Малая авиация в России столкнулась с дефицитом авиабензина

На этом фоне часть операторов начала тестировать полеты на автомобильном топливе

Фото: предоставлено avanttira

Российские эксплуатанты легкомоторной авиации столкнулись с ростом цен и дефицитом авиационного бензина. На этом фоне часть операторов начала тестировать полеты на автомобильном топливе, а Ассоциация эксплуатантов Ан-2 предложила ввести государственное регулирование цен на авиакеросин и авиабензин, сообщает «Ъ».

По словам участников рынка, доступность авиационного бензина остается ограниченной, а в отдельных регионах его запасов может хватить лишь на 1–1,5 месяца. В качестве альтернативы некоторые компании начали использовать автомобильный бензин, в том числе для самолетов с модернизированными двигателями. Предварительные испытания, как отмечается, проходят без серьезных замечаний.

Вместе с тем специалисты предупреждают, что использование топлива, не предназначенного для авиации, может негативно сказаться на работе двигателей и безопасности полетов.

Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

Эксперты также считают, что государственное ограничение цен на авиатопливо может привести не к снижению затрат, а к еще большему дефициту на рынке. Проблемы с обеспечением топливом затрагивают не только малую авиацию, но и крупных авиаперевозчиков, для которых расходы на заправку остаются одной из основных статей затрат.

Ранее вице-премьер России Александр Новак поручил изучить ситуацию с ценами на нефтепродукты. На совещании с вице-премьером России были определены дальнейшие шаги по обеспечению стабильных поставок топлива потребителям.

Наталья Жирнова