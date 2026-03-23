За прошедшие два месяца в Казани уволились почти 30% водителей и грузчиков, занимавшихся вывозом мусора

Они не выдержали нагрузок из-за снегопадов

За прошедшие два месяца в Казани уволилось почти 30% водителей и грузчиков, занимавшихся вывозом мусора. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил глава УК ПЖКХ Евгений Чекашов.

— Есть у нас и потери. За последние два месяца, не выдержав нагрузки, уволилось 34 водителя и 45 грузчиков — это почти 30% от всего состава, — констатировал он.

По словам Чекашова, непростые погодные условия стали для них вызовом. Работа в усиленном режиме началась 28 декабря. Время отработки одного адреса увеличилось с семи до 30 минут, часть мусоровывозящей техники получила повреждения, застревая в снегу.

Как заявил глава исполкома Казани Рустем Гафаров, в феврале казанцы подали более 400 жалоб на невывоз мусора. «В марте обращений стало меньше, но они есть, значит, полностью проблема не решена», — добавил он.

Напомним, в январе мэр Казани Ильсур Метшин раскритиковал районы Татарстана, которые везут мусор на полигон города. По его словам, это увеличивает и так растущую нагрузку на столицу. За год объем вывозимого из Казани мусора вырос на 10%. «Не хватало еще их мусор [собирать]», — добавил Метшин.



Галия Гарифуллина