Изъятый по антикоррупционному иску Porsche экс-мэра Бугульмы ушел с торгов за 5,6 млн

Новым владельцем авто стал производитель мыла из Удмуртии

Накануне на портале госзакупок обнародовали результаты двух аукционов по продаже иномарок, изъятых в доход государства по искам прокурора Татарстана к бывшему мэру Бугульмы Линару Закирову и его близким. Первые торги по продаже черной Mazda CX-5 2022 года выпуска, которая оформлялось в собственность подчиненной главы района Евгении Старостиной, признали несостоявшимся, а вот белоснежный Porsche Cayenne ушел с торгов за 5,6 млн рублей.

По данным «Реального времени», этот Porsche забирали со двора, где проживает Закиров с семьей, хотя официально хозяйкой числилась теща бывшего мэра. В марте эту иномарку уже выставляли на торги за 4,9 млн рублей, однако желающих не нашлось. Повторный аукцион состоялся на этой неделе. До его начала поступило два десятка заявок, две из них были отозваны, а три отклонила аукционная комиссия. Победителем торгов признали Игоря Тутынина из Удмуртии — он предложил за скандальный лот 5,6 млн рублей при стартовой цене 3,4 млн рублей.

Согласно открытым источникам, новый владелец иномарки, на которой ездил мэр, живет в Сарапуле (Удмуртия) и является индивидуальным предпринимателем и специализируется на производстве мыла, моющих, чистящих и полирующих средств.

По данным «Спарк-Интерфакс», бизнесмен Тутынин неоднократно участвовал в госзакупках. В частности, он поставлял спортивное покрытие по заказу управы Бирюлево, грязе-водостойкие ковры для ГИТИСа, резиновые коврики в Ленинградский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Напомним, в отношении Линара Закирова и его близких по искам Альберта Суяргулова судами вынесено два вступивших в силу решения о конфискации разницы в доходах и расходах. Высокогорский райсуд Татарстана в 2025 году удовлетворил требования по активам на 115 млн рублей, включая жилье и участки в Казани, Москве и Сочи, а также тому самому Porsche, а Бугульминский постановил — обратить в доход государства трехкомнатную квартиру в Бугульме и иномарку Mazda 2022 года выпуска, которые приобретались в 2023 году за 7 млн рублей и оформлялись в собственность не посторонней для главного ответчика дамы.

Оба решения суда приставами уже исполнены — в доход государства переданы в том числе квартира в казанском ЖК «Дом на Кремлевской», жилплощадь в московском ЖК «Сердце столицы», а также дом с участком и квартира в Сочи. Процедура оценки данной недвижимости еще не завершена. Ну а черную Mazda CX-5 2022 — «подарок мужчины» — выставят на новые торги.