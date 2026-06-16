«Ъ»: «Татнефть» ограничила продажу топлива до 30 литров бензина и 60 литров дизеля

Для грузовых автомобилей лимит на заправку дизелем составляет до 300 литров

Фото: Максим Платонов

На автозаправочных станциях компании «Татнефть» по всей России введены временные ограничения на отпуск топлива. Информацию подтвердил «Ъ-Южный Урал» на горячей линии сети АЗС. Ранее об этом сообщал и «Интерфакс».

По данным «Ъ», теперь одному клиенту могут продать не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива. Для грузовых автомобилей лимит на заправку дизелем установлен до 300 литров. Так, например, в Челябинске ограничения начали действовать с 15 июня, но они также распространяются на все автозаправочные станции сети в стране. Причины введения лимитов официально не уточняются.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На фоне сообщений об ограничениях акции «Татнефти» на Московской бирже демонстрировали снижение. По данным торгов, стоимость бумаг компании уменьшилась почти на 5%.

Напомним, в пятницу Закамская часть Татарстана подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В Нижнекамске БПЛА попал в жилой дом. После этого на некоторых АЗС республики ввели временные лимиты на топливо.

Наталья Жирнова