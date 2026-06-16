США допустили отказ от смягчения ограничений на российскую нефть

Послабления остаются доступными, пока не возобновилось движение судов через Ормузский пролив, сообщил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сохраняет возможность в будущем отказаться от ранее введенных послаблений на санкции, касающиеся российской нефти. Об этом он сообщил журналистам на полях саммита G7.

По словам американского лидера, послабления для России остаются доступными, пока не возобновилось движение судов через Ормузский пролив. Он отметил, что текущая ситуация позволяет США при необходимости оперативно пересмотреть действующие ограничения.

Напомним, что ранее Вашингтон продлил разрешение на операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры.

— Минфин США выдает временную, 30-дневную, генеральную лицензию, чтобы наиболее уязвимые страны временно получили доступ к российской нефти, которая сейчас застряла в море, — заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

Наталья Жирнова