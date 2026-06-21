Индия стала лидером по трудовой миграции в Россию, Татарстан — в числе регионов спроса

Ранее лидирующие позиции по объему выданных квот традиционно занимал Китай, откуда в Россию приезжают рабочие и специалисты для предприятий китайских компаний

Индия вышла на первое место среди визовых стран по числу трудовых мигрантов в России, при этом в Приволжском федеральном округе одним из ключевых регионов по числу разрешений на работу стал Татарстан. Об этом говорится в исследовании Московской школы управления «Сколково» и группы компаний «Интруд», сообщают РИА «Новости».

Ранее лидирующие позиции по объему выданных квот традиционно занимал Китай, откуда в Россию приезжают рабочие и специалисты для предприятий китайских компаний, а также представители бизнеса. Индия долгое время оставалась на втором месте, однако в этом году вышла в лидеры: для граждан страны выделено 90 384 квоты против 89 057 для граждан Китая при общем объеме 278 940 квот.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Наибольший спрос на работников из Индии фиксируется в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, однако в Приволжском федеральном округе выделяются Татарстан и Саратовская область, где также отмечается значительное число разрешений на работу для иностранных специалистов.

В других федеральных округах лидируют Амурская область на Дальнем Востоке, а также регионы Урала, юга, Сибири и Северного Кавказа.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин посетил Индию с государственным визитом, по итогам которого стороны подписали 29 документов, включая меморандум о сотрудничестве в сфере трудовой мобильности. Зачем нужны индийские специалисты, как российские и татарстанские компании справляются с задачей преодоления культурных и бытовых различий и чем санскрит похож на русский язык — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова