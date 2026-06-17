Совет Федерации одобрил закон о лицензировании торговли табаком и вейпами в регионах

Ранее законопроект был единогласно поддержан депутатами Госдумы 9 июня

Фото: Динар Фатыхов

Совет Федерации одобрил закон о введении лицензирования деятельности, связанной с торговлей табачной и никотинсодержащей продукцией, сообщает «Ъ». Документ также предоставляет регионам право устанавливать ограничения на розничную продажу электронных систем доставки никотина, включая вейпы.

Согласно закону, лицензированию будут подлежать оптовые закупки, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции, никотинового сырья, а также розничная и развозная торговля такой продукцией. Полномочия по выдаче и аннулированию лицензий получит Росалкогольтабакконтроль.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Введение лицензирования будет проходить поэтапно. Оформление лицензий для организаций, занимающихся оптовой и розничной торговлей данной продукцией, начнется с 1 октября. Требование о наличии лицензии для осуществления такой деятельности вступит в силу с 1 марта 2027 года. С этой же даты регионы смогут вводить ограничения на продажу вейпов и других электронных систем доставки никотина. Такие полномочия будут действовать до 1 марта 2032 года.

Законопроект был единогласно поддержан депутатами Государственной думы 9 июня. Законодатели намерены оценить результаты применения ограничений в регионах, которые воспользуются новым правом. По мнению представителей парламента, новые меры направлены на повышение контроля за рынком табачной и никотинсодержащей продукции.

Наталья Жирнова