС, сообщили в компании

Фото: Динар Фатыхов

На заправках «Татнефти» временно ограничили продажу бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей компании.

— На данный момент на всей сети АЗС «Татнефти» введены ограничения, — сообщает горячая линия компании.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо лимита на продажу топлива, на заправках «Татнефти» начали принимать только наличные деньги.

Напомним, в пятницу Закамская часть Татарстана подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В Нижнекамске БПЛА попал в жилой дом. После этого на некоторых АЗС республики ввели временные лимиты на топливо.

Зульфат Шафигуллин