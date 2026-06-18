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Путин предложил увеличить экспорт российских удобрений и лекарств в страны АСЕАН

15:18, 18.06.2026 Сюжет:  Саммит Россия - АСЕАН в Казани

«При этом, разумеется, продолжим поставлять азиатским друзьям столь востребованные продовольствие и энергоносители», — уточнил Путин

Путин предложил увеличить экспорт российских удобрений и лекарств в страны АСЕАН
Фото: Динар Фатыхов

Россия намерена расширять поставки продукции в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита Россия — АСЕАН на пресс-конференции.

По словам главы государства, российская сторона предлагает увеличить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, включая минеральные удобрения, лекарственные препараты и другие товары.

— При этом, разумеется, продолжим поставлять азиатским друзьям столь востребованные продовольствие и энергоносители, — уточнил Путин.

Наталья Жирнова

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