WSJ: С Coca-Cola могут взыскать 20 млрд долларов по делу об уклонении налогов

Компания якобы регулярно занижала прибыль в США и переводила ее зарубежным филиалам в ряде стран, используя внутренние трансфертные ставки ниже рыночных

Фото: Реальное время

В четверг, 25 июня, в Майами в 11-м окружном апелляционном суде состоится судебное разбирательство между корпорацией Coca-Cola и налоговым управлением США (IRS) по делу о налоговых декларациях компании за 2007—2009 годы. В центре внимания — возможная выплата дополнительных налогов и штрафов на сумму свыше $20 миллиардов, сообщает The Wall Street Journal.

IRS обвиняет Coca-Cola в том, что компания регулярно занижала прибыль в США и переводила ее зарубежным филиалам в Ирландию, Бразилию, Мексику и Коста-Рику, используя внутренние трансфертные ставки ниже рыночных. По сведениям WSJ, компания продолжает использовать такую схему, и если суд в пользу налоговиков, то ей придется доплатить налоги за весь период до 2025 года, что может составить около $14 миллиардов.

Кроме того, Coca-Cola намерена оспорить решение налогового суда США, принятое в 2020 году, которое подтвердило, что компания искусственно занижала доходы от своего бренда и секретной формулы. В результате корпорация уже выплатила бюджету 6 миллиардов. В случае успеха в апелляции компания сможет вернуть эти деньги с процентами. Однако при проигрыше расходы на уплату налогов и штрафов превысят 20 миллиардов, что превышает чистую прибыль корпорации за 2025 год.

WSJ подчеркивает, что решение по этому делу станет прецедентом для американского бизнеса, укрепляя позиции налоговой службы в спорах с другими крупными компаниями из технологического и фармацевтического секторов, которые также практикуют перевод прибыли в юрисдикции с низкими налогами.

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Никита Егоров