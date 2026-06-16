Великобритания расширила санкции, включив две компании из Казани

Всего в санкционный список вошли 70 новых позиций

Великобритания включила две казанские компании в новый санкционный список из 70 позиций. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте британского МИД.

В новый санкционный список вошли российские компании, банки и другие объекты. В том числе из Гонконга, Турции, Китая и Таиланда.

Под санкции попали компании ООО «Технопаритет» и ООО ТПК «Пегас», зарегистрированные в Казани. В качестве основания включения их в санкционный список вписаны следующие претензии: предоставление ресурсов, товаров или технологий для дестабилизации ситуации на Украине.

Накануне Евросоюз внес в свои санкционные списки 80 человек и компаний из России и стран СНГ.

Зульфат Шафигуллин