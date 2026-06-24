Роман Шаронов: «Курбану Бекиевичу удалось убедить правительство Татарстана, что футбол жив»

Легенда «Рубина» — о футбольном «романе» с казанским клубом

Команда ветеранов «Рубина» . Фото: Максим Платонов

Российский футболист Роман Шаронов, приближающийся к 50‑летнему юбилею, стал одной из ключевых фигур казанского «Рубина» в его золотой период — с 2003 по 2014 год. Затем спортсмен пять лет работал в клубной системе и на пике карьеры занял пост главного тренера команды в сезоне 2019 года. «Реальное время» публикует отрывок из книги об истории казанской команды, подготовленной при поддержке компании «ТАИФ» и посвященной легенде «Рубина».



«Попасть в «Рубин» мне помог Юрий Семин»

— Роман, как вы попали в «Рубин»?

— В этом мне помог наставник «Локомотива» Юрий Семин. После аренды в красноярском «Металлурге» я остался без команды. Был вариант с «Торпедо‑ЗИЛ», но договориться не удалось — я должен был остаться в «Локомотиве». Однако за день до закрытия трансферного окна позвонил Павел Федорович Садырин, и за пять минут мы решили все вопросы. Так я попал в Казань. А звонок Павла Федоровича был обусловлен его хорошими взаимоотношениями с Семиным.

После моего сезона в «Рубине» группа игроков должна была поехать на просмотр в ЦСКА — туда перешел Павел Федорович. Среди них были Рустем Булатов, Евгений Дьячков, Станислав Лысенко, Юрий Окрошидзе. Но моему просмотру в армейском клубе помешала травма — вместо Москвы я оказался на операционном столе.

— Мы немного забежали вперед: до «Рубина» и Красноярска у вас был необычный опыт — выступление в чемпионате Китая. Чем запомнилась поездка в Поднебесную?

— Китай стал для меня большим опытом. Прежде всего — это переезд в другую страну, где требовались адаптация и акклиматизация. Все это стало важным шагом в карьере и повлияло на меня ментально. Благодаря этому мне было легче адаптироваться в Казани 90‑х.

Я могу сравнить, какой огромный скачок сделала столица Татарстана за три десятка лет. Здорово, что город так расцвел. В итоге я с удовольствием остался здесь жить — мне очень нравится. К тому же моя супруга Надежда родом из Казани: мы здесь познакомились, и она поддерживала меня в самые трудные времена — и в период травмы, и в моменты неудач. Конечно, победы у нас тоже общие. Поэтому она — моя настоящая Муза.

Факты из биографии: У игрока обороны Романа Шаронова были запоминающиеся голы в составе «Рубина» еще во время выступлений в Первой лиге. Можно отметить гол в сезон, когда казанцы выходили в Премьер-лигу. Шаронов забил, едва перейдя центр поля, и вратарь новороссийского «Черноморца» Андрей Саморуков, возможно, после этого пропущенного мяча решил, что его сыну лучше продолжить карьеру не в футболе, а в хоккее. Речь идет о нынешнем защитнике ХК «ЦСКА» Дмитрии Саморукове.

Роман Шаронов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Рад, что оказался первым игроком, который представлял команду в финальной части Евро»

— Вы здесь завоевали свои первые награды, если вспоминать бронзовый сезон 2003 года. Причем в достижении этого результата очень важную роль сыграл ваш гол в ворота «Локомотива» в гостевой игре.

— Я вспоминаю, что никто нам не ставил задачу по завоеванию медалей, но футбол хорош своей непредсказуемостью. И мы, дебютируя в Премьер-лиге, сразу смогли подняться на третье место. В первую очередь этот результат дал большой толчок развитию футбола, развитию соответствующей инфраструктуры. Курбану Бекиевичу удалось убедить правительство Татарстана в том, что футбол жив. И поэтому у нас появились и база, и футбольно-легкоатлетический манеж, и интернат. В первую очередь благодаря Бердыеву, который не смотрел на футбол только как на достижение итогового счета на табло. Наше третье место и привело к созданию тех возможностей, которые сейчас имеет Казань.

Оглядываясь на свое игровое прошлое, я оцениваю его с нынешней тренерской колокольни. И уже теперь понимаю, что хотел Курбан Бекиевич, выстраивая определенные игровые процессы, которые очень повлияли на меня. Моя игровая карьера и то, что я продолжил себя в тренерской работе, — это влияние Курбана Бекиевича.

— Уже через год после дебюта, собственного и командного, на уровне Премьер-лиги у вас состоялся дебют в сборной страны. Более того, после товарищеских матчей вы поехали на финальную часть чемпионата Европы в Португалию.

— Чемпионат Европы 2004 года, как и второй Евро 2012 года, — это одни из важнейших вех в моей футбольной биографии. Не всем звездным игрокам удается сыграть на подобных соревнованиях, и я запомнил наставника сборной России Георгия Александровича Ярцева, сказавшего, что нам очень повезло. Рад, что оказался первым игроком «Рубина» в истории, который представлял команду в финальной части Евро.

— Тут надо пояснить, что в 1972 году состоялся дебют в сборной СССР экс-игрока «Рубина» Виктора Колотова и воспитанника футбольной Казани Геннадия Еврюжихина на Евро, где они завоевали серебро, и на Олимпиаде, где у обоих была бронза. Но тогда они представляли киевское и московское «Динамо» соответственно. Вы реально первый, кто попал в сборную, будучи действующим игроком «Рубина».

— Но это не моя заслуга, а работа всего тренерского штаба команды. Причем я бы отметил и Курбана Бекиевича, и Павла Федоровича Садырина, и Виктора Петровича Антиховича, тренировавших меня в «Рубине». Плюс вклад моих партнеров по команде, представлявших «Рубин» в годы его выступлений в разных лигах, потому что, как бы банально это ни звучало, футбол — это командный вид спорта.

Игра в отборе. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Квартет футбольного потомства Мытищ

— Поиграв, как это говорят, «олимпийский цикл» вне Казани в период с 2005 по 2008 год, вы вернулись в "Рубин», чтобы вместе с ним начать поход за золотыми медалями.

— Наверное, это был один из самых важных моментов в моей карьере. Очень рад, что все так сложилось, я вернулся в «Рубин», несмотря ни на что, и могу выразить большую благодарность Курбану Бекиевичу, на этот раз в единственном лице, за то, что он помог мне перезапустить карьеру. Казалось бы, она уже была близка к завершению, мне было 32 года на момент второго пришествия в «Рубин», но в плане уровня игры и тех титулов, которые мы завоевали совместно с командой, этот этап получился даже лучше, чем предыдущий.

Что касается моих голов в ворота «Локомотива», то их было два, оба оказались достаточно важными. Один был в бронзовом сезоне, поскольку наша ничья не позволила «Локомотиву» опередить нас в турнирной таблице. Другой ознаменовал успешный старт сезона, принесшего титул чемпионов.

Факты из биографии: Первое противостояние Шаронова и его родного клуба «Локомотив» пришлось на 2003 год. Тогда Бердыев заменил Романа на 78-й минуте казанского матча, а двумя минутами ранее на замену отправился железнодорожник Вадим Евсеев. Правда, на поле оставался Олег Пашинин. Все они плюс Виталий Веселов — воспитанники футбола города Мытищи, а уже сам квартет мытищинских футболистов наводит на аналогию с мушкетерами Александра Дюма.

Так как в их родном городе был только любительский футбол, то футболисты поехали развивать свои навыки в Москву. Вначале — Веселов, затем — Пашинин, Роман Шаронов и Евсеев, который по ходу дела перешел из «Динамо» в спортшколу «Локомотива», ставшую альма-матер для этого квартета. Переход с советских времен на российские реалии ввел в практику такое понятие, как аренда, и Веселов, будучи семь лет на контракте в «Локо», все это время провел в аренде. Евсеев приглянулся селекционерам московского «Спартака». А Шаронов и Пашинин остались в «Локо».

Евсеев и Пашинин изначально выглядели брутально, а Шаронов пришел к этому со временем, например, проиграв в Красноярске. И вот оно — первое столкновение «Рубина» и «Локомотива» в 2003-м, закончившееся на радость казанской публики со счетом 3:1. Второе столкновение произошло в Москве, и гол Шаронова головой принес «Рубину» ничью, превратившуюся к концу сезона в бронзовую. Знал бы Семин, какую проблему для своей команды он создаст, отправляя четырьмя годами ранее Шаронова в «Рубин».

После чего Роман на пять лет зачехлил свою бомбардирскую голову, поскольку лучшие голы в Премьер-лиге он забивал исключительно ею, и на старте 2008-го снова забил «Локомотиву», в котором к тому времени остался только Пашинин.

В подкате. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Второй период восстановления выдался куда более тяжелым»

— Вы упомянули о тяжелых временах, когда вас поддерживала супруга. В декабре 2009 года вы перенесли операцию на крестообразных связках колена. Травма сложная, с длительным периодом восстановления, после чего многие и вовсе заканчивают с футболом. Тем не менее, пропустив почти год, вы сумели полностью восстановиться, выйти на прежний уровень и снова заиграть в основном составе «Рубина».

— Я получил разрыв двух связок, это были и крестообразная, и боковые связки. Но в данном случае очень важен личностный подход к проблеме. У меня было большое желание вернуться, и ментально был готов, даже не сомневаясь, что вернусь. В итоге восстановление шло очень быстро, и через четыре с половиной месяца я приближался к тому, чтобы потихоньку приступить к общекомандным занятиям. Надо понимать, что в то время в команде не было реабилитолога, и я проходил процесс восстановления под собственным контролем и контролем реабилитолога, находившегося в Германии. Оставалось буквально две недели потерпеть, но я немного поторопился, раньше приступил к занятиям, после чего повредил хрящ в коленном суставе.

— Один из ваших партнеров по «Рубину», переживший подобную травму и не сумевший после нее вернуться в футбол, в частной беседе высказывал сомнения в вашем возвращении.

— В момент восстановления я читал в интернете отзывы, что мне уже не выйти. В итоге к 4,5 месяца изначально прибавилось столько же, и в общей сложности мое восстановление продлилось уже девять месяцев. Причем второй период восстановления выдался куда более тяжелым. Долгое время состояние не улучшалось, тренировки не помогали, я испытывал боль в колене. Но не сдавался и благодаря поддержке моей семьи, сумел вернуться на поле. Произошло это в домашней игре против «Зенита».

— В матче, который завершился со счетом 2:2, матч преодоления для «Рубина», поскольку казанцы уступали 0:2 по окончании первого часа игры, но голы Цезаря Наваса и Алексея Медведева принесли заслуженную ничью. Чем-то эта история напоминает вашу.

— Важный момент. Еще до получения травмы, у меня была договоренность с клубом, что мы продлеваем контракт, и тут случилась травма. Но Курбан Бекиевич — это человек слова, жизнь неоднократно подтверждала, что данное им слово выполняется. В итоге клуб, как и договаривались, продлил контракт. И в момент восстановления у меня была полная поддержка со стороны и семьи, и «Рубина».

Роман Шаронов с сыном. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Я не забуду атмосферу на Центральном стадионе — это навсегда в моем сердце!»

— Можете рассказать подробнее о каком-либо матче из разряда «супер»?

— В целом мы написали целую футбольную историю, привезя в Казань большие команды европейского класса. Причем на международной арене у нас были достаточно успешные выступления, подарившие казанским болельщикам те эмоции, которые им пришлось испытать, глядя на великие клубы вживую. Я никогда не забуду ту атмосферу, которая создавалась нашими болельщиками на старом добром Центральном стадионе. Это навсегда в моем сердце!



— Чем для вас запомнилось противостояние с «Барселоной»?

— Если останавливаться на важнейших противостояниях в еврокубковой истории «Рубина», то понятно, что вспоминается победа над испанским суперклубом, когда мы изначально считались аутсайдерами. Причем в этом нет ничего зазорного, поскольку на тот период «Барселона» представала фаворитом в противостоянии с любым соперником. По своим ощущениям, когда пропал тот страх, который присутствовал до гостевой игры, второй тайм я уже провел достаточно уверенно. Причем я пересматривал ту игру и могу отметить, что мое психологически изменившееся состояние передается через экран.

Понятно, что гостевая победа навсегда останется в истории, но важен и второй матч нашего противостояния, поскольку мы на тот момент уже в полном составе не испытывали той неуверенности, которая была до первой игры.

Что касается нашей первой домашней игры в Лиге чемпионов, то это была игра с «Интером». Тогда также ощущалась предстартовая нервозность, но в целом мы выглядели более чем достойно в сравнении с будущим победителем Лиги чемпионов. В личной памяти осталось противостояние с Самуэлем Это’О. Он очень грамотно действовал без мяча во время атак своей команды. Я об этом всегда рассказываю своим подопечным в тренируемых командах.



Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

— А что вам запомнилось по Лиге Европы?

— Хочется отметить выездную игру с «Челси», когда была незабываемая атмосфера, которую создавали английские болельщики. Их нельзя сравнить с испанскими: не хуже и не лучше, но та энергетика, которая царила на «Стэмфорд Бридж», — она просто незабываема!

Как это ощущается? Ты просто совершаешь каждое свое движение под прицелом десятка тысяч глаз, живущих этой игрой. Мне это очень близко. Причем с «Челси» я чувствовал то же самое, что до этого ощущал в противоборстве с «Тоттенхэмом».

