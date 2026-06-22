Владелец двух банков и экс-совладелец «Азбуки вкуса» предстанут перед судом за растрату 14 млрд рублей

Один из обвиняемых создал в Москве преступную группировку

Генеральная прокуратура России передала в Пресненский суд Москвы обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя компании Petropavlovsk, владельца ПАО «М2М Прайвет Банк» и АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» Павла Масловского, а также Кирилла Якубовского, члена совета директоров этих банков, бывшего совладельца сети кофеен «Кофе хауз» и магазинов «Азбука вкуса». Их обвиняют в хищении более 14 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В сообщении отмечается, что в Генпрокуратуре утверждено обвинение против Масловского, Якубовского, а также против другого обвиняемого — акционера «М2М Прайвет Банк» Андрея Новикова, исполняющей обязанности председателя правления банка Инны Ивановой, генерального директора ООО «ППФИН Регион» Светланы Безруковой и управляющей московским филиалом АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» Татьяны Шаблыко. Они обвиняются по статьям о создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и растратах (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Уголовное дело передано в Пресненский районный суд Москвы.

Следствие установило, что не позднее 21 ноября 2011 года Масловский создал в Москве преступную группировку, в которую вошли Якубовский, Новиков, Иванова, Шаблыко, Безрукова, а также член совета директоров банков Андрей Вдовин, директор ООО «ФТК» Борис Мираков и другие лица. Все они обвиняются в хищении более 14 миллиардов рублей с помощью предоставления подконтрольным организациям безвозвратных кредитов.

Известно, что Вдовин и Мираков скрылись и объявлены в розыск. В отношении остальных участников продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что с Coca-Cola могут взыскать 20 млрд долларов по делу об уклонении налогов.

Никита Егоров