Великобритания расширила санкции, включив две компании из Казани
Всего в санкционный список вошли 70 новых позиций
Великобритания включила две казанские компании в новый санкционный список из 70 позиций. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте британского МИД.
В новый санкционный список вошли российские компании, банки и другие объекты. В том числе из Гонконга, Турции, Китая и Таиланда.
Под санкции попали компании ООО «Технопаритет» и ООО ТПК «Пегас», зарегистрированные в Казани. В качестве основания включения их в санкционный список вписаны следующие претензии: предоставление ресурсов, товаров или технологий для дестабилизации ситуации на Украине.
Накануне Евросоюз внес в свои санкционные списки 80 человек и компаний из России и стран СНГ.
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