Путин предложил увеличить экспорт российских удобрений и лекарств в страны АСЕАН
«При этом, разумеется, продолжим поставлять азиатским друзьям столь востребованные продовольствие и энергоносители», — уточнил Путин
Россия намерена расширять поставки продукции в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита Россия — АСЕАН на пресс-конференции.
По словам главы государства, российская сторона предлагает увеличить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, включая минеральные удобрения, лекарственные препараты и другие товары.
— При этом, разумеется, продолжим поставлять азиатским друзьям столь востребованные продовольствие и энергоносители, — уточнил Путин.
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