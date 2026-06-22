Суд взыскал 33 млн рублей с Казанского вертолетного завода в пользу питерской компании
Исковые требования были заявлены в связи с неисполнением обязательств по оплате счетов за аренду за период с июля по октябрь 2025 года
Арбитражный суд Татарстана постановил взыскать с Казанского вертолетного завода в пользу ООО «ЛИНДЭЙЛИ» задолженность по договорам аренды в общем размере 33,3 млн рублей. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.
Исковые требования были заявлены в связи с неисполнением обязательств по оплате счетов за аренду за период с июля по октябрь 2025 года.
В частности, суд обязал ответчика выплатить задолженность по следующим счетам:
- № 6909803 от 31.10.2025 — 2,09 млн рублей;
- № 6878357 от 05.10.2025 — 2,11 млн рублей;
- № 6864381 от 07.09.2025 — 2,07 млн рублей;
- № 6814891 от 13.07.2025 — 1,9 млн рублей;
- № 6831960 от 10.08.2025 — 1,84 млн рублей.
Решение Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65-15068/2026 было принято в первой инстанции и на данный момент вступило в законную силу.
Компания ООО «ЛИНДЭЙЛИ» зарегистрирована в Санкт-Петербурге и предоставляет в том числе услуги аренды спецодежды и ковровых покрытий.
Ранее стало известно, что петербургский производитель авиадвигателей АО «ОДК-Климов» уменьшил сумму требований к Казанскому вертолетному заводу по одному из своих крупных исков — почти на 800 млн рублей. В суде выяснилось, что татарстанское предприятие погасило основной долг и просит снизить размер неустойки. Подробности — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».