«Татнефть» отменила ранее введенные лимиты на бензин АИ-92 и дизель на АЗС

Ограничения по бензину АИ-95 пока сохраняются

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

«Татнефть» отменила ранее введенные лимиты на бензин АИ-92 и дизель на своих АЗС. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей компании.

При этом ограничения на бензин АИ-95 — 30 литров — пока сохраняются. Также восстановлена работа с безналичной оплатой. В компании уточнили, что терминалы временно не работали по независящим от них причинам.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, в пятницу Закамская часть Татарстана подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В Нижнекамске БПЛА попал в жилой дом. После этого на некоторых АЗС республики ввели временные лимиты на топливо.

В «Татнефти» накануне были установлены лимиты на отпуск топлива. Так, одному клиенту продавали не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива.

Зульфат Шафигуллин