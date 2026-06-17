Путин предложил создать межправительственную комиссию России и Брунея по энергетике

Товарооборот между странами приблизился к миллиарду долларов

Президент России Владимир Путин на встрече с султаном Брунея Даруссаламом Хассаналом Болкиахом, которая прошла на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани, предложил рассмотреть возможность создания двусторонней межправительственной комиссии по вопросам энергетики и другим направлениям сотрудничества.



Путин сообщил, что товарооборот между странами демонстрирует положительную динамику и приблизился к миллиарду долларов, и подчеркнул потенциал для дальнейшего роста. Он также указал на перспективы развития сотрудничества в сфере туризма и гуманитарных обменов, чему способствует действующий безвизовый режим.

— Считаю, что можно подумать и о создании двусторонней межправкомиссии, которая позволила бы вести системную работу по развитию топливно-энергетического и иного сотрудничества, — сообщил Путин.

Отдельно президент России отметил сбалансированную позицию Брунея в международных делах и вклад султана в поддержание стабильности в мировой политике. Путин также подчеркнул важность стратегического партнерства России и АСЕАН как фактора, способствующего укреплению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее президент России Владимир Путин начал серию двусторонних встреч в рамках саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани. Первым собеседником главы государства стал президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший. С российской стороны в переговорах участвует раис Татарстана Рустам Минниханов. Для президента Филиппин это первое посещение России.



Наталья Жирнова