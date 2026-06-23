Феномен успеха Team Falcons на «Мажоре», сборные-открытия на ЧМ-2026: шестой выпуск «На пределе»

Триумф «соколов» в Кельне, выступления сборных на экваторе группового этапа мундиаля в Северной Америке

Фото: интернет-издание "Реальное время"

Как коллектив Team Falcons пришел к дебютной исторической победе на «Мажоре» и кто из сборных произвел приятное впечатление к середине группового этапа чемпионата мира? Об этом «Реальное время» рассказало подробно в шестом выпуске спортивной программы «На пределе». Ниже — текстовая версия.



Team Falcons — победители «Мажора-2026» в Кельне

Team Falcons — победители «Мажора-2026» в Кельне, и, наверное, мало кто мог ожидать такого расклада перед началом турнира. Особенно после того, как в конце мая «соколы» совершенно безвольно отдали финал Legacy на турнире в Азии. Но жизнь, как говорится, — лучший драматург, и снова она подарила нам потрясающий сюжет, который спустя время захочется вспоминать не раз.

Особенно радостно, конечно, за наших ребят из Team Falcons. Максим Лукин (он же Kyousuke) и Илья Осипов (он же m0NESY) впервые в своей карьере завоевали трофей «Мажора». Первый в плей-офф оказался лучшим по рейтингу с числом 1,3, а второму вручили медаль самого ценного игрока финала.

В целом за любого представителя состава Team Falcons можно искреннее порадоваться. Сколько язвительных насмешек было в адрес Niko (настоящее имя — Никола Ковач) за все эти годы. Как часто на этом Мажоре педалировалась тема, сколько раз он проигрывал в финалах. И наконец, в воскресенье ему удалось снять это проклятие неудачника.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Про TeSeS (настоящее имя — Рене Мадсен) вообще говорили, что это его последний сезон в Falcons, что это сбитый летчик, рядом с которым те же m0NESY и Kyousuke могут регрессировать. Про Karrigan (настоящее имя — Финн Андерсен) и говорить нечего — его апрельский трансфер в Falcons из Faze Clan всем казался какой-то иронией, отсутствием больших амбиций у «соколов». Все воспринимали этот переход исключительно с маркетинговой, коммерческой выгоды для Falcons.

При этом какой выдающийся, не побоюсь этого слова, «Мажор» Финн Андерсен провел в Кельне. Феномен Karrigan-a как раз в том, что на таких больших турнирах он умеет себя проявлять как настоящий лидер. Сплотить команду, успокоить в сложные моменты игры, где-то подбодрить, где-то подшутить, где-то сыграть на публику, завести себя, партнеров. Порадоваться в момент выигранного раунда так, как не может никто другой.

То есть это те знания, которые нельзя получить ни в какой академии Counter-Strike Это 20-летний опыт выступления на профессиональном уровне. Когда Karrigan разрывал и устраивал шоу в CS 1.6, Максим Лукин еще не родился. О чем мы говорим?

Вот эта уверенная победа Falcons в финале над Furia Esports со счетом 3:0 — это квинтэссенция шикарного выступления «соколов» в плей-офф. И прямое доказательство, что успех над Vitality или Spirit не был случайным. Falcons действительно механически и ментально были сильнее всех на прошедшем «Мажоре».

Групповой этап чемпионата мира по футболу близится к своему экватору

Групповой этап чемпионата мира по футболу движется к своему экватору. Парадоксально, что вот уже две недели фокус внимания СМИ больше направлен в сторону Кабо-Верде и Кюрасао, нежели Германии, Испании, Франции и других грандов мирового футбола. Оно и понятно, потому что идет второй тур, а карликовые государства дарят нам совсем не карликовые сенсации. Особенно это касается, конечно, футболистов Кабо-Верде, которые сначала испанцев огорчили, а потом пламенный африканский привет Уругваю передали, сыграв против южноамериканцев со счетом 2:2.

Приятно удивляет на этом турнире один из хозяев мундиаля — сборная США. Видно, что Маурисио Почеттино проделал большую работу, готовя сборную к этому чемпионату мира. США очень сбалансированна как команда, здорово смотрится и в обороне, и в атаке. А Фоларин Балогун такими темпами вместе с Денизом Ундавом поборются не только за звание лучшего бомбардира мундиаля, но и за отдельный титул имени Юрия Альбертовича Розанова. Помните, как он говорил в серии игр FIFA: «Вот форвард, вот это настоящий форвард, бьет обычно не издалека, как и положено нападающему, но очень редко промахивается»?

Со знаком плюс по первым двум неделям чемпионата мира, помимо американцев, хочется отметить еще сборные Нидерландов и Норвегии. По игре оставили исключительно приятное впечатление. Посмотрим, какую форму покажут нам в предстоящих матчах французы, португальцы, англичане, колумбийцы. Будут ли они в определенном смысле заложниками первого тура. Для кого-то он сложился удачно, для кого-то — нет. Вот испанцы на днях, например, реабилитировались, разгромив сборную Саудовской Аравии.



Символично, насколько невыразительный первый матч на этом ЧМ провел Криштиану Роналду, настолько же богоподобно отыграл Лионель Месси против Алжира в первом туре, оформив хет-трик. Кстати, на днях аргентинец побил рекорд Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира по футболу, забив сборной Австрии во втором туре 17-й и 18-й мячи на мундиалях.