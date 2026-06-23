Сергей Чистов: «Нам важно было сохранить настрой на победу»

Интервью с главным тренером казанской команды «Крылья Барса» — о первом туре чемпионата России по баскетболу на колясках

Сергей Чистов дает наставления подопечным. Фото: Максим Платонов

Сегодня, 23 июня, в Казани в спортивном комплексе «Тулпар» стартует первый тур чемпионата России по баскетболу на колясках. В гости к нашей команде «Крылья Барса» приедут пять клубов Суперлиги. Подробнее об этом в интервью «Реальному времени» рассказал главный тренер казанцев Сергей Чистов.

«Ребята трудились с полным боевым настроем»

— Сергей Анатольевич, ваша команда впервые выиграла Кубок страны, но уступила на отборочном этапе чемпионата, который определял шестерку сильнейших команд Суперлиги. Какое сейчас настроение в коллективе?

— Ребята трудились с полным боевым настроем и в хорошем настроении. Я имею в виду и работу в Казани, и наш сбор в Турции, прошедший с 30 мая по 7 июня, где мы поработали над физическим состоянием, тактикой. Там товарищеских матчей не было, поэтому в игровом плане мы подходим к казанскому туру «голодными».

— Когда команды по игровым видам спорта возвращаются из отпуска, то зачастую сетуют, что им не хватило игровой практики. «Крылья Барса» вынуждены играть в сезоне, проводя порядка 30 матчей в формате 5:5, включая официальные и товарищеские, плюс столько же в формате 3:3. Здесь, наверное, можно говорить о недостатке игровой практики.

— Тут надо говорить о том, что наш формат соревнований максимально приближен к практике советского спорта, когда в баскетболе, волейболе, гандболе и так далее команды собирались в одном городе и встречались друг с другом по туровой системе. Там тоже официальных встреч было не так уж много, другое дело, что их дефицит компенсировался многочисленными турнирами, например, на первенство спортивного общества, опять же международными стартами.

Верные болельщики казанской команды. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Все наши соперники готовы к чемпионату»

— Эту систему успел застать Геннадий Щетинин, который начинал свой путь еще в ленинградском «Спартаке», а сейчас тренирует «БасКИ».

— Да, сейчас же наши команды играют по одному-два матча в неделю, с разъездами. Тем самым создают иллюзию постоянного пребывания в центре внимания, в отличие от нас, которые отыграли пять игр за тур и месяца на два ушли в тень, до следующего тура.

— Начало вашего чемпионата совпало с окончанием сезона во многих игровых командных видах спорта, и уже объявлено о том, что прекращает существование баскетбольный «Пари НН» из Нижнего Новгорода. В лигу ниже спускается чемпион России по футзалу команда «Ухты». Понятно, что у «Крыльев Барса» надежный партнер в лице АО «ТАИФ», но среди ваших соперников все команды готовы к сезону с финансовой точки зрения?

— Судя по имеющейся информации, все наши соперники готовы к чемпионату, провели предсезонные сборы. Все настраиваются к новому старту.

— Давайте вспомним, что в первом отборочном туре мы сыграли без Василия Кочеткова и Альберта Багаманова. Можете приоткрыть завесу тайны — почему?

— Отвечу так, что после сложившейся ситуации, мы наняли спортивного юриста, ранее работавшего в Российской баскетбольной федерации, который достаточно быстро прояснил ситуацию. Мы, в свою очередь, предоставили ему для работы все существующие регламенты и положения о проведении соревнований. И в досудебном порядке федерация ПОДА сняла все имеющиеся к нам претензии, поскольку Кочетков и Багаманов играют в баскетбол на колясках согласно европейским регламентам, превалирующим над российскими.

Василий Кочетков (слева) и Альберт Багаманов. Реальное время / realnoevremya.ru

«Играющие в нашем чемпионате люди не могут конкурировать со здоровыми спортсменами»

— Кстати, отмечу, что среди наших соперников по международным встречам я видел игроков из Боснии и Турции, которые до игры передвигались на ногах, затем садились в коляску. Потом осознал, что ПОДА — это повреждение опорно-двигательного аппарата, а не отсутствие нижних конечностей.

— Я могу понять тот факт, что в российском чемпионате больше нет баскетболистов с подобными травмами, но в европейских чемпионатах это распространенное явление, поскольку эти люди так или иначе не могут конкурировать со здоровыми спортсменами. Самый яркий пример — это белорус Александр Головский, выступающий за сборную Германии и признанный лучшим игроком чемпионата Европы по баскетболу на колясках.

— Как вы выходили из ситуации на отборе, будучи лишенными не только двух ведущих игроков, но и наигранных под них комбинаций.

— Пришлось играть комбинации, в которых был задействован только один большой игрок — Всеволод Салин, на которого выпала большая нагрузка, ведь он был вынужден отыгрывать по сорок минут в матче. Большая нагрузка в обороне выпала на нашего ветерана Игоря Самарцева, которому уже больше 50. В целом, нам важно было сохранить настрой на победу и уверенность в своей готовности играть в таких сочетаниях.

Хорошо, что эта ситуация случилась на этом этапе, который был отборочным и не влияет на ситуацию в чемпионате, когда мы начнем с чистого листа. Во-вторых, когда мы проиграли в полуфинале московскому «Фалькону», это, наверное, было со стратегической точки зрения более оправданно, чем если бы мы выиграли, попали в финал и могли там крупно уступить «БасКИ».

Про нас сказали бы, что проиграли «Крылья Барса», хотя в целом у нас не было двоих отстраненных, не было Артура Галстяна, который после операции, мы потеряли Таисию Афанасьеву, которой врачи запретили вообще какую-либо спортивную активность из-за проблем с сердечной мышцей. Минус треть команды, в итоге мы вынуждены были даже задействовать абсолютного дебютанта Марселя Шигапова, который занимается в нашей команде всего лишь полгода. Иначе приходилось бы играть одними «копейками».

Артур Галстян. Реальное время / realnoevremya.ru

Нет спонсора — нет команды

— Вы упомянули новичка Шигапова, и это большая редкость в паралимпийском спорте. В остальном же команды здесь выстраиваются на десятилетия. Как удается удерживать от усталости друг от друга мужской коллектив, в котором люди вместе играют по 10, как Кочетков и Иванов, по 15 лет, как Камалиев и Самарцев. В профессиональном спорте это легко делается за счет трансферов игроков и смены состава.

— В нашем случае необходимо помнить о факте, который собрал этих ребят вместе. Потеря здоровья и двигательной активности так или иначе сокращала круг общения ребят, а приход в баскетбол на колясках, наоборот, расширил, а в такой команде, как «Крылья Барса», увеличил кратно. Выезды на заграничные сборы, международные матчи — все это они получили здесь, в нашей команде.

В заграничных командах отношения устроены немного по-другому, там паралимпийский спорт приближен к профессиональному. Разрешены легионеры, что позволяет не «привязываться» к игрокам, строя еще какие-то отношения, кроме профессиональных, проводя трансферную политику. С другой стороны, только там я слышал выражение: «Нет спонсора — нет команды», поскольку с уходом спонсоров мало кто задумывается о том, что будет с ее игроками. У нас же проект во многом социальный, и повторимся, что ни одна команда не прекратила существование, несмотря на то что не все борются за медали и место на пьедестале почета.