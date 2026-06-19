Около 50 тыс. компаний на УСН избежат уплаты НДС в 2027 году с заморозкой порога выручки

А с учетом ИП цифра может перевалить за 100 тыс

Фото: Мария Зверева

В 2027 году порядка 50 тыс. российских компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), смогут избежать уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на аналитиков сервиса «Актион Бухгалтерия».

С учетом индивидуальных предпринимателей (ИП), по оценкам общественной организации «Опора России», общее число представителей малого и среднего бизнеса, которых затронет эта мера, превысит 100 тыс.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, что, по оценке Министерства финансов РФ, общее число субъектов МСП, которые будут освобождены от уплаты НДС в 2027–2028 годах, может составить более 360 тыс. за счет как компаний, так и ИП, не подпадавших под прежний порог.

Экономия для бизнеса станет возможной благодаря готовящейся законодательной инициативе. Власти планируют заморозить порог доходов, при превышении которого возникает обязанность платить НДС, на текущем уровне в 20 млн рублей до 2029 года. Речь идет о компаниях, чьи годовые доходы находятся в диапазоне от 15 млн до 20 млн рублей. Без этой отсрочки они автоматически стали бы плательщиками НДС с 2027 года.

Зульфат Шафигуллин