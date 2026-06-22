Пекин запретил поставки товаров двойного назначения ряду компаний США

Ограничения затронули предприятия, работающие в сферах добычи редкоземельных металлов, производства беспилотников, робототехники и аэрокосмической продукции

Китай ввел экспортные ограничения в отношении десяти американских компаний, работающих в оборонной сфере. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Новые меры предусматривают запрет на поставки этим компаниям китайских товаров двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. В Пекине заявили, что решение принято для защиты национальной безопасности и выполнения международных обязательств в области нераспространения.

Ограничения затронули предприятия, работающие в сферах добычи редкоземельных металлов, производства беспилотников, робототехники и аэрокосмической продукции. В частности, в список вошли компании Red Cat Holdings, Teal Drones, IMSAR, Jaia Robotics, Ball Aerospace & Technologies, Oshkosh Defense и L3Harris Maritime Services.

Согласно решению Минторга КНР, организациям и физическим лицам из любых стран запрещается передавать указанным компаниям китайские товары двойного назначения. Действующие экспортные операции должны быть немедленно прекращены.

Кроме того, Министерство финансов Китая ввело запрет на государственные закупки продукции 46 американских компаний, включая производителей вооружений Lockheed Martin, RTX и оборонное подразделение Boeing. При этом ограничения не распространяются на компании с американским капиталом, ведущие деятельность на территории Китая.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп совершил государственный визит в Пекин, который прошел 14—15 мая: ключевой темой переговоров с китайским лидером Си Цзинь Пином стал тайваньский вопрос.

Наталья Жирнова