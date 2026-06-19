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ТЦ «Садовод» в Москве временно приостановит свою работу

18:50, 19.06.2026

Утром 18 июня в результате атаки беспилотных летательных аппаратов было повреждено здание на территории торгового центра

Торговый комплекс «Садовод» в Москве не будет работать в выходные дни, в связи с чем 20 и 21 июня будет приостановлено движение ряда маршрутов наземного городского транспорта, следующих к торговому центру. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

Утром 18 июня в результате атаки беспилотных летательных аппаратов было повреждено здание на территории «Садовода». После инцидента проезд к торговому комплексу был частично ограничен, в том числе на съезде с внешней стороны МКАД в районе 15-го километра.

Наталья Жирнова

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