Экс-глава КирМоса Миронов не убедил кассацию в отсутствии коррупционных доходов

Шестой КСОЮ согласился с решением Верховного суда Татарстана о «раскулачивании» семьи казанского чиновника на 437 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Самаре в закрытом режиме рассмотрели кассационные жалобы Сергея Миронова и его родни по антикоррупционному делу на 437 млн рублей. Шестой кассационный суд общей юрисдикции не нашел оснований для отмены решения об изъятии активов на указанную сумму по иску прокурора Татарстана, сообщают источники «Реального времени».

Как выяснилось, доводы ответчиков и их представителей в кассации во многом дублировали позицию, уже звучавшую ранее, в том числе в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции. Этот суд в декабре 2025-го утвердил ранее вынесенное решение Верховного суда Татарстана по иску «Прокуратура против Мироновых».

Ряд спорных помещений сдавались в аренду крупным сетям. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По данным источников «Реального времени», жалобы подавали все ответчики. При этом сам уволенный по утрате доверия экс-глава Кировского и Московского районов Казани указывал: Верховный суд РТ при рассмотрении гражданского дела в период его ареста необоснованно отказал в его участии хотя бы в формате ВКС и в назначении финансово-бухгалтерской экспертизы доходов и расходов всех соответчиков. Кроме того, Сергей Миронов утверждал, что не причастен к приобретению спорных объектов недвижимости, а в деле отсутствуют доказательства, подтверждающие, что кто-либо покупал данные объекты для него. Еще экс-чиновник выражал несогласие с выводом суда, что он имел коррупционные доходы, и подчеркивал — в деле нет доказательств, что он занимался коррупционной деятельностью.

Заметим, в обвинении и приговоре Сергею Миронову никаких взяток не было, только должностные преступления. Более того, при вынесении приговора в июле 2025-го суд назначил ВИП-фигуранту 2 года колонии-поселения, но зачел ему отбытый в СИЗО год за два и освободил от наказания. Однако дополнительное наказание — запрет занимать управленческие должности в органах власти в течение 2,5 года — еще действует.

Ирина Миронова тоже настаивала на проведении финансовой экспертизы понесенных расходов и полученных доходов. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Мать главного ответчика Ирина Миронова отмечала — все оформленные на нее объекты приобретались ею на личные и заемные средства, однако суд кредиты не учел, как и уплаченные ею налоги, а также расходы на содержание нежилых помещений. Посчитал лишь цену сделки и доход от сдачи в аренду.

Два соответчика по делу — Денис Копылов (муж сестры Сергея Миронова) и Артем Корнилов (брат жены того же ответчика) — пытались убедить апелляционную и кассационную инстанцию, что их представители по гражданскому делу были допущены на процесс ВС Татарстана незаконно, в отсутствие статуса адвокатов.

Корнилов также сообщал — его доход от предпринимательской деятельности с 2012 года составил 65 млн рублей, до этого, с 2002-го, получал зарплату исключительно наличными. Кроме того, он просил учесть денежный подарок в 2 млн рублей на свадьбу и иные презенты в рублях от родителей и бабушки с дедушкой.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По мнению Корнилова и Мироновой, ответчиками по антикоррупционному иску их привлекли незаконно, а вывод суда о том, что имуществом они владели лишь номинально, а реальным собственником был Миронов, неверен.

Главным основанием для рассмотрения дела в закрытом режиме стали материалы оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ по Татарстану, которые проводили опросы лиц, участвовавших в сделках с ответчиками. И данные доказательства ответчики и их представители просили признать недопустимыми.

Убедить кассационную инстанцию им не удалось. Будут ли они оспаривать решение дальше — покажет время.

Напомним, гражданский иск надзорного ведомства был подан еще в 2023 году. В первоначальных требованиях фигурировала сумма в 308 млн рублей по 65 объектам недвижимости, оформленным на родню на тот момент еще главы КирМоса. Прокуратура Татарстана посчитала именно Миронова конечным бенефициаром этих активов, обвинив в весомом расхождении его официальных доходов и расходов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

К финалу гражданского процесса сумма требований выросла до 460 млн рублей с учетом суммы по восьми отчужденным объектам недвижимости и доходов от сдачи в аренду коммерческих площадей, попавших в перечень «на раскулачивание». В нем, к слову, оказались и помещения «Пятерочки» в доме на улице Комсомольской, принадлежащие матери главного ответчика. Миронов и соответчики иск не признавали.

В июле 2025-го Верховный суд РТ постановил: обратить в доход государства активы на 437 млн рублей — 45 объектов в натуральном виде и 145 млн рублей за отчужденное имущество и сдачу в аренду не подтвержденных официальными доходами приобретений. При этом суд исключил из предложенного прокуратурой перечня пять объектов — квартиру матери Сергея Миронова, квартиру его тестя Виктора Корнилова и три парковочных места.

30 декабря 2025-го Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил доводы жалоб защиты, и решение вступило в силу. К моменту рассмотрения кассационных жалоб ответчики частично исполнили обязательства по нему — передали ключи от всех жилых помещений и внесли на депозит 98 млн рублей, после чего Сергей Миронов и Ирина Миронова подали на личное банкротство.

Поскольку арендный доход за 2025 год остался за бортом предъявленных требований, прокурор РТ Альберт Суяргулов подал дополнительный иск на 21 млн рублей в Ново-Савиновский суд Казани.