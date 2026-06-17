В РЖД действует координационный штаб для снабжения регионов топливом

В компании заявили, что обеспечивают стабильность доставки нефтепродуктов

Фото: Максим Платонов

Координационный штаб для бесперебойного снабжения регионов топливом действует в Российских железных дорогах (РЖД). Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе компании.

В РЖД уточнили, что обеспечивают стабильность доставки нефтепродуктов в российские регионы.

— Для бесперебойного снабжения регионов топливом в РЖД действует координационный штаб. Его главная задача — обеспечивать стабильный прием нефтяных грузов к перевозке с учетом оперативной обстановки, — говорится в сообщении РЖД.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в пятницу Закамская часть Татарстана подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В Нижнекамске БПЛА попал в жилой дом. После этого на некоторых АЗС республики ввели временные лимиты на топливо.

Зульфат Шафигуллин