Свыше 45 млн рублей зарплаты задолжали работникам компании из Казани

Зарплатные долги имеются у 11 организаций перед 298 сотрудниками

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Казанские компании на 1 июня 2026 года задолжали 45,6 млн рублей заработной платы своим сотрудникам. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» со ссылкой на доклад председателя Комитета экономического развития Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани Гузель Мингазовой на «деловом понедельнике».

Зарплатные долги имеются у 11 организаций перед 298 сотрудниками. Из них 55% — это действующие предприятия, 45% — экономически неактивные предприятия и банкроты.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

За пять месяцев с начала 2026 года компаниями погашено 44 миллиона рублей долгов по зарплате перед 173 работниками.

Напомним, ранее Росстат отчитался о снижении в Татарстане доли людей, находящихся за чертой бедности, в 2025 году.

Зульфат Шафигуллин