ТЦ «Садовод» в Москве временно приостановит свою работу
Утром 18 июня в результате атаки беспилотных летательных аппаратов было повреждено здание на территории торгового центра
Торговый комплекс «Садовод» в Москве не будет работать в выходные дни, в связи с чем 20 и 21 июня будет приостановлено движение ряда маршрутов наземного городского транспорта, следующих к торговому центру. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.
Утром 18 июня в результате атаки беспилотных летательных аппаратов было повреждено здание на территории «Садовода». После инцидента проезд к торговому комплексу был частично ограничен, в том числе на съезде с внешней стороны МКАД в районе 15-го километра.
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