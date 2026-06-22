Суд взыскал 33 млн рублей с Казанского вертолетного завода в пользу питерской компании

Исковые требования были заявлены в связи с неисполнением обязательств по оплате счетов за аренду за период с июля по октябрь 2025 года

Фото: Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана постановил взыскать с Казанского вертолетного завода в пользу ООО «ЛИНДЭЙЛИ» задолженность по договорам аренды в общем размере 33,3 млн рублей. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

Исковые требования были заявлены в связи с неисполнением обязательств по оплате счетов за аренду за период с июля по октябрь 2025 года.

В частности, суд обязал ответчика выплатить задолженность по следующим счетам:

№ 6909803 от 31.10.2025 — 2,09 млн рублей;

№ 6878357 от 05.10.2025 — 2,11 млн рублей;

№ 6864381 от 07.09.2025 — 2,07 млн рублей;

№ 6814891 от 13.07.2025 — 1,9 млн рублей;

№ 6831960 от 10.08.2025 — 1,84 млн рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65-15068/2026 было принято в первой инстанции и на данный момент вступило в законную силу.

Компания ООО «ЛИНДЭЙЛИ» зарегистрирована в Санкт-Петербурге и предоставляет в том числе услуги аренды спецодежды и ковровых покрытий.

Ранее стало известно, что петербургский производитель авиадвигателей АО «ОДК-Климов» уменьшил сумму требований к Казанскому вертолетному заводу по одному из своих крупных исков — почти на 800 млн рублей. В суде выяснилось, что татарстанское предприятие погасило основной долг и просит снизить размер неустойки. Подробности — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин