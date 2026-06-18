Руководство авиакомпании из Вьетнама обсудило сотрудничество с Татарстаном

Раис республики Рустам Минниханов провел рабочую встречу с делегацией вьетнамской авиакомпании VietJet Air

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с делегацией вьетнамской авиакомпании VietJet Air. Переговоры состоялись в Доме Правительства РТ в рамках проходящего саммита Россия — АСЕАН в Казани. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере туризма и экономики, сообщает пресс-служба раиса.

Во встрече приняли участие президент и генеральный директор VietJet Air, председатель Sovico Group и вице-президент HDBank госпожа Нгуен Тхи Фыонг Тхао.

Рустам Минниханов поприветствовал гостей, отметив важность мероприятия для укрепления отношений между Россией и странами АСЕАН. Он подчеркнул, что дружеские связи имеют глубокие исторические корни, а Вьетнам традиционно пользуется высоким спросом у российских путешественников, включая жителей Татарстана.

По словам раиса Татарстана, дальнейшему росту деловых и туристических контактов способствовало бы открытие регулярных прямых авиарейсов. Минниханов также заверил, что в республике созданы благоприятные условия для иностранных инвесторов, и выразил готовность к расширению взаимодействия.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нгуен Тхи Фыонг Тхао поблагодарила за теплый прием и подтвердила стратегический интерес вьетнамского бизнеса к российскому рынку. Она заявила, что на протяжении последних десяти лет компания активно участвует в развитии торгово-экономических связей с РФ и приложит все усилия для дальнейшего укрепления деловых, культурных и гуманитарных контактов с Республикой Татарстан.

VietJet Air является первым частным и крупнейшим бюджетным авиаперевозчиком Вьетнама, основанным в 2007 году. Авиакомпания обслуживает более 150 регулярных маршрутов по всему миру и уже выполняет чартерные перевозки из Казани на курорты Дананг и Нячанг.

Накануне Минниханов предложил премьер-министру Вьетнама провести в Татарстане заседание межправительственной комиссии.

Зульфат Шафигуллин