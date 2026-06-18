Минниханов предложил развивать совместные проекты с Сингапуром в сфере ИИ и технологий

На переговорах с Лоуренсом Вонгом раис Татарстана отметил, что одним из наиболее известных совместных проектов стал Иннополис, мастер-план которого был разработан сингапурской компанией

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На полях саммита Россия — АСЕАН в Казани раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в экономике, высоких технологиях и инвестиционной сфере, сообщает пресс-служба главы РТ.

По словам главы Татарстана, регион заинтересован в расширении контактов с сингапурским бизнесом и реализации новых совместных проектов в области промышленности, цифровых технологий и искусственного интеллекта. Рустам Минниханов отметил, что республика имеет давние и успешные связи с Сингапуром. Одним из наиболее известных совместных проектов стал Иннополис, мастер-план которого был разработан сингапурской компанией.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Минниханов также напомнил об опыте сотрудничества в сфере подготовки управленческих кадров и обмена лучшими практиками государственного управления. Он рассказал премьер-министру о промышленном и экономическом потенциале Татарстана.

— Во многих наших проектах участвуют иностранные компании. Наша республика открыта для инвестиций и является точкой входа на рынок страны для зарубежных компаний, — подчеркнул Рустам Минниханов.



Напомним, что ранее руководство авиакомпании из Вьетнама обсудило сотрудничество с Татарстаном: раис республики Рустам Минниханов провел рабочую встречу с делегацией вьетнамской авиакомпании VietJet Air.

Наталья Жирнова