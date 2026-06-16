Компания из Татарстана вошла в новый санкционный список Канады

Страна расширила санкционный список в отношении России, включив в него семь физических лиц и 34 юридических лица

Канада расширила санкционный список в отношении России, включив в него семь физических лиц и 34 юридических лица. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства страны.

Среди организаций, попавших под новые ограничения, оказался татарстанский «Кран Центр КАМАЗ», зарегистрированный в Набережных Челнах. Компания была основана в октябре 2012 года и специализируется на производстве автомобилей специального назначения. С апреля 2026 года должность генерального директора занимает Сергей Чупин. Уставный капитал предприятия распределен между ПАО «КАМАЗ», которому принадлежит 49%, иностранным юридическим лицом с долей 49% и физическим лицом Антоном Сырейщиковым, владеющим 2% компании.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также санкции введены против ряда российских финансовых, промышленных и торговых структур, включая «Абсолют Банк», «Земский банк», компанию «Росатом Энерджи Проджектс», Национальную товарную биржу, Санкт-Петербургскую международную товарную биржу, Санкт-Петербургскую валютную биржу, Восточную биржу, страховую компанию «Согласие» и криптобиржу Grinex, Мосбиржу и тд.

Кроме того, ограничения затронули ряд предприятий, работающих в сфере беспилотных технологий, машиностроения, страхования и судоходства. В санкционный список также вошли компании из Киргизии, Объединенных Арабских Эмиратов, Вьетнама и Новой Зеландии.

Напомним, что сегодня Великобритания расширила санкции, включив две компании из Казани. Всего в санкционный список вошли 70 новых позиций. Помимо этого накануне Евросоюз внес в санкционные списки 80 человек и компаний из России и стран СНГ.

Наталья Жирнова